BÚRKA narušila známy festival: Prišiel silný vietor a lejak, museli prerušiť program!

OSTRAVA - Na viac ako hodinu prerušili usporiadatelia najväčšieho českého hudobného festivalu Colours of Ostrava v piatok okolo 19.30 h program kvôli búrke, silnému vetru a výdatnému dažďu. Informujú o tom servery Novinky.cz a iDnes.
Návštevníkom festivalu bolo cez sociálne siete a premietacie steny pri pódiách odporúčané, aby sa nezdržiavali pod stromami ani na otvorenom priestranstve. „Sledovali sme, ako sa situácia vyvinie. Keď bolo po nebezpečenstve, rozhodli sme sa pokračovať,“ povedal Novinkám hovorca festivalu Ondřej Bambas.
Hovorca dodal, že v programe došlo k časovým úpravám tak, aby večer mohli hlavné hviezdy dňa nastúpiť podľa pôvodného časového plánu. Usporiadatelia však zrušili koncerty anglického speváka Malkitha Singha a cyperskej speváčky Delly. Vystúpenia Ibrahima Maaloufa, Quatro Emocione a Very boli posunuté.