Znetvorená herečka nenávidí svoju tvár: Chystá sa na šiestu plastiku! A potom pôjde na ďalšie

LOS ANGELES - Britská herečka Danniella Westbrook pokračuje v náročnej rekonštrukcii svojej tváre. Otvorene priznala, že sa nedokáže pozerať na svoj odraz v zrkadle, no napriek tomu verí, že séria operácií jej pomôže získať späť nielen vzhľad, ale aj stratené sebavedomie.
Britská herečka Danniella Westbrook pokračuje v plastikách. Koncom septembra ju čaká ďalší zákrok. Päťdesiatdvaročná herečka sa o svojom stave úprimne rozhovorila v poslednej relácii Vanessy Feltz na televízii Channel 5, kde prezradila, že lekári pri operácii využijú časť jej rebra na ďalšiu rekonštrukciu tváre. Danniella sa netají tým, že pohľad do zrkadla je pre ňu stále veľmi náročný.
„Svojmu chirurgovi úplne dôverujem. Nenávidím to, ako vyzerám. V istom období života som si veľmi ublížila zneužívaním drog a teraz za to platím. Jednoducho to musím prijať a ísť ďalej.“ Bývalá hviezda podstupuje približne 18-mesačný plán rekonštrukčných operácií. Lekári sa snažia napraviť rozsiahle poškodenie tváre vrátane problémov s nosovou prepážkou, ktoré vznikli po rokoch užívania drog.
Jedným z posledných zákrokov bola korekcia rázštepu pery, keďže podľa herečky sa jej pera časom deformovala natoľko, že začala meniť prirodzené črty tváre. Cieľom operácií je postupne obnoviť funkčnosť aj estetický vzhľad. Začiatkom tohto roka odcestovala do Dubaja, kde podstúpila rozsiahly lifting tváre, krku a čela, zároveň absolvovala rekonštrukciu nosa aj pier. Ani tým sa však jej liečba nekončí. Najnovšie prezradila, že ju čaká implantácia kovovej lícnej kosti.