Obchodná vojna je v plnom prúde: Po Kanade a Mexiku je teraz na rade Európa, najviac postihne tieto krajiny!

„Do určitej miery ide o vojnový akt,“ uviedol v reakcii na Trumpove clá investor Warren Buffet krátko po tom, čo začalo platiť 25-percentné clo na dovoz z Kanady a Mexika. Spojené štáty americké zároveň zdvojnásobili aj dodatočné dovozné clo na tovar z Číny na 20 percent.

Podľa ekonómov je tak obchodná vojna v plnom prúde, no víťaz zostáva nejasný. „Čím ďalej zájde, tým väčšie hospodárske škody prinesie pre všetkých, ale najmä pre malé otvorené ekonomiky, ako je Česká republika,“ uviedol David Marek, analytik Deloitte a poradca prezidenta Petra Pavla pre české novinky cz. Slovensko by tak nebolo výnimkou.

Analytici sa zhodujú, že zatiaľ čo tento krok voči spriateleným krajinám a susedom ako je Kanada a Mexiko nedávajú zmysel, môže ľahko dôjsť k lavínovému efektu a clá budú zavádzať aj ďalšie demokratické krajiny. Ekonóm Českej spořitelny Michal Skořepa uviedol, že podľa kalkulácie českého ministerstva financií by zavedenie 25-percentného cla na európsky vývoz do USA znížilo český hrubý domáci produkt o viac ako percento, teda o 80 miliárd českých korún. Rovnaký osud by ale postihol aj ekonomiku eurozóny.

Podľa ekonómov už nie je otázka či Trump zvýši clá voči Európe, ale skôr kedy. Zavedenie 25 percentného cla by zasiahlo najskôr Nemecko, no neskôr aj ďalšie veľké európske ekonomiky, uviedol ekonóm Richard Hindls. „Znamenalo by to nárast inflácie a spomalenie výkonu českej ekonomiky,“ dodal. Podľa agentúry Bloomberg by clá zasiahli všetky európske automobilky, no najmä automobilky Stellantis a Volkswagen a tohtoročný zisk automobiliek by mohol klesnúť o 5,88 miliardy eur.

Automobilky totižto využívajú Mexiko ako výrobnú základňu, odkiaľ autá distribuujú na americký trh. Podľa serveru CNBC Trump v stredu oznámil, že automobilky dostanú z nových ciel až mesačnú výnimku. V súvislosti s uvalením cla na európske autá už od začiatku rezonuje aj Slovensko a jeho výrazná orientácia na americký trh. Z automobilov, ktoré mieria priamo na americký trh je najdôležitejšia výroba Porsche Cayanne, Audi Q7 a Q8, ale aj produkcia Jaguar Land Rover, upresnil analytik ČSOB Jan Bureš.

Spojené štáty americké na čele s Trumpom plánujú zaviesť aj clo na meď a drevo a už 12. marca má vstúpiť do platnosti clo na oceľ a hliník. Od 2. apríla je naplánované zavedenie cla aj na dovoz poľnohospodárskych produktov. Zatiaľ však podľa analytikov nie je jasné, či sa clo na poľnohospodárske produkty bude týkať dovozu zo všetkých krajín, alebo budú platiť aj nejaké výnimky.