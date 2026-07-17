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MIMORIADNY ONLINE Irán hlási novú vlnu amerických útokov: USA zasiahli letisko, mosty a železničnú stanicu

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(Zdroj: SITA/Saul Loeb/Pool via AP, X/ME_Observer_)
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TASR

TEHERÁN - Iránske štátne médiá vo štvrtok večer informovali o ďalších amerických útokoch v rôznych oblastiach v južnej časti krajiny. Informuje o tom agentúra AFP a stanica al-Džazíra. Situáciu sledujeme online.

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6:55 Bahrajn, Kuvajt a Katar sa v noci na piatok opäť stali terčom iránskych útokov, oznámili tamojšie úrady. Informujú o tom agentúry AFP a DPA a stanica al-Džazíra. Kuvajtské ozbrojené sily uviedli, že výbuchy, ktoré bolo počuť po celej krajine, boli dôsledkom činnosti systémov protivzdušnej obrany. V Bahrajne ministerstvo vnútra oznámilo, že v krajine sa rozozvučali poplachové sirény, ktoré vyzvali občanov, aby sa ukryli na bezpečných miestach.

Iránske médiá vo štvrtok neskoro večer informovali o amerických útokoch na mosty a letisko na juhu krajiny. Úrady neskôr dodali, že počet obetí týchto útokov medzičasom stúpol na sedem. Podľa štátnej televízie Press TV iránska armáda potvrdila, že vykonala odvetné údery. Ich cieľom boli údajne vrtuľníková základňa a americké vojenské prieskumné lietadlo v Bahrajne.

Spojené štáty majú vojenské základne v oboch krajinách, ako aj v niekoľkých ďalších štátoch Perzského zálivu vrátane Kataru. Aj katarské ministerstvo obrany uviedlo, že ozbrojené sily krajiny v súčasnosti odrážajú viacero vzdušných útokov. Jedno dieťa zároveň utrpelo zranenie po zásahu šrapnelom. Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) medzičasom na platforme X napísalo, že USA „úspešne“ ukončili svoju najnovšiu vlnu útokov proti Iránu.

6:22 Americké útoky v noci na piatok zasiahli letisko, železničnú stanicu v prístavnom meste Bandar Abbás a dva mosty na juhu Iránu v blízkosti Hormuzského prielivu, uviedli v piatok iránske štátne médiá. Pri útokoch údajne zahynuli tri osoby a niekoľko ďalších utrpelo zranenia. Informuje o tom agentúra AFP a stanica al-Džazíra.

Pri americkom útoku na dva mosty v provincii Hormozgán zahynuli traja ľudia a deväť osôb sa zranilo, oznámila štátna televízia na platforme Telegram. „V okolí letiska bolo počuť tri výbuchy a aspoň jeden nepriateľský projektil americkej strany zasiahol letisko Íránšahr“ na juhovýchode krajiny, napísala štátna televízia IRIB na platforme Telegram.

„Pred niekoľkými minútami sa železničná stanica Bandar Abbás stala terčom útoku amerického nepriateľa. Podľa tejto správy pri útoku utrpeli zranenia dvaja Iránci,“ uviedla spravodajská agentúra Mehr. Ďalší útok USA zranil jednu osobu v západnom prístavnom meste Búšehr.

Iránske štátne médiá hlásia novú vlnu amerických útokov na juhu krajiny

Štátna televízia hlásila dva výbuchy v meste Búšehr - neďaleko ktorého sa nachádza jediná jadrová elektráreň - v rámci „pokračovania agresie amerického nepriateľa“, ako aj sériu výbuchov v pobrežnom meste Bandar Abbás. Oficiálna tlačová agentúra IRNA ďalej uviedla, že došlo k „útokom amerického nepriateľa na oblasti v okolí (mesta) Ahváz“. Tlačova agentúra Tasním medzičasom tiež informovala o raketových útokoch amerických stíhačiek zameraných na letisko v meste Íránšahr.

Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) predtým na platforme X oznámilo, že Spojené štáty začali „už šiestu noc po sebe novú vlnu útokov proti Iránu s cieľom ďalej oslabiť iránske vojenské kapacity“.

Krátko pred týmto oznámením hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že americký prezident Donald Trump zostáva napriek obnoveniu bojov otvorený diplomatickému riešeniu konfliktu s Iránom a Washington naďalej vedie s Teheránom rokovania.

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