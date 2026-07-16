Desivý prípad: Žena chcela uniesť novorodenca z nemocnice! VIDEO Všetko zachytili kamery

TERESINA - V brazílskej nemocnici sa odohral šokujúci pokus o únos len niekoľkodňového dievčatka. Žena oblečená v zdravotníckej uniforme presvedčila matku, že dieťa ide na vyšetrenie, následne ho ukryla do tašky a zamierila k východu. Tragédii zabránila pohotová reakcia príbuznej.
Tvrdila, že novorodenca berie na bežné vyšetrenie
K incidentu došlo 6. júla v nemocnici v meste Teresina na severovýchode Brazílie. Žena, identifikovaná ako Auricelia de Sousa Rochaová, prišla do zariadenia v zdravotníckej uniforme napriek tomu, že podľa nemocnice bola v tom čase na práceneschopnosti.
Matke novorodenej dievčatka povedala, že dieťa potrebuje podstúpiť rutinný odber krvi z päty, ktorý sa u novorodencov bežne vykonáva krátko po narodení. S dieťaťom následne odišla do jednej z miestností.
Dieťa ukryla do tašky
Ženu sprevádzala teta novorodenca. Podľa jej výpovede jej údajná zdravotníčka povedala, aby zostala čakať pred miestnosťou.
„Povedala mi, že dnu nesmiem ísť a že sa o chvíľu vráti. Už vtedy som mala zlý pocit, pretože mala veľkú čiernu tašku,“ opísala príbuzná podľa britského denníka Mirror.
Vyšetrovatelia sa domnievajú, že žena dieťa ukryla práve do tejto tašky a následne sa pokúsila opustiť nemocnicu.
Rozhodli sekundy
Bezpečnostné kamery zachytili okamih, keď príbuzná dieťaťa podozrivú ženu zastavila na nemocničnej chodbe a zabránila jej odísť. Krátko nato zasiahla nemocničná ochranka a privolaná polícia.
Novorodenec neutrpel žiadne zranenia a bol bezpečne odovzdaný späť rodine.
Doma našli výbavu pre bábätko
Po zadržaní ženy polícia vykonala domovú prehliadku. V jej byte našla detský nábytok, oblečenie aj ďalšie vybavenie pre novorodenca.
Podľa vyšetrovateľov existuje podozrenie, že svojim príbuzným tvrdila, že je tehotná, hoci to nikdy nijako nepreukázala. Polícia teraz zisťuje, či únos plánovala dlhší čas.
Obhajca hovorí o psychickom ochorení
Právny zástupca zadržanej ženy uviedol, že jeho klientka trpí schizofréniou a v čase skutku si údajne neuvedomovala závažnosť svojho konania.
Prípad naďalej vyšetruje brazílska polícia, ktorá preveruje všetky okolnosti pokusu o únos vrátane možného motívu ženy.