Českom otriasa pornoškandál: Dievčatá nútili k sexu pred kamerou! Obete už nedúfajú v spravodlivosť

PRAHA - Vyšetrovanie jednej z najrozsiahlejších káuz súvisiacich s výrobou pornografie v Česku trvá už niekoľko rokov a podľa právnej zástupkyne poškodených si vybralo vysokú daň na psychike obetí. Mnohé ženy medzičasom stratili vieru, že sa prípad podarí spravodlivo uzavrieť.
Právna zástupkyňa časti poškodených Lucie Hrdá upozorňuje, že kauza Czech Casting zďaleka nie je uzavretá. Okrem 18 žien, ktoré sú uvedené v obžalobe, sa podľa nej riešia aj ďalšie prípady v samostatnom prípravnom konaní, takže počet poškodených môže ešte narásť. Informoval o tom portál Novinky.cz.
Podľa advokátky ide o prípad, aký české orgány činné v trestnom konaní doteraz neriešili.
„Časť prípadov je stále v prípravnom konaní, ktoré sa vedie samostatne. Takto rozsiahlu kauzu zneužívania žien na výrobu pornografie Česko nepamätá,“ povedala Hrdá pre Novinky.cz.
Dlhé vyšetrovanie sa podpísalo na psychike poškodených
Podľa advokátky sa zdĺhavé vyšetrovanie výrazne podpísalo na životoch poškodených žien. Mnohé z nich už podľa nej neveria, že sa po rokoch vôbec dočkajú spravodlivosti.
„Väčšina už rezignovala na to, že by mohla prísť nejaká spravodlivosť. Ak nepríde v relatívne krátkom čase po oznámení trestného činu, pocit nespravodlivosti v ľuďoch zostáva,“ uviedla.
Negatívne následky podľa nej zasiahli aj ich súkromný život. Intímne videá sa totiž začali šíriť internetom, čo spôsobilo ďalšie psychické traumy.
„Keď sa takéto videá dostanú na internet, vidí ich celá rodina aj ľudia z okolia. Každého človeka to však poznačí iným spôsobom,“ dodala právnička.
Hrdá zároveň upozornila, že aj keď súdy priznajú odškodnenie za psychickú ujmu alebo zásah do ľudskej dôstojnosti, poškodené sa k peniazom často dostávajú len veľmi ťažko a priznávané sumy bývajú nízke.
Obžaloba smeruje proti deviatim ľuďom
Mestské štátne zastupiteľstvo v Prahe podalo 15. júna obžalobu na deväť osôb v súvislosti s výrobou pornografických videí zverejňovaných pod značkou Czech Casting. Za obchodovanie s ľuďmi im hrozí trest odňatia slobody na päť až dvanásť rokov.
Polícia pôvodne pri časti obvinených navrhovala aj právnu kvalifikáciu znásilnenia, prokuratúra sa však napokon rozhodla podať obžalobu pre obzvlášť závažný zločin obchodovania s ľuďmi.
Hovorca pražského mestského štátneho zastupiteľstva Aleš Cimbala uviedol, že žalobkyňa po dôkladnom vyhodnotení dôkazov dospela k záveru, že skutky napĺňajú všetky zákonné znaky tohto trestného činu.
Advokátka poškodených však kritizuje predovšetkým priebeh vyšetrovania.
„Kauza sa vlečie neuveriteľne dlho. Väčšinu času ležala na Národnej centrále proti organizovanému zločinu a spolu s poškodenými sme z toho boli zúfalé. Opakovane sme žiadali o urýchlenie konania,“ povedala Hrdá. Zároveň však pripustila, že ide o nový typ kriminality, s ktorým vyšetrovatelia doteraz nemali veľa skúseností.
Modeling mal byť len zámienkou na nakrúcanie porna
Podľa obžaloby skupina v rokoch 2016 až 2019 lákala ženy staršie ako 18 rokov na inzeráty ponúkajúce prácu fotomodeliek. Po príchode na casting však mali byť pod psychologickým nátlakom dotlačené k nakrúcaniu pornografických videí.
Vyšetrovatelia tvrdia, že organizovaná skupina mala presne rozdelené úlohy a celý systém fungoval premyslene. Ženám predkladali na podpis zmluvy, pričom tým, ktoré si všimli zmienky o pornografii, údajne vysvetľovali, že dokument sa týka viacerých projektov a sporné ustanovenia sa ich netýkajú.
Obžalovaní sa naopak dlhodobo bránia tvrdením, že ženy s nakrúcaním súhlasili dobrovoľne a podpísali zmluvy, ktoré obsah pripravovaných videí jasne opisovali.
Rozhodnutie súdu môže ovplyvniť ďalšie podobné prípady
Podľa Lucie Hrdej bude mať verdikt význam ďaleko za hranicami samotnej kauzy.
Ak súd obžalovaných uzná vinnými, môže ísť podľa nej o dôležitý precedens pre podobné prípady v budúcnosti. V opačnom prípade by to podľa advokátky mohlo vytvoriť dojem, že podobný spôsob získavania pornografického obsahu nie je z pohľadu štátu trestný.
Právnička zároveň pripomenula, že nové formy kriminality často predbehnú právnu úpravu aj prax vyšetrovacích orgánov, ktoré sa musia postupne prispôsobovať novým spôsobom páchania trestnej činnosti.
Podľa hovorkyne Mestského súdu v Prahe Julie Haluzovej by sa prípad Czech Casting mohol dostať pred súd približne v októbri. Príprava hlavného pojednávania si podľa nej vzhľadom na rozsah spisu vyžiada ešte určitý čas.