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Búrky priniesli LEJAK a silný vietor, VIDEO mnohé obce ostali bez elektriny! Slovensko čakajú ďalšie DVE VLNY

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(Zdroj: Repro Foto YouTube/iMeteo.sk, TASR/Stephan Schulz/dpa-Zentralbild/dpa, Tip čitateľa, Repro foto Facebook/Tomáš Krupa)
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BRATISLAVA - Búrky, ktoré prechádzali Slovenskom, spôsobili vo viacerých regiónoch komplikácie. Západné Slovensko vyviazlo bez výraznejších škôd, no stredné Slovensko zasiahli oveľa výraznejšie. Meteorológovia upozorňujú, že búrkové počasie bude pokračovať počas víkendu. Treba sa pripraviť na dve vlny.

Na úpätí Álp sa včera začala formovať nová vlna búrok. Ako približuje portál iMeteo.sk, nowcastingové modely a aerologické sondáže vopred naznačovali, že západné Slovensko má nevhodné podmienky na ich ďalší rozvoj – najmä pre výraznú zádržnú vrstvu, ktorá bránila výstupu teplého vzduchu. V Podunajskej nížine sa preto objavilo len niekoľko izolovaných búrkových buniek, no na pomedzí západného a stredného Slovenska začali búrky postupne naberať na sile.

K večeru sa sformovala výrazná búrková línia, ktorá prešla cez Trenčiansky, Žilinský a Banskobystrický kraj. Búrky sprevádzali najmä intenzívne lejaky, ktoré spôsobili lokálne problémy.

Niekoľko obcí v oblasti Stredoslovenskej distribučnej siete sa v piatok večer ocitlo bez elektriny. Stredoslovenská distribučná k 22:45 h evidovala výpadky v obciach Čavoj, Valaská Belá, Matušík, Udiča, Nimnica, Stráňavy, Dolný Milochov, Pliešovce, Praznov, Bytča-Mikšová a Štiavnik. Množstvo hlásení mala aj Západoslovenská distribučná. Poruchy sa podarilo odstrániť.

Prívalové zrážky zaplavili cesty aj pivnice

Prívalové dažde sa objavili na východe Trenčianskeho kraja a západe Žilinského kraja, najmä v oblasti Javorníkov, Strážovských vrchov a Beskýd. Najvyšší úhrn zaznamenali v obci Ovčiarsko, kde spadlo až 69 mm zrážok. Výrazné množstvá hlásili aj ďalšie obce v Strážovských vrchoch – Pružina 41 mm, Malé Lednice 44 mm, Bodiná 43 mm, Súľov 36 mm, Maršová-Rašov 37 mm či Bytča 39 mm.

Od 20 do 35 mm zrážok spadlo aj na mnohých miestach od okresu Ilava cez Žilinu až po Kysucké Nové Mesto. Voda zaplavila cesty, dvory a pivnice, a v niektorých lokalitách nestíhala odvádzať vodu ani kanalizácia.

Búrky sa prehnali aj Nitrianskym krajom. Na rýchlostnej ceste R1 za Veľkým Zálužím spôsobil komplikácie v doprave spadnutý strom. Popadané stromy na ceste boli už smerom od Bábu do Nitry a taktiež v opačnom smere, vodiči prechádzali úsekom na výstražných svetlách, hlásili aj stojatú vodu na ceste u a krúpy.

Búrku sprevádzal silný vietor aj v Zlatých Moravciach, kde obyvatelia hlásili popadané konáre.

Búrky priniesli LEJAK a
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 (Zdroj: Tip čitateľa)

Búrky sa vrátia počas víkendu v dvoch vlnách

Meteorológovia upozorňujú, že búrky budú pokračovať aj počas víkendu. Dnes sa očakávajú najmä v Prešovskom kraji a na krajnom východe Slovenska, pričom opäť môžu priniesť prívalové zrážky. Meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa, ktoré platia do 20.00 h. 

Búrky priniesli LEJAK a
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: SHMÚ)

Zajtra večer dorazí ďalšia, výraznejšia búrková vlna od západu. Okrem intenzívnych zrážok môže tentoraz spôsobiť problémy aj silný nárazový vietor. Búrky sa budú presúvať z Rakúska cez celé Slovensko a zároveň ukončia teplejšie počasie posledných dní. V nasledujúcom období sa očakáva citeľné ochladenie.

Viac o téme: PočasieBúrky
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