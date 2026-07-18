Skrúcaný už má toho dosť: Politická situácia na Slovensku ho donútila k... vtiahol do toho aj Nogu

RAJECkÉ TEPLICE - Štefan Skrúcaný nikdy nechýba tam, kde to žije! Umelec si na veľkolepých oslavách 30. výročia kúpeľov Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach zaspomínal aj na obdobie spred tridsiatich rokov, ktoré bolo v jeho živote dosť zásadné.
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Boli to práve legendárne hity ako Dievča z Tokia či Tequila Jumbo, ktoré v tom období spievalo celé Slovensko. Popri bezstarostnej zábave sa však v našej spoločnosti začal lámať chlieb... „Tešili sme sa z toho, že môžeme robiť zábavné programy, a v tom čase sa schyľovalo aj k jemnému politickému boju, aby Slovensko bolo v EÚ a v spoločnosti civilizovaných krajín. Začali sme sa venovať aj politickej satire, čo je pre interpretov nevýhodné, pretože prichádzajú o polovicu fanúšikov. Ale niekedy si musíte povedať, že to za tie peniaze nestojí a musíte sa postaviť na správnu stranu dejín,“ priznáva Skrúcaný.
Už dlhšie sa však v kuloároch šoubiznisu šepká o tom, že by legendárni parťáci Noga a Skrúcaný mohli opäť spojiť sily a oživiť spoločné aktivity. Fanúšikovia sú v napätí, či - a kedy - sa konečne dočkajú reálnych výsledkov. „My sa stále na niečo chystáme. Asi pred rokom sme mali mať premiéru a nemali sme, teraz máme mať o rok premiéru a tú verím, že budeme mať,“ prezradil s nádejou v hlase herec, ktorého spolu s kolegom nakopla nielen súčasná spoločenská situácia, ale aj séria úspešných vystúpení, ktoré boli dôkazom toho, že ľudia na nich nezabudli.
Hoci sa zdá, že umelec prežíva mimoriadne úspešné obdobie a priazeň publika ho hreje pri srdci, nie všetko je zaliate iba slnkom. Števo v rozhovore otvorene prehovoril aj o odvrátenej strane mince, s ktorou sa dnes denne stretáva – o hejte a útokoch na internete. A práve neprajníkom zanechal mimoriadne jasný odkaz!
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