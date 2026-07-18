Smrť Tomáška (†11) vystrašila Slovákov: Nový PRÍSTROJ, améby vo vode odhalí prakticky okamžite, zaujal aj ČECHOV!

BRATISLAVA/PRAHA - Extrémne horúčavy a dlhodobé sucho neprinášajú len nedostatok vody. Odborníci čoraz hlasnejšie upozorňujú aj na zhoršovanie jej kvality, ktoré môže predstavovať vážne zdravotné riziko. Tragédia z minulého roka, keď po nákaze smrtiacou amébou zomrel iba 11-ročný Tomáško, ukázala, aké fatálne následky môže mať nebezpečný mikroorganizmus vo vode. Práve na tento prípad dnes reaguje slovenský startup s technológiou, ktorá má riziká odhaliť ešte skôr, ako dôjde k nešťastiu.
Smrť školáka Tomáša po návšteve termálneho kúpaliska Vadaš v Štúrove otriasla celým Slovenskom. Chlapec podľahol vzácnej, no mimoriadne nebezpečnej nákaze spôsobenej amébou Naegleria fowleri, známou aj ako „mozgožravá améba".
Prípad vyvolal rozsiahle vyšetrovanie aj diskusiu o tom, či existujú možnosti, ako potenciálne riziká vo vode zachytiť ešte skôr, než ohrozia zdravie návštevníkov.
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Slováci prišli s novým prístrojom
Práve na túto výzvu reaguje slovenský startup BioX Technologies, ktorý vyvíja inteligentné senzory na priebežné monitorovanie kvality vody. Ich úlohou je nepretržite sledovať zmeny vo vodnom prostredí a včas upozorniť prevádzkovateľov kúpalísk či vodných zdrojov na vznikajúce riziká. Zatiaľ čo v susednom Česku už technológia vzbudila výrazný záujem, na Slovensku sa podobné riešenia zatiaľ využívajú len minimálne.
"Klimatická zmena už nie je témou budúcnosti. Horúčavy, dlhé obdobia sucha aj otepľovanie vôd vytvárajú nové podmienky, na ktoré musíme reagovať. Nestačí kontrolovať vodu raz za čas. Potrebujeme ju monitorovať priebežne a vedieť okamžite zareagovať, ak sa jej kvalita začne meniť," vysvetľuje biotechnológ a generálny riaditeľ spoločnosti BioX Technologies Rastislav Krampl.
Základ je vedieť o nebezpečenstve včas
Podľa neho moderné technológie nedokážu nahradiť laboratórne analýzy, môžu však fungovať ako účinný systém včasného varovania. "Naším cieľom nie je nahradiť laboratóriá, ale vytvoriť systém včasného varovania. Ak dokážeme správcu vodného zdroja alebo kúpaliska upozorniť na vznikajúci problém oveľa skôr, získava čas na prijatie potrebných opatrení. Takéto riešenia môžu v budúcnosti prispieť aj k prevencii zbytočných zdravotných komplikácií či úmrtí spôsobených nebezpečnými mikroorganizmami vrátane améb," doplnil.
Technológia pritom nemá slúžiť iba rekreačným zariadeniam. Uplatnenie nachádza aj vo vodárňach, priemyselných prevádzkach, samosprávach či pri humanitárnych projektoch v oblastiach, kde je problém s bezpečnou pitnou vodou.
Biotechnológ Oliver Pukalík upozorňuje, že kvalita vody bude jednou z najväčších environmentálnych výziev najbližších rokov. "O vode dnes hovoríme najmä v súvislosti so suchom. Nemenej dôležitá je však aj jej kvalita. Čím budú letá teplejšie, tým väčší dôraz bude potrebné klásť na moderné monitorovanie vodných zdrojov. Prevencia je vždy lacnejšia aj bezpečnejšia ako riešenie následkov," zdôraznil.
Podľa odborníkov budú obdobia extrémnych horúčav pribúdať a spolu s rastúcou teplotou vody porastie aj význam moderných monitorovacích technológií. Tragédia malého Tomáša totiž ukázala, že bezpečnosť vody sa môže v priebehu chvíle stať otázkou života a smrti.