Už aj Putinov propagandista z televízie je vydesený: VIDEO Varuje pred revolúciou v Rusku!

MOSKVA - Nedostatok paliva začína byť pre Kremeľ čoraz vážnejším problémom. Pred možnými nepokojmi už varoval aj známy ruský propagandista Vladimir Solovjov. Ukrajinské útoky vyradili časť rafinérií a produkcia benzínu nestačí pokrývať domáci dopyt.
Rusko, jeden z najväčších producentov ropy na svete, zápasí s rozsiahlym nedostatkom pohonných látok. Problémy, ktoré sa spočiatku týkali najmä niektorých regiónov, sa rozšírili do veľkej časti krajiny a priniesli prázdne čerpacie stanice, obmedzovanie predaja aj dlhé rady motoristov.
Situácia začína vyvolávať obavy dokonca aj medzi najznámejšími podporovateľmi Kremľa. Na webe sa objavilo video, kde televízny moderátor a jeden z najvýraznejších ruských propagandistov Vladimir Solovjov už aj v štátnej televízii varoval pred možnosťou rozsiahlych revolučných nepokojov.
Jeho obavy prichádzajú v čase, keď dôsledky vojny čoraz citeľnejšie zasahujú každodenný život samotných Rusov.
Rusko vyrába iba časť potrebného benzínu
Rozsah problémov potvrdzujú aj údaje z energetického sektora. Agentúra Reuters s odvolaním sa na tri zdroje oboznámené so situáciou informovala, že ruská produkcia benzínu po ukrajinských útokoch začiatkom júla pokrývala iba približne 65 percent domáceho dopytu.
Viaceré veľké rafinérie museli po zásahoch obmedziť alebo úplne zastaviť prevádzku. Moskva sa snaží nedostatok riešiť dovozom paliva a obmedzením jeho vývozu.
Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnila útoky na ruský ropný priemysel. Ich cieľom sú rafinérie a ďalšia infraštruktúra, ktorá je dôležitá nielen pre ruskú ekonomiku, ale aj pre zásobovanie armády.
Podľa denníka The Wall Street Journal bola koncom júna mimo prevádzky približne štvrtina ruskej rafinérskej kapacity. Ukrajinské útoky pritom zasiahli všetkých desať najväčších rafinérií v krajine.
Dlhé rady a rastúca frustrácia
Nedostatok paliva už nie je iba problémom energetického sektora. Reuters začiatkom júla opísal rastúcu frustráciu obyvateľov, ktorí v niektorých častiach krajiny čelia prídelom, vysokým cenám a dlhému čakaniu na čerpacích staniciach.
Kríza zasiahla Rusko v mimoriadne nevhodnom období. Leto znamená zvýšený dopyt pre dovolenkovú sezónu, zároveň však poľnohospodári potrebujú palivo na žatvu. Nedostatok preto môže postupne ovplyvniť dopravu, zásobovanie aj ceny potravín.
Médiá opisujú aj vznik neoficiálneho trhu s palivom a prípady, keď sa motoristi snažia tankovať za hranicami. Podľa portálu sa v niektorých mestách objavili aj konflikty medzi ľuďmi čakajúcimi na čerpacích staniciach.
Putin už problém priznal
Kremeľ sa spočiatku snažil rozsah problémov zľahčovať. Prezident Vladimir Putin však koncom júna priznal, že krajina čelí „určitému nedostatku“ paliva. Ako informoval The Moscow Times s odvolaním sa na agentúru AFP, ruský líder zároveň pripustil súvislosť medzi problémami so zásobovaním a ukrajinskými útokmi.
Začiatkom júla Putin označil situáciu za dočasnú a tvrdil, že ruský energetický systém má dostatočne veľké rezervy. Vývoj na trhu však ukazuje, že problémy sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť.
Rusko pristúpilo k ďalším mimoriadnym opatreniam. Agentúra Reuters informovala, že obmedzenie vývozu palív zasiahlo aj krajiny Strednej Ázie a Afganistan, ktoré sú od ruských dodávok výrazne závislé. Dodávky benzínu do tohto regiónu sa v júni medzimesačne prepadli o 34 percent.
Obavy zaznievajú už aj v štátnej televízii
Práve každodenná skúsenosť obyvateľov môže byť pre Kremeľ politicky nebezpečnejšia než abstraktné ekonomické ukazovatele. Prázdnu nádrž, rastúcu cenu benzínu alebo hodiny strávené v rade totiž nemožno jednoducho skryť pred verejnosťou.
O to pozoruhodnejšie je, že obavy z možných nepokojov zazneli práve od Solovjova. Televízny moderátor patrí k najhlasnejším obhajcom vojny proti Ukrajine a dlhodobo podporuje politiku Vladimira Putina.
Varovanie pred revolúciou však zatiaľ nemožno zamieňať s dôkazom, že Rusku bezprostredne aj hrozí. Kremeľ počas uplynulých rokov výrazne potlačil politickú opozíciu a verejné protesty sú spojené s vysokým rizikom postihu.
Palivová kríza napriek tomu predstavuje pre ruské vedenie nepríjemný problém. Ukrajine sa útokmi na rafinérie podarilo preniesť časť ekonomických dôsledkov vojny hlboko na ruské územie. Ak sa nedostatok benzínu bude ďalej prehlbovať, tlak na Kremeľ môže spolu s nespokojnosťou obyvateľov ďalej rásť.