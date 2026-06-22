Slováci majú favorita letnej sezóny: Pochvaľujú si ceny, služby aj možnosti pre rodiny

Niektoré dovolenkové destinácie lákajú na pláže, iné na históriu či gastronómiu. Len máloktorá však dokáže ponúknuť všetko naraz. Staroveké pamiatky, horské scenérie, moderné rezorty, výborná kuchyňa aj zábava pre rodiny s deťmi – aj to sú dôvody, prečo Slováci čoraz častejšie navštevujú Turecko.
Prečo sa oplatí?
Turecko si už roky drží pozíciu jednej z najobľúbenejších letných destinácií a dôvodov je hneď niekoľko. V prvom rade ponúka výnimočný pomer ceny a kvality. To, čo by ste v niektorých stredomorských krajinách zaplatili za priemerný hotel, tu často získate v podobe moderného päťhviezdičkového rezortu s ultra all inclusive službami, obrovskými bazénmi, vlastnou plážou či bohatým animačným programom pre deti.
Veľkým lákadlom je aj domáca gastronómia. Turecká kuchyňa patrí medzi najrozmanitejšie na svete a v hoteloch si môžete vyberať z desiatok jedál od čerstvých rýb a grilovaných špecialít až po tradičné sladkosti či lokálne ovocie.
Výhodou je aj jednoduchá dostupnosť – let z Bratislavy, Košíc aj Popradu trvá približne dve a pol hodiny, takže dovolenka sa začína prakticky hneď po pristátí. To je taktiež dôvod, prečo je Turecko na dovolenkovom zozname pre mnohých už opakujúca sa stálica.
Side – Dovolenka s historickou atmosférou
Máloktoré letovisko dokáže tak prirodzene spojiť oddych pri mori s historickými pamiatkami ako Side. Toto bývalé antické mesto sa nachádza na malom polostrove. Jeho dominantou sú zachované ruiny antického divadla a najmä pozostatky Apolónovho chrámu.
Side však nie je len o minulosti. Historické centrum je plné obchodíkov, tradičných trhov, reštaurácií a kaviarní. Táto kombinácia spolu s dobrou dostupnosťou robia zo Side ideálnu voľbu pre páry, rodiny so staršími deťmi aj cestovateľov, ktorí chcú od dovolenky viac než len pobyt pri bazéne.
V okolí Side sa preto nachádzajú viaceré obľúbené rezorty. Slovákmi je často navštevovaný napríklad Club Grand Side, ktorý zaujme veľkým aquaparkom s divokou riekou, krásnou piesočnatou plážou a možnosťou ochutnať tradičné turecké plnené placky gözleme, ktoré sa pripravujú priamo v areáli.
Obľube sa teší aj Monachus Family Resort Sorgun, moderný hotel taktiež s vlastným aquaparkom, výbornou gastronómiou, širokou plážou a krásnymi výhľadmi na okolité pohoria. Ak hľadáte pokojnejšie prostredie, skúste sa obzrieť po Ali Bey Club s rozľahlým areálom plným zelene a bohatými švédskymi stolmi.
Antalya – Čo ste o nej nevedeli?
Antalya býva často označovaná za hlavné mesto tureckej riviéry. Jej najväčším lákadlom je historická štvrť Kaleiçi s úzkymi kamennými uličkami, tradičnými domami s drevenými balkónmi, malými obchodíkmi a domácim pohostením s jedinečnou atmosférou. K najznámejším pamiatkam patrí aj historická Hadriánova brána či ikonická veža známa ako Barboros Minaret.
Veľmi obľúbenou zastávkou je starý prístav zasadený do malebnej zátoky. Miestne reštaurácie lákajú na tradičné turecké jedlá, čerstvé ryby a morské plody, pričom v mnohých z nich môžete večerať na terasách s výhľadom na more.
Pri návšteve Antalye by ste nemali vynechať ani miestne trhy, kde si môžete kúpiť koreniny, sladkosti, suveníry či tradičné textilné výrobky. Jednou z najväčších prírodných atrakcií mesta sú vodopády Düden. Ide o jediné miesto v Turecku, kde vodopád padá priamo do mora.
Tazi Canyon – Pre milovníkov prírody
Keď sa povie Turecko, väčšina ľudí si predstaví pláže a hotelové rezorty. Kto však hľadá, ten vie nájsť aj úplne odlišnú tvár tejto krajiny. Tazi Canyon sa nachádza v Národnom parku Köprülü a patrí medzi najkrajšie prírodné úkazy celej Antalye.
Už samotná cesta sem býva zážitkom. Mnohí návštevníci sa do hôr dostávajú otvorenými jeepmi bez strechy, vďaka čomu si môžu naplno vychutnať okolitú prírodu. Najväčším lákadlom sú skalné steny a vyhliadky, z ktorých uvidíte celý kaňon a rieku s prekvapivo tyrkysovou vodou.
Pre aktívnych dovolenkárov je však Tazi Canyon ešte zaujímavejší. Táto oblasť totiž patrí medzi centrá raftingu a canyoningu v Turecku. Adrenalínoví nadšenci môžu vyskúšať aj zipline, ktorý je najdlhší v Európe a zároveň najvyšší na svete. Tento výlet rozhodne stojí za vyskúšanie, ak sa nebojíte poriadnych adrenalínových zážitkov. Vezme vás naňho priamo z hotela cestovná kancelária Kartago Tours.
Belek – Luxus je tu štandardom
Len niekoľko kilometrov od Antalye sa nachádza oblasť, ktorú si obľúbili najmä návštevníci hľadajúci kvalitné služby a pokojnejšiu dovolenkovú atmosféru. Belek patrí medzi najprestížnejšie letoviská tureckej riviéry a dlhodobo si drží povesť destinácie s výnimočne vysokou úrovňou hotelov. Jedným z dôvodov jeho popularity sú široké piesočnaté pláže, ktoré sa tiahnu pozdĺž pobrežia dlhé kilometre.
Belek je zároveň považovaný za centrum golfovej turistiky v Turecku. V okolí sa nachádza množstvo profesionálnych ihrísk, ktoré pravidelne navštevujú hráči z celej Európy. Dovolenku si tu užijú rodiny s deťmi, páry hľadajúce pokojnejšie lokality a najmä tí, ktorí si chcú počas pobytu dopriať vyšší komfort.
Medzi najobľúbenejšie hotely v tejto oblasti patrí Papillon Zeugma, ktorý patrí k vlajkám miestneho hotelierstva. Oceníte v ňom elegantný dizajn, kvalitné wellness a spa centrum, výborné tematické reštaurácie aj bohatý animačný program pre deti. Hotel zároveň dobre reprezentuje to, čím je Belek známy, a to vysokou úrovňou služieb a dôrazom na komfort.
Land of Legends – Odreagovanie, aké ste ešte nevideli
Po niekoľkých dňoch strávených pri mori môže padnúť vhod zmena programu. Práve preto patrí Land of Legends medzi najnavštevovanejšie miesta v okolí Beleku. Veľký komplex spája nákupnú zónu, reštaurácie, kaviarne a priestory na voľnočasové aktivity. Jeho súčasťou je aj kanál prechádzajúci centrálnou časťou areálu, ktorý dodáva miestu netradičný charakter a odlišuje ho od klasických shopping centier.
Počas dňa sem ľudia prichádzajú najmä na nákupy alebo prechádzku, večer sa však areál zapĺňa kvôli svetelnej show. Súčasťou programu bývajú hudobné vystúpenia, premietanie na vodné plochy či akrobatické čísla profesionálnych umelcov.
Land of Legends síce nepatrí medzi historické ani prírodné atrakcie regiónu, no ukazuje modernú tvár tureckej riviéry a ponúka možnosť stráviť niekoľko hodín úplne iným spôsobom, než na aký sú dovolenkári pri Stredozemnom mori zvyknutí.
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Advertoriál pripravený v spolupráci s DER Touristik SK, a.s.