Skupine dôchodcov môžu poriadne narásť penzie: O takej SUME sa im ani nesnívalo!

BRATISLAVA - Skupine dôchodcov môže výrazne narásť výška penzie. Návrh novely zákona o sociálnom poistení od poslancov SNS počíta s tým, že ľudia vo veku 90 a viac rokov by dostávali dvojnásobok minimálneho dôchodku. Koalícia zároveň zvažuje, že zvýšenie by sa mohlo rozšíriť aj na dôchodcov nad 85 rokov.
Návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v parlamente predložili poslanci za SNS, predpokladá nárast dôchodkov pre poberateľov vo veku 90 a viac rokov na dvojnásobok minimálneho dôchodku, teda zo 412 na 824 eur. Týka sa to približne 25-tisíc dôchodcov. Podľa dôvodovej správy doterajší právny stav neobsahuje osobitné pravidlo pre poberateľov starobného dôchodku vo veku nad 90 rokov, u ktorých sa kumulujú dôsledky historicky nízkych zárobkových základov a dlhodobého poberania dávky.
"Potreba prijatia navrhovanej právnej úpravy vyplýva z nesúladu medzi výškou vyplácaných starobných dôchodkov a reálnym finančným zaťažením osôb vo veku nad 90 rokov. V tomto veku sa spravidla zvyšuje význam výdavkov spojených s bývaním, sociálnymi službami, liečbou a liekmi, pričom historicky nízka úroveň príjmov, z ktorých sa dôchodkové nároky odvodzovali, sa prejavuje vo výslednej sume dôchodku aj po opakovaných valorizáciách," píše sa v dôvodovej správe.
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SNS vo svojom návrhu zákona požaduje, aby ľudia, ktorí sa dožijú 90 rokov, poberali dôchodok vo výške dvojnásobku minimálneho dôchodku bez ohľadu na to, aký dôchodok im bol priznaný pri odchode do starobného dôchodku.
Podľa Danka by sa sa mohlo zvýšenie týkať aj dôchodcov nad 85 rokov
Plánované zvýšenie dôchodkov by sa mohlo dokonca rozšíriť aj pre dôchodcov nad 85 rokov veku. Ešte v júni o tom informoval predseda SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko. Podľa neho to vyzerá, že o tom presvedčili kolegov zo Smeru.
„Tých dôchodcov nie je veľa, títo dôchodcovia si nevedia privyrobiť. Myslím si, že ak má už niekto 85 rokov, tak je na mieste, aby sa mu pomohlo v kontexte aj toho, že mnohí títo dôchodcovia nemajú dôchodky ani 500 eur, pretože doplácajú na prepočty československej koruny, nemohli si tak privyrábať,“ povedal Danko.
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Zo Smeru a minister financií podľa predsedu národniarov avizujú, že pri zostavovaní budúceho štátneho rozpočtu príde k revolučnému navýšeniu dôchodkov nad 85 rokov. „Nepoviem vám sumu, ale vyzerá to veľmi dobre,“ vyhlásil Danko, ktorý tiež avizoval, že ak nebudú mať všetci dôchodcovia nad 90 rokov dôchodok minimálne 824 eur, koaličná SNS nepodporí štátny rozpočet na budúci rok.