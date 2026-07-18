Lasica (†81) zomrel pred piatimi rokmi: Dcéra v ten deň spravila chybu, ktorú ľutuje dodnes

BRATISLAVA - Päť rokov bez Milana Lasicu (†81). Nezabudnuteľný herec a humorista po sebe zanechal nielen obrovský umelecký odkaz, ale aj rodinu, ktorá naňho dodnes spomína. Jeho dcéra Hana sa nedávno podelila o mimoriadne osobné priznanie týkajúce sa posledného dňa, keď ešte mohla byť s otcom.
Milan Lasica (†81) sa navždy zapísal do dejín slovenskej kultúry ako herec, dramatik, humorista, textár, režisér, moderátor, spevák aj pedagóg. Narodil sa 3. februára 1940 vo Zvolene a vyštudoval dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Práve počas štúdia sa zoznámil s Júliusom Satinským, s ktorým vytvoril legendárnu umeleckú dvojicu. Spoločne pôsobili v Tatra Revue, neskôr v Divadle na korze a ich humor si získal celé generácie divákov. Počas svojej bohatej kariéry pracoval aj ako dramaturg Československej televízie, pôsobil v Novej scéne a v roku 1999 sa stal riaditeľom Štúdia L+S.
Lasica bol známy nielen svojím inteligentným humorom, ale aj nezameniteľnými životnými postrehmi. Mnohé jeho výroky zľudoveli. Medzi najznámejšie patria napríklad: „Čím som starší, tým som spokojnejší. O dvadsať rokov možno so samou spokojnosťou nebudem môcť vydržať,“ či „Nie je nevyhnutné hovoriť vždy pravdu. Slušnosť je niekedy viac.“ Nechýbali ani typicky ironické poznámky, ako: „Všade na svete sa muži otáčajú za krásnymi ženami. Na Slovensku nemusia. Oproti ide ďalšia,“ alebo „Viac slovenské, ako byť alkoholik, je už len byť idiot.“
V súkromí bol dvakrát ženatý. Jeho prvou manželkou bola herečka Zora Kolínska, s ktorou sa oženil ako 22-ročný. Hoci ich manželstvo nevydržalo, zostali priateľmi aj umeleckými kolegami. V roku 1980 si vzal herečku a diplomatku Magdu Vášáryovú, s ktorou prežil viac než štyri desaťročia a vychoval dve dcéry – Hanu a Žofiu. Ich príbeh pritom vôbec nezačal ako romantika z filmu. Vášáryová priznala, že sa poznali dlhé roky, no iskra medzi nimi preskočila až neskôr. „Neboli tam žiadne motýliky v bruchu. Stretli sa dvaja skúsení, životom obití ľudia,“ povedala v minulosti, pretože aj ona mala za sebou neúspešné manželstvo s Dušanom Jamrichom.
Lasica zomrel 18. júla 2021 priamo na javisku po koncerte v bratislavskom Štúdiu L+S. Jeho odchod zasiahol celé Slovensko, no najbolestivejší bol, prirodzene, pre jeho najbližších. V relácii ADELA trochu inak bola hosťom Lasicova dcéra Hana, ktorá prezradila moment, ktorý ju dodnes sprevádza. „V deň, keď otec zomrel, som sa s ním mala stretnúť na obed. Nestretla som sa. Akurát som v tom momente robila niečo, čo bolo skrátka príjemnejšie... zrušila som to,“ priznala úprimne. Zároveň však dodala, že hoci sa tento okamih už nikdy nedá vrátiť späť, nechce žiť s pocitom výčitiek. „Nehovorím si, ale nedá sa s tým tak žiť. Nedá sa žiť tak, že žiješ život, každý svoj deň, ako posledný. Nemôžeš žiť naplno po celý čas. To sa nedá. Nemáš na to energiu,“ povedala.