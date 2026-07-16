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Existuje cestovanie časom? Objavil sa záber z roku 1917, ktorý prebúdza zvedavosť

Záhadná fotografia z roku 1917 Zobraziť galériu (2)
Záhadná fotografia z roku 1917 (Zdroj: YouTube)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

LONDÝN - Viac než storočná fotografia z Kanady opäť rozprúdila diskusie na internete. Na historickej snímke si mnohí všimli muža, ktorého oblečenie nápadne pripomína dnešnú módu. Niektorí preto začali špekulovať, či nejde o dôkaz cestovania v čase.

Jedna postava vyzerá, akoby prišla zo súčasnosti

Fotografia s názvom Last Picnic vznikla v roku 1917 v Kanade a zachytáva skupinu dospelých aj detí sediacich na svahu počas spoločného pikniku.

Väčšina ľudí na zábere je oblečená v štýle typickom pre začiatok 20. storočia. Ženy majú dlhé sukne, muži elegantné saká a klobúky.

Pozornosť však púta jedna osoba, ktorá podľa mnohých vyzerá úplne inak než ostatní.

Muž stojaci na okraji fotografie má na sebe voľné tričko, krátke nohavice a neupravené vlasy. Práve jeho vzhľad podnietil množstvo špekulácií, že by mohol byť údajne cestovateľom v čase. Na sociálnych sieťach si vyslúžil prezývku „surfer man“.

Niektorí používatelia dokonca tvrdia, že zvláštne sa správajú aj ľudia okolo neho. Jeden z mužov sa naňho podľa nich pozerá s prekvapením, zatiaľ čo žena sediaca neďaleko akoby na neho ukazovala prstom.

Muž na fotke má oblečenie z dnešnej doby.
Zobraziť galériu (2)
Muž na fotke má oblečenie z dnešnej doby.  (Zdroj: YouTube)

Fotografiu objavil youtuber v historickej knihe

Na nezvyčajnú snímku upozornil youtuber Jamie D. Grant, ktorý ju našiel v knihe The Great Cape Scott Story od autora Lestera Raya Petersona vydanej v roku 1974, píše Daily Star.

Vo svojom videu vyzval divákov, aby si dôkladne prezreli oblečenie ľudí na fotografii.

„Pozrite sa na skupinu, na ich oblečenie, klobúky aj spôsob, akým pózujú. A potom sa pozrite bližšie na muža s odhalenou hlavou, vlasmi a krátkymi nohavicami,“ povedal.

Následne položil otázku, ktorá rozprúdila diskusiu: „Dokázal nejaký záhadný cestovateľ nemožné a prišiel k nám z budúcnosti? Čo si o tom myslíte?“

Internet sa rozdelil na dva tábory

Video vyvolalo množstvo reakcií. „Túto fotografiu som videl už ako malé dieťa. Už vtedy mi prišlo, že jeho oblečenie je na tú dobu príliš moderné. Dodnes z nej mám zimomriavky,“ napísal jeden z diskutujúcich.

Ďalší používateľ uviedol: „Vyzerá, akoby ho fotografia zastihla nepripraveného. Naozaj pôsobí, že patrí do inej doby.“

Skeptici majú jednoduchšie vysvetlenie

Nie všetci však veria, že fotografia zachytáva cestovateľa v čase.

Viacerí upozornili, že tričká sa začali objavovať už začiatkom 20. storočia a v 20. rokoch sa tento názov dostal aj do slovníka Merriam-Webster.

Poukázali tiež na to, že krátke nohavice nemá na sebe iba záhadný muž, ale aj ďalší ľudia na fotografii.

Jeden z komentujúcich preto s nadhľadom poznamenal: „Nemyslím si, že ide o cestovateľa v čase. A úprimne, okrem Billa a Teda, kto by sa pri ceste do minulosti rozhodol obliecť práve do trička a šortiek?“

Bez ohľadu na vysvetlenie zostáva fotografia z roku 1917 jednou z historických snímok, ktoré už roky podnecujú fantáziu milovníkov záhad a vyvolávajú diskusie o tom, či je všetko na nej skutočne také obyčajné, ako sa na prvý pohľad zdá.

Viac o téme: OblečenieFotografiaCestovanie v časeKanadaCestovanie časomRok 1917
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