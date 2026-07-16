Dve krajiny ich odmietli, Chorváti ostávajú otvorení: Pri Zadare zakotvila výletná loď s 2500 pasažiermi LGBTIQ+

ZADAR – Jedno z najlákavejších letovísk otvorilo svoje brány aj pre členov komunity, ktorých vylodenie zakázali v dvoch krajinách. Chorvátsko v tom však nevidí problém. Pri brehoch Zadaru vystúpilo na breh množstvo gayov.
V utorok ráno 14. júla priplávala do súkromného prístavu Gaženica v chorvátskom Zadare výletná loď, ktorá mala problém zakotviť v dvoch krajinách. Egypt ani Turecko nevydali povolenia z dôvodu osadenstva na výletnej lodi. Cestujúci sú totiž prevažne členovia LGBTIQ+ komunity. Informuje o tom Dnevnik.
Výletná loď pod názvom "Scarlet Lady" patrí spoločnosti Virgin Voyage, ktorú vlastní britský miliardár Richard Branson. Tento plávajúci hotel má dĺžku 277 metrov a v rámci jednej plavby je schopný ubytovať 2 770 cestujúcich.
Loď je známa tým, že organizuje výletné plavby po Stredozemnom mori najmä pre členov LGBTIQ+ komunity. Loď sa začali výraznejšie spomínať už začiatkom tohto mesiaca, keď jej odmietli dať povolenie zakotviť v Egypte a Turecku.
"Scarlet Lady bola zaradená do tohtoročného plavebného plánu Prístavu Gaženica. Na palube je približne 2 500 cestujúcich. V prístave bude kotviť do 18:00a potom bude pokračovať v plavbe po Stredozemnom mori," povedal dňa 14. júla námestník riaditeľa Prístavnej správy v Zadare Doni Štambulk.