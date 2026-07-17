Slovákov nedávno VYĽAKAL desivý výjav na radare: Záhadná porucha je SPÄŤ, tentokrát udrela inde!

PLZEŇ - Len pomerne nedávno Slovákov vyľakal záhadný obrazec či artefakt v blízkosti Košíc, ktorý zasahoval do dvoch tretín územia. Teraz sa tento jav udial opäť, no dnes to bolo v Česku. Radarové snímky v stredu krátko po poludní zaujali tisíce ľudí. Na obrazovkách sa objavil nezvyčajný útvar pripomínajúci obrovský vejár alebo polkruh plný zrážok. Mnohí sa pýtali, či ide o výnimočný meteorologický jav. Odpoveď meteorológov však bola oveľa prozaickejšia.
Podobná situácia pritom nie je neznáma ani slovenským meteorológom. Vlani v októbri sa na radarových mapách nad Slovenskom objavil záhadný útvar, ktorý vyvolal množstvo otázok.
Šokovaní Slováci sa obávali najhoršieho: Na radare sa objavil záhadný úkaz, TAKTO to bolo!
Napokon sa ukázalo, že ani vtedy nešlo o skutočné zrážky či mimoriadny prírodný úkaz, ale o technickú anomáliu pri spracovaní radarových údajov.
Ďalšia záhadná snímka z radaru
Najnovšie sa zvláštny obraz objavil na radarových snímkach nad Českom. Zábery z 12:05 a 12:10 hodiny zobrazovali nad Čechami rozsiahly polkruh plný odrazov, ktoré za bežných okolností signalizujú dážď.
Ako však informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), išlo o chybu vzniknutú počas servisných prác na meteorologickom radare v Brdoch. "Podľa informácií radarového oddelenia došlo počas servisného výjazdu k neštandardnému prenosu kalibračného signálu do štandardného merania," vysvetlila pre portál Novinky.cz hovorkyňa ČHMÚ Lenka Hudcová.
Meteorológovia zároveň upokojili verejnosť, že problém bol iba dočasný. Po ukončení servisných prác radar opäť funguje v štandardnom režime a merania sú spoľahlivé.
Podobné javy majú jednoduché vysvetlenie
Hoci zvláštne útvary na radarových mapách môžu na prvý pohľad pôsobiť dramaticky, nejde vždy o skutočné zrážky. Radar totiž zachytáva aj rôzne rušivé signály, ktoré môžu vytvoriť opticky zaujímavé obrazce.
Príčinou môžu byť napríklad servisné zásahy do zariadenia, rušenie spôsobené Wi-Fi vysielačmi, zvýšené množstvo nečistôt v ovzduší či dokonca početné kŕdle vtákov. Moderné meteorologické systémy síce väčšinu takýchto "šumov" automaticky odstraňujú, no za určitých okolností sa môžu výnimočne dostať aj do výsledných radarových snímok.