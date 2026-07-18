Sobota18. júl 2026, meniny má Kamila, zajtra Šarlota, Dušana

Smrť Tomáška (†11) vystrašila Slovákov: Nový PRÍSTROJ, améby vo vode odhalí prakticky okamžite, zaujal aj ČECHOV!

Smrť 11-ročného Tomáška, ktorého pripravila o život améba v organizme, podnietila vedcov, aby verejnosti predstavili nový prístroj. Zobraziť galériu (3)
Smrť 11-ročného Tomáška, ktorého pripravila o život améba v organizme, podnietila vedcov, aby verejnosti predstavili nový prístroj. (Zdroj: archív BioX Technologies, Facebook/ Pohrebná služba OSLEJ, gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA/PRAHA - Extrémne horúčavy a dlhodobé sucho neprinášajú len nedostatok vody. Odborníci čoraz hlasnejšie upozorňujú aj na zhoršovanie jej kvality, ktoré môže predstavovať vážne zdravotné riziko. Tragédia z minulého roka, keď po nákaze smrtiacou amébou zomrel iba 11-ročný Tomáško, ukázala, aké fatálne následky môže mať nebezpečný mikroorganizmus vo vode. Práve na tento prípad dnes reaguje slovenský startup s technológiou, ktorá má riziká odhaliť ešte skôr, ako dôjde k nešťastiu.

Smrť školáka Tomáša po návšteve termálneho kúpaliska Vadaš v Štúrove otriasla celým Slovenskom. Chlapec podľahol vzácnej, no mimoriadne nebezpečnej nákaze spôsobenej amébou Naegleria fowleri, známou aj ako „mozgožravá améba".

Prípad vyvolal rozsiahle vyšetrovanie aj diskusiu o tom, či existujú možnosti, ako potenciálne riziká vo vode zachytiť ešte skôr, než ohrozia zdravie návštevníkov.

Tomáška (†11) zabil smrteľný parazit: Rodina je zdrvená, posiela mu SRDCERVÚCI odkaz do neba! Výzva verejnosti Prečítajte si tiež

Tomáška (†11) zabil smrteľný parazit: Rodina je zdrvená, posiela mu SRDCERVÚCI odkaz do neba! Výzva verejnosti

Slováci prišli s novým prístrojom

Práve na túto výzvu reaguje slovenský startup BioX Technologies, ktorý vyvíja inteligentné senzory na priebežné monitorovanie kvality vody. Ich úlohou je nepretržite sledovať zmeny vo vodnom prostredí a včas upozorniť prevádzkovateľov kúpalísk či vodných zdrojov na vznikajúce riziká. Zatiaľ čo v susednom Česku už technológia vzbudila výrazný záujem, na Slovensku sa podobné riešenia zatiaľ využívajú len minimálne.

"Klimatická zmena už nie je témou budúcnosti. Horúčavy, dlhé obdobia sucha aj otepľovanie vôd vytvárajú nové podmienky, na ktoré musíme reagovať. Nestačí kontrolovať vodu raz za čas. Potrebujeme ju monitorovať priebežne a vedieť okamžite zareagovať, ak sa jej kvalita začne meniť," vysvetľuje biotechnológ a generálny riaditeľ spoločnosti BioX Technologies Rastislav Krampl.

Smrť Tomáška (†11) vystrašila
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: BioX Technologies)

Základ je vedieť o nebezpečenstve včas

Podľa neho moderné technológie nedokážu nahradiť laboratórne analýzy, môžu však fungovať ako účinný systém včasného varovania. "Naším cieľom nie je nahradiť laboratóriá, ale vytvoriť systém včasného varovania. Ak dokážeme správcu vodného zdroja alebo kúpaliska upozorniť na vznikajúci problém oveľa skôr, získava čas na prijatie potrebných opatrení. Takéto riešenia môžu v budúcnosti prispieť aj k prevencii zbytočných zdravotných komplikácií či úmrtí spôsobených nebezpečnými mikroorganizmami vrátane améb," doplnil.

Technológia pritom nemá slúžiť iba rekreačným zariadeniam. Uplatnenie nachádza aj vo vodárňach, priemyselných prevádzkach, samosprávach či pri humanitárnych projektoch v oblastiach, kde je problém s bezpečnou pitnou vodou.

Smrť Tomáška (†11) vystrašila
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: BioX Technologies)

Biotechnológ Oliver Pukalík upozorňuje, že kvalita vody bude jednou z najväčších environmentálnych výziev najbližších rokov. "O vode dnes hovoríme najmä v súvislosti so suchom. Nemenej dôležitá je však aj jej kvalita. Čím budú letá teplejšie, tým väčší dôraz bude potrebné klásť na moderné monitorovanie vodných zdrojov. Prevencia je vždy lacnejšia aj bezpečnejšia ako riešenie následkov," zdôraznil.

Podľa odborníkov budú obdobia extrémnych horúčav pribúdať a spolu s rastúcou teplotou vody porastie aj význam moderných monitorovacích technológií. Tragédia malého Tomáša totiž ukázala, že bezpečnosť vody sa môže v priebehu chvíle stať otázkou života a smrti.

Viac o téme: AmébySlováciStartupKvalita vodyPrístrojZariadenieBioX Technologies
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Areál termálneho kúpaliska Vadaš
Nová sezóna s trpkou príchuťou: Štúrovský Vadaš otvára bazény, po kauze s amébou je bez riaditeľa
Domáce
Po mesiacoch trápenia prehovorila
Po mesiacoch trápenia prehovorila matka Tomáška (†11), ktorého zabila smrtiaca améba! Hygienici majú nové informácie
Domáce
Ďalší smrteľný prípad mozgožravej
Ďalší smrteľný prípad mozgožravej améby vo svete: O život prišlo iba deväťročné dievčatko!
Zaujímavosti
Slováci v PANIKE kvôli
Slováci v PANIKE kvôli požieračovi mozgu: Má vyše 97-percentnú úmrtnosť! Hygienici odpovedajú na najčastejšie OTÁZKY
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Skrúcaný už má toho dosť: Politická situácia na Slovensku ho donútila k... vtiahol do toho aj Nogu
Skrúcaný už má toho dosť: Politická situácia na Slovensku ho donútila k... vtiahol do toho aj Nogu
Prominenti
Trpezlivosť rodičov na dovolenke s deťmi
Trpezlivosť rodičov na dovolenke s deťmi
Prominenti
Babsy Jagušák je na konci so silami, potrebuje stopku: Viac ako drahá exotika ju zachráni toto!
Babsy Jagušák je na konci so silami, potrebuje stopku: Viac ako drahá exotika ju zachráni toto!
Prominenti

Domáce správy

Búrky priniesli LEJAK a
Búrky priniesli LEJAK a silný vietor, VIDEO mnohé obce ostali bez elektriny! Slovensko čakajú ďalšie DVE VLNY
Domáce
FOTO Skontrolujte si kuchyne: Hygienici
Skontrolujte si kuchyne: Hygienici SŤAHUJÚ z trhu pomôcku, môžete ju mať doma!
Domáce
Skupine dôchodcov môžu poriadne
Skupine dôchodcov môžu poriadne narásť penzie: O takej SUME sa im ani nesnívalo!
Domáce
V Bratislave bude pochod Hrdí na rodinu: Organizátori zdôraznia význam otca a mamy pre deti
V Bratislave bude pochod Hrdí na rodinu: Organizátori zdôraznia význam otca a mamy pre deti
Bratislava

Zahraničné

Na tejto fotografii z
India prepísala vesmírnu históriu! Súkromná raketa úspešne dosiahla obežnú dráhu Zeme
Zahraničné
AKTUÁLNE Čelná zrážka dvoch
AKTUÁLNE Čelná zrážka dvoch autobusov: Cesta je uzavretá, zasahujú všetky záchranné zložky! Mnoho zranených
Zahraničné
FOTO Zábery HRÔZY: Mohutný zosuv
Zábery HRÔZY: Mohutný zosuv pôdy zničil celé budovy! Hlásia najmenej 8 obetí, 34 ľudí je nezvestných
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Tento záber, ktorý odvysielala
Nová vlna útokov americkej armády na Irán! Hlásia EXPLÓZIE, ODVETA prišla okamžite
Zahraničné

Prominenti

FOTO Fotohádanka
Spoznávate rozkošného drobca na FOTO? Zamiloval sa pri práci: Zbalil krásnu herečku
Domáci prominenti
Danniella Westbrook
Znetvorená herečka nenávidí svoju tvár: Chystá sa na šiestu plastiku! A potom pôjde na ďalšie
Zahraniční prominenti
Štefan Skrúcaný a Miro
Skrúcaný už má toho dosť: Politická situácia na Slovensku ho donútila k... vtiahol do toho aj Nogu
Domáci prominenti
Prsnatá Marcela z Ruže:
Prsnatá Marcela z Ruže: Zhodila mejkap, ukázala pravú tvár... Pery má ešte väčšie ako kedysi!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nie je neskoro začať
Nie je neskoro začať so zeleninou: Týchto 7 plodín môžete vysadiť ešte v júli a úrodu zozbierate na jeseň
Zaujímavosti
Štúdia odhalila zaujímavú vec:
Štúdia odhalila zaujímavú vec: TENTO známy nápoj znižuje cholesterol a predlžuje život! A to nie je všetko
Zaujímavosti
Dovolenka sa jej PORIADNE
Dovolenka sa jej PORIADNE predražila! Turistku vyhostili pre kurióznu krádež
Zaujímavosti
Čo sa stane s
Čo sa stane s vaším telom po 90 dňoch bez cigariet? Vedci hovoria o výrazných zmenách
vysetrenie.sk

Dobré správy

FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce
FOTO IOQS Bezdymová zóna na
Slovenské DJ trio odhalilo veľké prekvapenie: V TOMTO chceli vystupovať na Pohode!
Domáce
FOTO Vyšetrenie Zrkadlo zdravia od
Nový trend už aj na Slovensku: Pozrite, čo vedia zistiť lekári a skúsiť to môžete aj vy
Domáce
Ženy robia jednu chybu
Ženy robia jednu chybu stále dokola: Presne toto by ste mali zmeniť!
feminity.sk

Ekonomika

Babiš, Haščák, Zuckerberg či Gates: Uhádnete, kto je bohatší? Otestujte sa! (kvíz)
Babiš, Haščák, Zuckerberg či Gates: Uhádnete, kto je bohatší? Otestujte sa! (kvíz)
Kríza vo Volkswagene: Bratislava dáva Nemcom lekciu z efektivity, no čelí politickému boju lukratívne modely
Kríza vo Volkswagene: Bratislava dáva Nemcom lekciu z efektivity, no čelí politickému boju lukratívne modely
Kukurica je hotová: Pozrite sa, ako vyzerá nové sídlo ministerstva obrany za desiatky miliónov eur! (foto)
Kukurica je hotová: Pozrite sa, ako vyzerá nové sídlo ministerstva obrany za desiatky miliónov eur! (foto)
Klientov známej banky čakajú obmedzenia: Cez víkend sa nebude dať platiť kartou!
Klientov známej banky čakajú obmedzenia: Cez víkend sa nebude dať platiť kartou!

Šport

Vedel podržať loptu ako Giroud: Skvelý reprezentačný útočník Nemec urobil zásadné rozhodnutie
Vedel podržať loptu ako Giroud: Skvelý reprezentačný útočník Nemec urobil zásadné rozhodnutie
Slováci v zahraničí
Keď rozhodcovia neverili vlastným očiam: Dokonalosť, akú na olympiáde dovtedy nik nevidel
Keď rozhodcovia neverili vlastným očiam: Dokonalosť, akú na olympiáde dovtedy nik nevidel
Olympijské hry
Našiel si konečne pôsobisko? Salah sa údajne dohodol na finančných podmienkach zmluvy
Našiel si konečne pôsobisko? Salah sa údajne dohodol na finančných podmienkach zmluvy
Futbal
Kto ovládne MS? Tipéri aj bookmaker Niké majú jasno
Kto ovládne MS? Tipéri aj bookmaker Niké majú jasno
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
Predstavujeme
NDS dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec
NDS dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec
Doprava
Peugeot 5008 má komfortné prekvapenie: takto by chcel cestovať aj ten váš
Peugeot 5008 má komfortné prekvapenie: takto by chcel cestovať aj ten váš
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Správny mind-set mení každodennú prácu na osobný kapitál
Správny mind-set mení každodennú prácu na osobný kapitál
Motivácia a inšpirácia
Práca, ktorá dáva zmysel: polícia prijíma nováčikov s príspevkom 5 000 € a platom už počas školy
Práca, ktorá dáva zmysel: polícia prijíma nováčikov s príspevkom 5 000 € a platom už počas školy
Hľadám prácu
Máš skvelé úspechy, no nevieš o nich hovoriť? Tieto dva triky ti zachránia pracovný pohovor
Máš skvelé úspechy, no nevieš o nich hovoriť? Tieto dva triky ti zachránia pracovný pohovor
Pracovný pohovor
KVÍZ: Home office alebo kancelária? Zistite, kde podávate najlepší výkon
KVÍZ: Home office alebo kancelária? Zistite, kde podávate najlepší výkon
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Prečo namáčať orechy? Uvoľnite maximum chuti a uľahčite tráveniu
Prečo namáčať orechy? Uvoľnite maximum chuti a uľahčite tráveniu
Rady a tipy
Lesklá alebo matná? Záleží na tom, ktorou stranou otočíte alobal?
Lesklá alebo matná? Záleží na tom, ktorou stranou otočíte alobal?
Rady a tipy

Technológie

Hyundai chce zaplniť továrne 25-tisíc robotmi Atlas. Zamestnanci sa boja o prácu a začali štrajkovať
Hyundai chce zaplniť továrne 25-tisíc robotmi Atlas. Zamestnanci sa boja o prácu a začali štrajkovať
Správy
Astronómovia hlásia vesmírny prelom. Prvýkrát potvrdili atmosféru na skalnatej planéte v obývateľnej zóne
Astronómovia hlásia vesmírny prelom. Prvýkrát potvrdili atmosféru na skalnatej planéte v obývateľnej zóne
Vesmír
Americká armáda preskúmala nový čínsky tank Type 100 a zverejnila, kde má slabé miesta. Aj tak však stavia takmer rovnaký tank
Americká armáda preskúmala nový čínsky tank Type 100 a zverejnila, kde má slabé miesta. Aj tak však stavia takmer rovnaký tank
TOP Téma
Androidom sa šíri nebezpečný malvér RedWing. Dokáže ovládnuť celý telefón a dostať sa k bankovému účtu
Androidom sa šíri nebezpečný malvér RedWing. Dokáže ovládnuť celý telefón a dostať sa k bankovému účtu
Android

TN LIVE

Počas finále bude najdôležitejší jediný muž. Len on môže zamedziť chaosu, odkazuje hviezdny Španiel
Počas finále bude najdôležitejší jediný muž. Len on môže zamedziť chaosu, odkazuje hviezdny Španiel
Šport
Bývalý slovenský reprezentant definitívne ukončil kariéru: Ďakujem, futbal – dal si mi všetko
Bývalý slovenský reprezentant definitívne ukončil kariéru: Ďakujem, futbal – dal si mi všetko
Šport
Jeden deň, dva pochody. V Bratislave sa uskutoční Dúhový Pride aj pochod Hrdí na rodinu
Jeden deň, dva pochody. V Bratislave sa uskutoční Dúhový Pride aj pochod Hrdí na rodinu
Domáce
Andrea ostala z populárneho gréckeho ostrova sklamaná. Ľudia hovoria o hroznom letnom zážitku
Andrea ostala z populárneho gréckeho ostrova sklamaná. Ľudia hovoria o hroznom letnom zážitku
Zahraničné

Bývanie

6 (+3) skvelých spôsobov, ako použiť banánovú šupku. O niektorých ste možno ani netušili!
6 (+3) skvelých spôsobov, ako použiť banánovú šupku. O niektorých ste možno ani netušili!
Na konvencie v byte nedbali, miesto stien zvolili zvláštne riešenie. Bývali by ste v byte, čo by vyzeral takto?
Na konvencie v byte nedbali, miesto stien zvolili zvláštne riešenie. Bývali by ste v byte, čo by vyzeral takto?
Kedy je nábytku a doplnkov už priveľa? Týchto 6 signálov prezradí, že ste to vo vašom interiéri prehnali
Kedy je nábytku a doplnkov už priveľa? Týchto 6 signálov prezradí, že ste to vo vašom interiéri prehnali
Odkvitá vám levanduľa? Urobte tento krok čím skôr, kvety môže mať druhý raz za sezónu
Odkvitá vám levanduľa? Urobte tento krok čím skôr, kvety môže mať druhý raz za sezónu

Pre kutilov

Ako zachrániť úrodu, keď vašu záhradu napadli skočky? Jednu vec naozaj neznášajú
Ako zachrániť úrodu, keď vašu záhradu napadli skočky? Jednu vec naozaj neznášajú
Záhrada
Chcete, aby vám levanduľa o rok rozkvitla ešte viac? Po odkvitnutí v júli jej doprajte tento správny rez
Chcete, aby vám levanduľa o rok rozkvitla ešte viac? Po odkvitnutí v júli jej doprajte tento správny rez
Okrasná záhrada
Počujete pri odtekaní vody z umývadla bublanie? Rýchlo spravte toto, kým vám nezapácha celá kúpeľňa!
Počujete pri odtekaní vody z umývadla bublanie? Rýchlo spravte toto, kým vám nezapácha celá kúpeľňa!
Údržba a opravy
Záhradné ležadlá v obchodoch sú predražené. Toto si vyrobíte pod 140 eur a je oveľa pohodlnejšie!
Záhradné ležadlá v obchodoch sú predražené. Toto si vyrobíte pod 140 eur a je oveľa pohodlnejšie!
Nábytok

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia majú najsilnejšiu chémiu už pri prvom stretnutí: Našli ste sa so svojou polovičkou?
Zábava
Tieto znamenia majú najsilnejšiu chémiu už pri prvom stretnutí: Našli ste sa so svojou polovičkou?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Čelná zrážka dvoch
Zahraničné
AKTUÁLNE Čelná zrážka dvoch autobusov: Cesta je uzavretá, zasahujú všetky záchranné zložky! Mnoho zranených
Zábery HRÔZY: Mohutný zosuv
Zahraničné
Zábery HRÔZY: Mohutný zosuv pôdy zničil celé budovy! Hlásia najmenej 8 obetí, 34 ľudí je nezvestných
Búrky priniesli LEJAK a
Domáce
Búrky priniesli LEJAK a silný vietor, VIDEO mnohé obce ostali bez elektriny! Slovensko čakajú ďalšie DVE VLNY
Skontrolujte si kuchyne: Hygienici
Domáce
Skontrolujte si kuchyne: Hygienici SŤAHUJÚ z trhu pomôcku, môžete ju mať doma!

Ďalšie zo Zoznamu