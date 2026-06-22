Šokujúce slová Putinovej propagandistky: Neuveriteľné, ku komu ho prirovnala!

MOSKVA - Margarita Simonjanová opäť zaujala kontroverznými slovami na adresu Vladimira Putina. Šéfka televízie RT ho počas rozhovoru vykreslila ako výnimočného človeka a pridala prirovnanie, ktoré mnohých šokovalo.
Margarita Simonjanová patrí už dlhé roky medzi najvplyvnejšie osobnosti ruských štátnych médií. Ako šéfka televízie RT a pravidelná účastníčka politických diskusií patrí k najvernejším podporovateľom Kremľa a jeho politiky. Tentoraz však zašla ešte ďalej než zvyčajne.
Počas rozhovoru prišlo nečakané prirovnanie
Simonjanová sa objavila v rozhovore s čínskym profesorom Čang Wej-wejom, počas ktorého hovorila aj o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi.
Pri hodnotení šéfa Kremľa použila mimoriadne pochvalné slová a vykreslila ho ako človeka s výnimočnými morálnymi vlastnosťami. Následne zaznelo prirovnanie, ktoré vyvolalo rozruch ďaleko za hranicami Ruska.
Podľa Simonjanovej má Putin vlastnosť, ktorú považuje za najdôležitejšiu u každého človeka – milosrdenstvo. Práve v tejto súvislosti ho prirovnala k Ježišovi Kristovi.
„Veľmi milosrdný človek“
Úryvok z rozhovoru následne sama zverejnila na sociálnej sieti X, kde sa začal rýchlo šíriť.
„Vladimir Putin je človek, ktorý má mimoriadne rozvinutú vlastnosť, ktorú považujem za najdôležitejšiu zo všetkých. Je ňou milosrdenstvo,“ vyhlásila Simonjanová. Ruského prezidenta zároveň označila za „veľmi milosrdného človeka“.
Výroky prichádzajú počas pokračujúcej vojny
Vyjadrenia šéfky RT zazneli v čase, keď Rusko pokračuje vo vojne proti Ukrajine, ktorá sa začala vo februári 2022 po nariadení invázie zo strany Vladimira Putina.
Ozbrojený konflikt si odvtedy vyžiadal obrovské materiálne škody, milióny vysídlených ľudí a desaťtisíce obetí na oboch stranách.
Práve preto vyvolalo Simonjanovej hodnotenie Putina ako symbolu milosrdenstva a jej prirovnanie k Ježišovi Kristovi výraznú pozornosť a kontroverzie.
Patrí medzi najvplyvnejšie tváre ruskej propagandy
Simonjanová je považovaná za jednu z kľúčových osobností ruského mediálneho aparátu. Dlhodobo vystupuje na podporu Kremľa a obhajuje politiku Vladimira Putina v domácich aj zahraničných médiách.
Jej najnovšie vyjadrenia opäť ukázali, akým spôsobom časť ruskej štátnej propagandy prezentuje obraz prezidenta vlastnému publiku.