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Prsnatá Marcela z Ruže: Zhodila mejkap, ukázala pravú tvár... Pery má ešte väčšie ako kedysi!

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(Zdroj: TV Markíza)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Kráska z Ruže pre nevestu odhodila mejkap a ukázala svoju prirodzenú tvár. Od jej účinkovania v reality šou ubehlo už niekoľko rokov, no Marcela Dolniaková je stále neprehliadnuteľná.

Marcela Dolniaková sa do povedomia verejnosti dostala už počas prvej série obľúbenej reality šou Ruža pre nevestu. Výrazná brunetka patrila medzi najväčšie favoritky ženícha Tomáša Tarra a mnohí diváci boli presvedčení, že práve ona sa prebojuje až k záverečnej ruži. Napriek silnej vzájomnej chémii sa však napokon víťazkou šou nestala.

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Ich spoločný príbeh sa tým ale úplne neskončil. Istý čas po skončení nakrúcania totiž Marcela a Tomáš začali tvoriť pár. Ich vzťah však nemal dlhé trvanie a dvojica sa napokon rozišla. Už počas účinkovania v Ruži pre nevestu Marcela pútala pozornosť svojím výrazným vzhľadom, vyšportovanou postavou, plnými perami a upravenou tvárou.

Od čias, keď sa prvýkrát objavila na televíznych obrazovkách, sa jej imidž výrazne nezmenil. Tentoraz však stavila na prirodzenejší záber. Odhodila mejkap a svojim sledovateľom ukázala tvár bez výrazného líčenia. Pozornosť fanúšikov okamžite upútali najmä jej pery, ktoré na aktuálnych záberoch pôsobia ešte plnšie než v minulosti.

Prsnatá Marcela z Ruže:
Zobraziť galériu (25)
 (Zdroj: Instagram MD)

Viac o téme: Marcela Dolniaková
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