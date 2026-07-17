Obrovská tragédia: Pri leteckom nešťastí zomreli tri generácie jednej rodiny! Medzi nimi aj dieťa

NEW YORK - Letecké nešťastie v americkom štáte New York pripravilo o život tri generácie jednej rodiny. Len krátko po štarte sa zrútilo malé súkromné lietadlo, ktoré pilotoval uznávaný lekár. Medzi obeťami bolo aj jeho dvojročné vnúča.
Lietadlo sa zrútilo krátko po štarte
K tragédii došlo v pondelok večer neďaleko mesta Saranac Lake v severnej časti štátu New York. Dvojmotorové lietadlo Piper Aerostar 601P odštartovalo z regionálneho letiska Adirondack približne o 22.30 h miestneho času.
Podľa amerických úradov stroj stratil rádiové spojenie len niekoľko sekúnd po vzlete vo výške približne 30 metrov. Po rozsiahlej nočnej pátracej akcii našli záchranári trosky lietadla v zalesnenej oblasti.
Stroj po náraze zachvátil požiar a nikto z trojice na palube neprežil. Vyšetrovanie vedie americký Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB). Podľa informácií denníka New York Post lietadlo po štarte prakticky okamžite zmizlo z radarov.
Zahynul uznávaný lekár, jeho dcéra aj vnučka
Obeťami tragédie sa stali 70-ročný Dr. Gabriele Jasper, jeho 33-ročná dcéra Gabriella Hillgrubeová a jej dvojročná dcéra Guiliana.
Dr. Jasper patril medzi uznávaných odborníkov na liečbu bolesti a chirurgiu chrbtice. Bol zakladateľom zdravotníckeho centra Jasper Spine Institute v štáte New Jersey a počas kariéry získal viacero odborných ocenení za prínos v oblasti spinálnej chirurgie. Lietadlo pilotoval osobne.
Jeho dcéra Gabriella pracovala v rodinnej ambulancii. Na sociálnych sieťach často zverejňovala fotografie so svojou malou dcérkou, ktorá mala len dva roky.
Rodinu zasiahla obrovská tragédia
Priatelia a kolegovia opisujú doktora Jaspera ako energického človeka, ktorý miloval svoju rodinu, lietanie aj športové autá. V lekárskej komunite bol známy nielen odbornými schopnosťami, ale aj ochotou pomáhať pacientom.
„Bol to výnimočný lekár a ešte lepší človek. Jeho odchod je obrovskou stratou,“ uviedli jeho kolegovia pre americké médiá.
Príčinu nehody zatiaľ nepoznajú
Vyšetrovatelia zatiaľ nezverejnili, čo spôsobilo pád lietadla. Podľa dostupných údajov sa stroj dostal do problémov bezprostredne po štarte, keď prestal komunikovať s riadiacou vežou.
Experti NTSB teraz analyzujú trosky lietadla, technický stav stroja aj poveternostné podmienky v čase nehody. Definitívne závery vyšetrovania môžu byť známe až o niekoľko mesiacov.