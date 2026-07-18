Škandál v obľúbenej destinácii: Desiatky turistov sa otrávili v luxusnom hoteli!

ANKARA - Dovolenka v päťhviezdičkovom hoteli v obľúbenom tureckom letovisku sa pre desiatky hostí zmenila na nepríjemný zážitok. Po náhlych tráviacich problémoch vyhľadalo nemocnice 54 ľudí. Úrady odobrali vzorky jedla aj vody, presná príčina hromadných zdravotných ťažkostí zatiaľ nie je známa.
Desiatky dovolenkárov v tureckom meste Kuşadası museli počas víkendu vyhľadať lekársku pomoc. Hostia päťhviezdičkového hotela sa sťažovali na nevoľnosť, vracanie, hnačku, bolesti brucha a v niektorých prípadoch aj vysokú horúčku.
Zdravotné problémy sa objavili v nedeľu 12. júla v hoteli Ephesia Holiday Beach Club. Podľa pôvodných informácií tureckých médií previezli sanitky do okolitých nemocníc približne 30 ľudí. Neskôr však vedenie rezortu spresnilo, že zdravotnícke zariadenia vyhľadalo celkovo 54 hostí.
Medzi pacientmi boli aj zahraniční turisti
Podľa vyhlásenia hotela išlo o 47 tureckých občanov a sedem cudzincov. Pacienti smerovali do súkromnej nemocnice Egemed aj do štátnych zdravotníckych zariadení v regióne.
„Žiadny z našich hostí nie je v stave predstavujúcom zdravotné riziko,“ uviedlo vedenie hotela podľa tureckého portálu TurizmNews. Niektorých pacientov po ošetrení prepustili, ďalší zostali istý čas pod dohľadom lekárov.
Prvé správy hovorili o podozrení na otravu jedlom po konzumácii pokrmov z hotelového bufetu v rámci programu all inclusive. Presná príčina problémov však zatiaľ nebola oficiálne potvrdená.
Polícia začala prípad preverovať po sťažnostiach hostí, ktorí svoje zdravotné ťažkosti spájali s pobytom v rezorte.
Kontrolóri odobrali jedlo aj vodu
Do hotela následne prišli pracovníci okresného riaditeľstva poľnohospodárstva a lesníctva spolu so zdravotníckymi tímami. Kontrolóri odobrali vzorky jedál podávaných v otvorenom bufete a preverujú aj hotelový vodovodný systém.
Materiál poslali na laboratórnu analýzu. Až jej výsledky majú ukázať, či zdravotné problémy hostí spôsobila kontaminovaná potravina, voda alebo iný faktor. Administratívne aj právne preverovanie prípadu pokračuje.
Vedenie hotela upozornilo, že rezort má približne 1 400 hostí a 400 zamestnancov. V čase incidentu sa tak v areáli pohybovalo približne 1 800 ľudí.
Hotel sa bráni, poukazuje na predchádzajúce kontroly
Prevádzkovateľ rezortu zároveň zverejnil podrobnejšie stanovisko. Tvrdí, že hotelový potravinársky inžinier a ďalší zodpovední pracovníci odovzdali úradom dokumentáciu z každodenných kontrol aj výsledky pravidelných testov.
Hotel otvoril aktuálnu sezónu 1. mája. Podľa jeho vedenia sa počas predchádzajúcich 72 dní v odobratých vzorkách nezistili žiadne negatívne výsledky.
„Výsledky vzoriek odobratých príslušnými oddeleniami budú zverejnené hneď, ako budú k dispozícii. Úprimne vyjadrujeme ľútosť nad touto udalosťou,“ uviedol hotel vo vyhlásení, ktoré zverejnil turecký portál Gıda Bülteni.
Prípad vyvolal v Turecku pozornosť aj preto, že Kuşadası patrí medzi vyhľadávané dovolenkové oblasti na pobreží Egejského mora. Hotel Ephesia Holiday Beach Club ponúka pobyty v režime all inclusive a využívajú ho domáci aj zahraniční návštevníci.
Úrady zatiaľ neoznámili výsledky laboratórnych rozborov. Definitívne preto nie je potvrdené, či išlo o hromadnú otravu jedlom. Odpoveď majú priniesť až analýzy vzoriek z hotelovej kuchyne a vodovodného systému.