ONLINE Odesou otriasol ďalší útok: Hlásia obete! Zelenskyj po čistkách v armáde menuje nových šéfov

KYJEV - Ruský útok na juhoukrajinské prístavné mesto Odesa zasiahol obytnú budovu a vyžiadal si životy dvoch osôb, informoval v piatok Oleksandr Filatov, zástupca primátora tohto mesta. Informuje o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.
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6:09 Novým dočasným šéfom Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) by sa mal stať doterajší prvý zástupca riaditeľa Olexandr Poklad. Informáciu priniesol s odvolaním sa na svoje zdroje v kancelárii prezidenta Volodymyra Zelenského denník Ukrajinska pravda. Zelenskyj vo štvrtok oznámil, že dočasného šéfa SBU Jevhenija Chmaru poveril výkonom funkcie dočasného ministra obrany po tom, čo Mychajlo Fedorov oznámil svoju rezignáciu. Dôvodom Fedorovho odstúpenia boli spory s najvyšším veliteľom ukrajinskej armády Olexandrom Syrským.
„Jevhenija Chmaru som poveril funkciou dočasného ministra s cieľom pokračovať v reforme obranného sektora a zabezpečiť, aby Ukrajina dosiahla všetky výsledky, o ktorých sme diskutovali,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. Zelenskyj v reakcii na vlnu kritiky ohľadom odvolania Fedorova vyzval na jednotu v armáde. „Prezident by si v takejto situácii počas vojny nemal musieť vyberať, úprimne. Veľmi by som si prial jednotu,“ vyhlásil ukrajinský prezident.
Ruské útoky na Odesu si vyžiadali dve obete a spôsobili značné škody
Ďalší ukrajinskí predstavitelia uviedli, že pri útoku utrpelo zranenia osem ľudí vrátane dvoch detí. Podľa ich slov najnovšie údery poškodili obytné budovy, kostol, predškolské zariadenie, niekoľko vozidiel a ďalšiu civilnú infraštruktúru.
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Rusko v posledných dňoch zintenzívnilo útoky na ukrajinské čiernomorské prístavy. V utorok večer pri dronovom útoku na prístavnú infraštruktúru v Odeskej oblasti zahynuli dvaja ľudia a bola poškodená civilná loď plaviaca sa pod vlajkou Marshallových ostrovov.
Vedúci vojenskej mestskej správy Serhij Lysak následne oznámil, že pri stredajšom ruskom útoku na Odesu prišli o život najmenej traja ľudia a ďalší traja utrpeli zranenia. Podľa OSN bol jún pre civilistov na Ukrajine najsmrteľnejším mesiacom od apríla 2022.