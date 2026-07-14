Napätie eskaluje! Irán zasiahol dva tankery: Húsíovia zaútočili na letisko v Saudskej Arábii

ABÚ ZABÍ - Iránske strely s plochou dráhou letu zasiahli dvoch tankerov Spojených arabských emirátov (SAE) v ománskych teritoriálnych vodách v Hormuzskom prielive. Oznámilo to dnes podľa agentúry Reuters ministerstvo obrany SAE s tým, že pri útoku zahynul indický člen posádky a osem ďalších ľudí utrpelo zranenia. Emiráty uviedli, že si vyhradzujú právo na odpoveď. Britská námorná služba UKMTO medzitým ohlásila, že neznámy projektil zasiahol v Ománskom zálive pri východnom pobreží Ománu tanker. Správy o zásahoch plavidiel prichádzajú po tom, ako v pondelok neskoro večer oznámili Spojené štáty novú vlnu úderov proti Iránu.
Iránske revolučné gardy neskôr počas noci na dnes podľa Reuters oznámili, že v Hormuzskom prielive zasiahli a vyradili z prevádzky dvoch supertankerov, ktorých posádky neuposlúchli varovanie, vypli navigačné systémy a pokúsili sa preplávať "zaminovanou trasou". Vyhlásenie gárd ďalej uvádza USA podnecujú posádky plavidiel k použitiu nelegálnych plavebných dráh a že takáto spolupráca s nepriateľom povedie len k škodám, oneskoreniam vo znovuotvorení úžiny a k celosvetovej energetickej kríze.
Zranená posádka
Stav štyroch zranených členov posádky je vážny, oznámilo ministerstvo obrany SAE. To ďalej uviedlo, že na oboch tankeroch vypukol požiar, ktorý sa podarilo dostať pod kontrolu. Či bol na palubách lodí náklad a či došlo k ekologickým škodám, vyhlásenie neuvádza. Emiráty iránske útoky odsúdili ako vážne porušenie medzinárodného práva, na ktoré chcú odpovedať. Ministerstvo obrany uviedlo, že podnikne všetky opatrenia, aby ochránilo suverenitu a bezpečnosť krajiny.
Hlásenie UKMTO o ďalšom zasiahnutom tankeri, a to asi 75 kilometrov severovýchodne od východného pobrežia Ománu, uvádza, že posádka je v poriadku. Na tomto plavidle neznámy projektil zasiahol strojovňu na pravoboku. Rozsah škôd správa nespomína. Od víkendu sa medzi americkými a iránskymi silami odohrali intenzívne raketové a dronové útoky. Teherán uviedol, že zasiahol americké vojenské zariadenia v regióne a ponecháva Hormuzský prieliv uzavretý, čo viedlo k prudkému zdraženiu ropy. Americký prezident Donald Trump medzitým oznámil, že USA obnovujú námornú blokádu voči Iránu, podľa amerického námorníctva sa tak stane od utorka.
Jemenskí húsíovia zaútočili raketami a dronmi na letisko v Saudskej Arábii
Iránom podporovaní jemenskí húsíovia uviedli, že v pondelok odpálili rakety a vyslali drony smerom na letisko Abhá v Saudskej Arábii. Išlo o odvetu povstalcov za letecké útoky, ktoré podľa nich uskutočnila Saudská Arábia v ten istý deň, pričom zasiahli letisko v jemenskom hlavnom meste Saná. Informuje správa agentúry AP. Hovorca vojenských síl húsíov Jahjá Sarí na platforme Telegram varoval letecké spoločnosti pred lietaním cez vzdušný priestor Saudskej Arábie. Uviedol, že tieto varovania treba brať „vážne, až kým nebude zrušená blokáda letiska v Saná“.
Medzinárodne uznávaná jemenská vláda už skôr uviedla, že útoky na letisko v Saná mali zabrániť pristátiu iránskeho lietadla. Húsíovia však prisľúbili odvetu za tento útok, ktorý bol prvou veľkou eskaláciu napätia medzi húsíami a Saudskou Arábiou po rokoch relatívneho pokoja. „Teroristické milície húsíov - podporované iránskym režimom - zabránili jemenským národným lietadlám pristáť na letisku v hlavnom meste Saná, zatiaľ čo trvali na tom, aby mohlo iránske lietadlo narušiť jemenské územie. V dôsledku toho sa stala pristávacia dráha letiska cieľom útoku,“ uviedlo jemenské ministerstvo obrany.
Útok na letisko v Saná
Útok na letisko v Saná prišiel po tom, ako sa medzi oboma stranami začiatkom mesiaca zvýšilo napätie. Húsíovia tvrdili, že saudskoarabské lietadlá narušili ich vzdušný priestor v snahe zabrániť iránskemu stroju prepraviť delegáciu húsíov do Iránu na pohreb najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Jemenský minister obrany Táhir al-Akílí uviedol v príspevku na platforme X, že pristávacia dráha letiska bola v pondelok zasiahnutá s cieľom zabrániť návratu tohto lietadla, ktoré prepravovalo delegáciu z pohrebu. Povstalci uviedli, že stroj bol odklonený na letisko Hudajdá, kde pristál.
Osobitný vyslanec Organizácie Spojených národov (OSN) pre Jemen Hans Grundberg povedal, že jeho úrad sleduje vývoj v jemenskom vzdušnom priestore a vyjadril obavy z rizika širšej eskalácie. Vyzval všetky zainteresované strany, aby sa zapojili do dialógu, ktorý zachová „relatívny pokoj, ktorý Jemen zažíva“. Oblasti kontrolované povstalcami boli naposledy cieľom útokov koalície vedenej Saudskou Arábiou v roku 2022, pred prímerím sprostredkovaným OSN, ktoré ukončilo nepriateľské akcie.
Konflikt na Blízkom východe prepukol 28. februára
Konflikt na Blízkom východe prepukol 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael spoločne zaútočili na Irán. Ten v odvete zablokoval Hormuzský prieliv a začal útočiť na americké vojenské základne v okolitých krajinách. Pred vypuknutím vojny prechádzalo prielivom zhruba 20 percent svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG). Najnovší vývoj však vyvoláva vážne obavy o budúcnosť dočasnej americko-iránskej dohody z minulého mesiaca. Tá mala viesť k znovuotvoreniu prielivu a k prerušeniu bojov, zatiaľ čo by obe strany využili ďalších 60 dní na vyjednávanie.