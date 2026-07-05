Historický protest proti sexuálnemu násiliu: Vo Francúzsku vyšlo do ulíc okolo 100-tisíc ľudí

PARÍŽ - Desiatky tisíc ľudí vyšli v sobotu do ulíc desiatok francúzskych miest na protest proti sexuálnemu násiliu. Demonštrácie boli reakciou na prípad 11-ročnej Lyhanny, ktorú koncom mája uniesli, znásilnili a zavraždili na juhozápade Francúzska. Informuje agentúra AFP.
V Paríži sa na proteste podľa organizátorov, ktorí ho označili za „historickú mobilizáciu proti sexuálnemu násiliu“, zúčastnilo približne 100.000 ľudí. Účastníci skandovali heslá ako „Pravda vychádza z úst detí!“ či „160 000 detí, čo robíte?“, upozorňujúce na nedostatočnú ochranu detí a reakciu štátu. Podobné zhromaždenia sa konali v približne 110 mestách vrátane Dijonu a Toulouse.
Toto žiadali
Organizátori, ktorí zastrešujú približne 180 organizácií, žiadajú namiesto „čiastkových opatrení a zákonov“ prijatie komplexného zákona proti sexuálnemu násiliu, ktorý by spojil prevenciu, vyšetrovanie aj podporu obetí. Kritizujú súčasný systém, v ktorom podľa nich až 94 percent oznámení o znásilnení končí bez ďalšieho vyšetrovania. Telo Lyhanny Rameauj Bernardovej sa našlo 4. júna v nevyužívanom obilnom sile na farme neďaleko mestečka Fleurance, kde chodila do školy. Nezvestná bola od 29. mája, keď sa nevrátila domov po skončení vyučovania.
Polícia v súvislosti s prípadom zadržala 41-ročného Jérôma
Polícia v súvislosti s prípadom zadržala 41-ročného Jérôma Barellu, ktorý je otcom Lyhanninej kamarátky a spolužiačky. Barella bol v minulosti dvakrát obvinený zo znásilnenia maloletých, no vyšetrovanie k ničomu neviedlo. Svedkovia a kamerové záznamy potvrdili, že Lyhanna v deň zmiznutia nastúpila do jeho auta. Vyšetrovanie a neskoršia pitva preukázali, že sa stala obeťou znásilnenia.
Po objavení tela dievčaťa sa pred regionálnymi súdmi v departemente Gers a pred ministerstvom spravodlivosti v Paríži konajú pravidelne protesty. Prípad vyvolal aj politické reakcie. Minister spravodlivosti Gérald Darmanin bol vyzvaný, aby odstúpil, čo však odmieta, no priznal „zlyhanie systému“. Prezident Emmanuel Macron upozornil, že nedostatky pri vyšetrovaní môžu oslabiť dôveru verejnosti v štátne inštitúcie. Francúzska vláda už v roku 2022 zverejnila správu, ktorá poukázala na nedostatok personálu a času pri vyšetrovaní podozrení zo zneužívania detí. V dokumente sa uvádza, že v 70 percentách prípadov po vypočutí podozrivého nebol vykonaný ďalší zber digitálnych dôkazov, napríklad z telefónov či počítačov.