Sexuálny škandál v Chorvátsku: Policajti súložili v služobnom aute s jednou ženou! Manžel objavil fotky

ZÁHREB - Chorvátska polícia vyšetruje kauzu, ktorá otriasla policajným zborom v meste Požega. Podľa investigatívneho portálu Telegram mali viacerí policajti udržiavať intímne vzťahy s vydatou ženou, pričom časť stretnutí sa údajne odohrávala aj v služobnom aute.
Kauzu odhalil investigatívny portál
Škandál vypukol po tom, ako chorvátsky investigatívny portál Telegram zverejnil informácie o údajnom nevhodnom správaní viacerých príslušníkov polície v meste Požega. Podľa zistení novinára Draga Hedla mali policajti udržiavať intímne vzťahy s jednou ženou, pričom niektoré stretnutia sa mali odohrávať aj počas služby alebo v služobnom vozidle.
Podľa portálu sa kompromitujúce fotografie a videá začali šíriť medzi policajtmi prostredníctvom mobilných telefónov. Neskôr sa dostali aj mimo policajného prostredia, čo napokon vyvolalo interné preverovanie.
Podľa chorvátskeho portálu Dnevnik.hr sa prípad dostal na verejnosť po tom, čo manžel ženy v jej mobilnom telefóne objavil kompromitujúce fotografie a videá. Materiály sa následne začali šíriť medzi ľuďmi a napokon sa dostali aj k vedeniu polície, ktoré spustilo interné preverovanie.
Polícia preveruje možné porušenie služobných povinností
Chorvátske ministerstvo vnútra potvrdilo, že sa prípadom zaoberá. Vo vyhlásení uviedlo, že prebieha disciplinárne konanie a preverujú sa všetky okolnosti, ktoré by mohli znamenať porušenie služobnej disciplíny.
Oficiálne úrady zatiaľ nepotvrdili všetky tvrdenia zverejnené portálom Telegram. Zdôraznili, že vyšetrovanie pokračuje a jeho výsledky budú známe až po ukončení interných úkonov.
Fotografie sa vraj snažili utajiť
Podľa informácií portálu Telegram sa niektorí zúčastnení údajne pokúšali zabrániť ďalšiemu šíreniu kompromitujúcich záberov. Napriek tomu sa fotografie dostali medzi širší okruh ľudí a napokon prenikli aj do médií.
Práve ich zverejnenie podľa chorvátskych médií prinútilo vedenie polície konať a začať oficiálne preverovanie celej kauzy.
Nie všetky tvrdenia sú zatiaľ potvrdené
Investigatívny portál Telegram tvrdí, že do prípadu môže byť zapojených viac policajtov. Chorvátska polícia však zatiaľ oficiálne potvrdila len to, že preveruje možné nevhodné správanie jedného zo svojich príslušníkov. Ostatné informácie zostávajú predmetom vyšetrovania a úrady ich zatiaľ nekomentovali.
Prípad vyvolal veľký rozruch
Kauza vyvolala v Chorvátsku rozsiahlu diskusiu o správaní príslušníkov bezpečnostných zložiek aj o ochrane súkromia. Vyšetrovanie má ukázať, či došlo len k porušeniu interných predpisov, alebo aj k spáchaniu trestného činu.