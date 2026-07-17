Z vysnívanej dovolenky je HOROR: Turistická loď pri známom rekreačnom rezorte VYHORELA! Na palube bolo 30 ľudí

HURGADA - Len niekoľko dní po tragédii, pri ktorej sa pri pobreží Egypta potopila turistická loď a zahynul člen posádky, došlo v obľúbenej dovolenkovej destinácii k ďalšiemu vážnemu incidentu. Tentoraz sa neďaleko letoviska Hurghada ocitla v plameňoch výletná loď s desiatkami turistov na palube.
Loď Marina Dolphin prevážala približne 30 cestujúcich, medzi ktorými boli zahraniční aj egyptskí turisti. Ako informujú zahraničné médiá, všetkých pasažierov aj členov posádky sa podarilo včas evakuovať na okolité plavidlá. Incident sa zaobišiel bez zranení.
Na sociálnych sieťach sa krátko po udalosti objavili dramatické zábery, na ktorých je vidieť hornú palubu lode zachvátenú mohutnými plameňmi. Nad morom sa vznášal hustý čierny dym, ktorý bol viditeľný aj z väčšej vzdialenosti. Mnoho videí zaplavilo viaceré platformy. Ľudia si požiar točili z rôznych uhlov.
Požiar podľa Dive Magazine vypukol v blízkosti ostrova Little Giftun, ktorý patrí medzi najvyhľadávanejšie lokality na šnorchlovanie a potápanie v oblasti Červeného mora. Egyptské úrady zatiaľ nezverejnili oficiálne stanovisko a príčina vzniku požiaru zostáva neznáma.
Rastúci počet nehôd nerobí egyptskej flotile dobré meno
Incident opäť otvoril diskusiu o bezpečnosti turistických lodí v Egypte. Krajina prevádzkuje jednu z najväčších flotíl rekreačných plavidiel na svete, no v posledných rokoch ju sprevádzalo viacero nehôd, z ktorých niektoré mali aj tragické následky.
Egyptský denník Al Masry Youm uvádza, že séria incidentov vyvolala výzvy predstaviteľov cestovného ruchu na sprísnenie technických kontrol. Podľa odborníkov by kontroly nemali spočívať iba v preverovaní licencií či poistiek, ale mali by zahŕňať aj dôkladnú kontrolu elektrických a mechanických systémov, hasiacich zariadení či záchranného vybavenia.
Obavy o bezpečnosť lodnej dopravy v oblasti nie sú nové. Britský Úrad pre vyšetrovanie námorných nehôd (MAIB) už v minulosti upozornil cestovateľov na riziká spojené s niektorými plavidlami operujúcimi v egyptskom Červenom mori. Časť prevádzkovateľov preto začala dobrovoľne podstupovať nezávislé bezpečnostné audity a modernizovať svoje lode, aby zvýšila dôveru turistov.