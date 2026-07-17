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Izraelský parlament hlasoval za svoje rozpustenie, v októbri budú nové voľby

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

TEL AVIV - Izraelskí poslanci v piatok hlasovali za rozpustenie parlamentu (Knesetu) pred októbrovými voľbami, v ktorých sa najdlhšie slúžiaci izraelský premiér Benjamin Netanjahu bude uchádzať o ďalšie volebné obdobie. Informuje o tom agentúra AFP.

Hlasovanie podporilo 62 poslancov 120-členného Knesetu. Netanjahuova vláda presadila v uplynulých dňoch niekoľko kontroverzných zákonov, ktorých cieľom je upevniť si vlastnú pozíciu a vyhovieť spojencom z radov izraelskej ultraortodoxnej komunity, pripomenula AFP. Vládna koalícia na záverečnom „maratónskom zasadnutí“ schválila celý rad zákonov, medzi ktorými boli aj legislatívy obmedzujúce právomoci generálneho prokurátora, pozastavujúce zadržania osôb vyhýbajúcich sa vojenskej službe, či rozšírenie vládnej kontroly nad médiami. Spolu so schválením rozpustenia parlamentu, Kneset rozhodol aj o zvýšení finančnej podpory pre politické strany.

Netanjahu plánuje opäť kandidovať

Právna poradkyňa Knesetu Sagit Afiková povedala, že napriek rozpusteniu môže parlament pokračovať v činnosti ešte približne desať dní, pretože zákon potvrdzujúci termín volieb bol v dôsledku patovej situácie v parlamente vrátený späť do výboru. Tieto spory však nezabránia ukončeniu volebného obdobia parlamentu. Kneset v nedeľu potvrdil, že parlamentné voľby sa uskutočnia 27. októbra, teda v posledný deň zákonom stanoveného termínu. Netanjahu nedávno vyhlásil, že plánuje opäť kandidovať a pokúsiť sa zvíťaziť, a to napriek kritike, ktorej čelí pre vojnu na Blízkom východe a jej následky.

Podľa prieskumov verejnej mienky si väčšina Izraelčanov želá, aby Netanjahu odstúpil, keďže sú znepokojení bezpečnostnými zlyhaniami týkajúcimi sa útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023. Podľa predvolebných prieskumov hlavným rivalom premiéra v nadchádzajúcich voľbách je bývalý náčelník generálneho štábu izraelskej armády Gadi Eisenkot. Netanjahu je vôbec prvým úradujúcim izraelským premiérom súdeným za korupciu, zároveň je však najdlhšie slúžiacim predsedom vlády v histórii krajiny.

Viac o téme: VoľbyIzraelParlement
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