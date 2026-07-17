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Šokujúce odhalenie denníka: Trump zvažuje rozšírenie vojny s Iránom! V hre je aj pozemná operácia

Americký prezident Donald Trump na summite NATO v holandskom Haagu
Americký prezident Donald Trump na summite NATO v holandskom Haagu (Zdroj: SITA/AP/Markus Schreiber)
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WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump sa podľa informácií denníka The Wall Street Journal prikláňa k rozšíreniu vojenských operácií proti Iránu. Medzi scenármi, ktoré mu predstavili poradcovia, je aj nasadenie pozemných síl či obsadenie strategických ostrovov pri Hormuzskom prielive.

Na stole je viacero vojenských scenárov

Prezident USA Donald Trump po sérii rokovaní s najbližšími poradcami zvažuje ďalší postup voči Iránu. Ako uviedol americký denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na predstaviteľov oboznámených s rokovaniami, šéf Bieleho domu sa čoraz viac prikláňa k rozšíreniu vojenských operácií, hoci konečné rozhodnutie zatiaľ neprijal.

Podľa denníka dostal Trump na stôl viacero možností ďalšieho postupu. Okrem zosilnenia leteckých útokov ide aj o scenár obsadenia strategických iránskych ostrovov pri Hormuzskom prielive či nasadenia amerických pozemných síl. Súčasťou plánov je aj útok na silne opevnený podzemný komplex, ktorý by podľa amerických predstaviteľov mohol slúžiť na utajené jadrové aktivity Iránu.

Diplomacia zostáva preferovanou možnosťou

Napriek tomu zdroje The Wall Street Journal zdôrazňujú, že Trump naďalej uprednostňuje diplomatické riešenie konfliktu a vojenské scenáre zatiaľ predstavujú možnosti, ktoré má administratíva pripravené pre prípad ďalšej eskalácie. Prezident sa má v najbližších dňoch radiť s bezpečnostným tímom pred prijatím definitívneho rozhodnutia.

Konflikt sa môže ešte viac vyostriť

Aj agentúra Reuters upozorňuje, že Spojené štáty v posledných dňoch stupňujú tlak na Teherán a nevylučujú ďalšie vojenské kroky. Analytici však varujú, že výraznejšie rozšírenie operácií vrátane prípadného nasadenia pozemných jednotiek by mohlo konflikt rozšíriť na celý región a ešte viac ohroziť bezpečnosť lodnej dopravy v Hormuzskom prielive, ktorým prechádza významná časť svetových dodávok ropy.

Podľa odborníkov zostáva nejasné, či by Washington pristúpil k niektorému z najtvrdších scenárov. Rozhodujúce budú ďalšie rokovania v Bielom dome aj vývoj situácie na Blízkom východe, ktorá sa v posledných dňoch opäť výrazne vyostrila.

Viac o téme: Konflikt USADonald TrumpIránPozemná operáciaRozšírenie vojny
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