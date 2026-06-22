Hotelové orgie a intímne vzťahy v kokpite: Letušky odhalili pikantné detaily zo zákulisia svojej práce

LONDÝN - Čo sa deje po pristátí lietadla, keď sa zatvoria hotelové dvere a posádka zmizne z dohľadu cestujúcich? Podľa bývalých letušiek oveľa viac, než by si väčšina ľudí dokázala predstaviť. Hovoria o divokých večierkoch, milostných aférach, skupinovom sexe aj flirtovaní s pasažiermi.
Práca letušky patrí medzi povolania, ktoré mnohí spájajú s cestovaním, exotikou a luxusom. Bývalé členky palubného personálu však tvrdia, že za pozlátkom sa skrýva svet, kde vraj nie sú výnimočné ani hotelové orgie či krátkodobé romániky vznikajúce počas služobných ciest.
S takýmito tvrdeniami prišla bývalá letuška Abby Roseová, ktorá sa rozhodla prehovoriť o zákulisí leteckého biznisu pre denník The Sun.
„Tinder vo vzduchu“
Podľa Abby sa po pristátí mnohí členovia posádky okamžite pripájajú na zoznamovacie aplikácie a hľadajú si spoločnosť na večer.
Tvrdí, že flirtovanie nie je obmedzené len na kolegov. Niektoré letušky a stevardi vraj nadväzujú kontakty aj s cestujúcimi, rozdávajú telefónne čísla alebo im venujú pozornosť navyše.
Súčasná letuška Noel dokonca označila komerčné lety za „Tinder vo vzduchu“. Podľa jej slov dostáva od pasažierov aj mimoriadne zvláštne ponuky vrátane peňazí za nosené silonky.
Hotelové orgie a večierky do rána
Najväčšiu pozornosť však vyvolali spomienky bývalej letušky Skye Taylorovej.
Tá opísala pobyty posádok v juhoafrickom Johannesburgu ako miesto, kde sa pravidelne konali bujaré večierky. Podľa jej slov tam nechýbali ani orgie a skupinové sexuálne stretnutia členov posádok.
Taylorová tvrdí, že kombinácia alkoholu, dlhých pobytov mimo domova a uvoľnenej atmosféry často viedla k správaniu, ktoré by si cestujúci len ťažko spojili s profesionálnym personálom aerolínií.
Piloti vraj využívajú svoju povesť
Abby Roseová zároveň tvrdí, že piloti patria medzi najžiadanejších mužov v celom odvetví. „Piloti sú najhorší neverníci. Ženy sa na nich vrhajú a oni to využívajú,“ vyhlásila.
Podľa nej zohráva veľkú úlohu aj samotná uniforma, ktorá zvyšuje príťažlivosť a vytvára okolo pilotov určitú auru prestíže.
Tvrdí dokonca, že nevera medzi časťou pilotov nie je ničím výnimočným, hoci ide o jej osobné skúsenosti a názory.
Škandály, alkohol a drogy
Nie všetko sa však končí iba pri flirtovaní. Letecký priemysel v minulosti zažil viacero škandálov spojených s členmi posádok. Médiá informovali napríklad o prípade stevarda spoločnosti British Airways, ktorého počas letu našli nahého a pod vplyvom drog.
Pozornosť vzbudil aj prípad pilota americkej spoločnosti Southwest Airlines Davida Allsopa, ktorý prišiel o prácu pre problémy s alkoholom.
Medzi najznámejšie incidenty patril aj prípad pilota Mikea Beatona, ktorý sa podľa medializovaných informácií chválil užívaním drog a sexuálnymi večierkami s kolegami.
Realita alebo len príbehy jednotlivcov?
Výpovede bývalých letušiek nemožno automaticky považovať za obraz celého leteckého odvetvia. Väčšina pilotov, letušiek a ďalších členov posádok vykonáva svoju prácu profesionálne a bez podobných excesov.
Príbehy Abby Roseovej, Skye Taylorovej či ďalších členov posádok však opäť otvorili diskusiu o tom, čo sa odohráva v zákulisí sveta, ktorý väčšina ľudí pozná iba z niekoľkohodinového letu.
Odborníčka tvrdí, že nejde o ojedinelé prípady
Podobné príbehy podľa Lady Janey, ktorá sa viac ako 20 rokov pohybuje v leteckom priemysle a venuje sa etikete v letectve, nie sú úplnou výnimkou.
Podľa nej sa medzi časťou členov posádok vytvorila kultúra krátkodobých vzťahov a románikov vznikajúcich počas služobných ciest. „Preskakovanie z postele do postele“ označila za jav, s ktorým sa v odvetví stretávala opakovane.