Spoznávate rozkošného drobca na FOTO? Zamiloval sa pri práci: Zbalil krásnu herečku

BRATISLAVA - Chlapček s veľkými očami a zamysleným pohľadom ešte netušil, že raz bude patriť medzi najvýraznejšie tváre slovenského divadla aj televízie. Dnes ho diváci poznajú z množstva úspešných seriálov a jeho charizmatický prejav patrí medzi jeho poznávacie znamenia.
Rodák z Košíc mal k herectvu blízko už od mladosti. Vyštudoval konzervatórium v Košiciach, hudobno-dramatický odbor, a neskôr pokračoval v štúdiu herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, ktoré ukončil v roku 2000. Od decembra 2006 je členom Činohry Slovenského národného divadla, kde vytvoril množstvo výrazných postáv.
Do povedomia širokej verejnosti sa dostal aj vďaka televíznym obrazovkám. Diváci si ho obľúbili najmä v úspešnom seriáli z prostredia bytového domu, kde stvárnil jednu zo svojich najznámejších postáv. Objavil sa aj v ďalších populárnych projektoch, medzi ktoré patrí seriál z prostredia polície či komediálny seriál plný humoru.
Jeho život však nie je spojený iba s hereckou kariérou. Práve pri práci stretol svoju životnú partnerku – známu slovenskú herečku. Ich vzťah trvá už dlhé roky a spoločne tvoria jeden zo stabilných párov slovenského umeleckého sveta.
Dvojica vychováva dcéru a herec má blízky vzťah aj k synovi svojej partnerky z predchádzajúceho vzťahu. Hoci obaja patria medzi známe tváre, rodinné súkromie si starostlivo chránia.
Pri pohľade na fotografiu z detstva možno spozorovať črty, ktoré mu zostali dodnes. Výrazné oči a charakteristický pohľad prezrádzajú známu tvár aj po desaťročiach.