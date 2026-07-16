Na trh vstupuje nová značka Jan Becher: Predstavuje elegantný gin z dvanástich bylín

Ikonické meno Jan Becher, dlhodobo spojené so značkou Becherovka ožíva v novej úlohe. Ako prvý produkt novej značky je možné ochutnať Jan Becher Gin s 12 bylinami. Z dlhodobého hľadiska sa nová značka bude zameriavať na uvádzanie kvalitných liehovín naprieč kategóriami. Zákazníkov osloví okrem vysokej kvality aj svojím príbehom. Nová značka nadväzuje na históriu rodiny Becherovcov, ktorá v minulosti vyrábala a uvádzala na trh široké spektrum alkoholických nápojov.
Značka Jan Becher nadväzuje na obdobie spred viac ako sto rokov, keď rodina Becherovcov uvádzala na trh širokú škálu prémiových liehovín, ktoré vyrábala z domácich surovín, ale aj zo starostlivo vybraných ingrediencií dovážaných zo zahraničia. Dnes na toto dedičstvo nadväzuje a pod značkou Jan Becher začína budovať rad alkoholických nápojov s vysokou kvalitou a precíznym spracovaním.
Značka Jan Becher má dlhodobo ponúkať kvalitné liehoviny, ktoré zodpovedajú aktuálnym trendom v cenovo dostupnej kategórií. „Chceme pod značkou Jan Becher dopriať spotrebiteľom možnosť vychutnať si skvelo chutiace produkty vo vysokej kvalite kedykoľvek a kdekoľvek,“ opisuje víziu Karin Lebedová, Brand Managerka značky Jan Becher.
Dokonalá harmónia borievky a dvanástich bylín
Prvým produktom pod značkou Jan Becher je gin so starostlivo vybranými 12 bylinami pochádzajúcimi zo strednej Európy. V gine sa spája borievka s bylinami, ako sú napríklad palina, praslička alebo žihľava. Kompletný zoznam zostáva v duchu rodinnej tradície Becherovcov výrobným tajomstvom. Vo vôni sa odráža tradičná aróma borievky, v chuti sa naplno rozvíja harmonická kombinácia borievky a bylín. Vzniká tak komplexný, svieži a jemne nasladlý gin s kvetinovými a korenistými tónmi.
„Inšpiráciou pri Jan Becher Gine nám bola pôvodná filozofia rodiny Becherovcov – ich odvaha pracovať s kvalitnými surovinami, objavovať nové chute a rozširovať portfólio podľa potrieb doby,“ vysvetľuje Daniel Kopecký, Marketing Manager spoločnosti Maspex. „Novinkou chceme osloviť konzumentov ginu a ponúknuť im kvalitný a chuťovo vyladený botanical gin za atraktívnu cenu,“ dodáva Daniel Kopecký.
Kde a ako si Jan Becher Gin vychutnať?
Jan Becher Gin vďaka svojmu bylinkovému a sviežemu charakteru skvelo vynikne podávaný s kvalitným tonikom a plátkom citróna. Výborne však poslúži aj pri príprave moderných koktailov, ako sú Gin Basil Smash alebo KV Negroni.
Novinka od začiatku smeruje na pulty maloobchodov. Odporúčaná cena je 12.99 EUR za 0,7 l.
PRODUKTOVÝ TIP:
Jan Becher Gin – Dokonalá harmónia borievky a dvanástich bylín
Elegantný destilát prepája sviežu chuť borievky s 12 starostlivo vybranými bylinami, ako sú palina, žihľava alebo praslička. Vychutnajte si sladkastú chuť s príjemne dlhým citrusovým záverom. Odporúčame podávať s kvalitným tonikom a plátkom citróna. Skvelo sa hodí aj ako základ miešaných drinkov.
ABV: 37,5 %
Objem: 700 ml
Cena: bežná 12.99 EUR / 0,7 l, akciová 9.99 EUR / 0,7 l
TIPY NA PRÍPRAVU DRINKOV:
Gin & Tonic
Osviežujúca klasika, v ktorej vďaka spojeniu s kvalitným tonikom naplno vynikne čistá harmónia borievky a dvanástich bylín.
Ingrediencie:
40 ml Jan Becher Gin
100 ml tonik
plátok citróna
Postup prípravy: Suroviny nadávkujeme do vínového pohára s ľadom a zľahka premiešame. Ozdobíme plátkom citróna.
KV Negroni
Horkosladký drink s karlovarským nádychom, ktorý klasickému receptu dodáva nečakane komplexný bylinný rozmer.
Ingrediencie:
30 ml Jan Becher Gin
20 ml KV14
20 ml červený vermút
pomarančová kôra
Postup prípravy: Suroviny v miešacom pohári zasypeme ľadom a pomocou miešacej lyžičky miešame približne 1 minútu. Následne precedíme do whisky pohára na veľkú kocku ľadu a ozdobíme vytlačenou pomarančovou kôrou.
Gin Basil Smash
Letný drink, ktorý vďaka spojeniu čerstvých byliniek a citrusov dodáva ginu obrovskú dávku dynamiky a sviežosti.
Ingrediencie:
50 ml Jan Becher Gin
20 ml citrónový fresh
10 ml cukrový sirup
6 lístkov bazalky
Postup prípravy: Všetky suroviny vrátane bazalky nadávkujeme do šejkra a pretrepeme s ľadom. Cez sitko precedíme do pohára s ľadom a ozdobíme bazalkou.
O spoločnosti Maspex
Majiteľom novej značky Jan Becher je skupina Maspex, ktorá si počas viac ako tridsaťročnej histórie vybudovala silnú pozíciu lídra na trhu nápojov a vybraných potravín (napríklad cestovín, džemov či cereálií) v strednej a východnej Európe. Svoje produkty dnes úspešne exportuje do viac ako 70 krajín sveta. Na českom a slovenskom trhu spoločnosť dlhodobo buduje silné nápojové portfólio obľúbených značiek, medzi ktoré patria napríklad Relax, Tiger Energy Drink, Kubík, River, Caprio alebo Dr. Witt. V posledných rokoch skupina Maspex strategicky expanduje aj do segmentu alkoholických nápojov naprieč stredoeurópskym regiónom. Od roku 2024 je vlastníkom značky Becherovka spolu s výrobným závodom Jan Becher – Karlovarská Becherovka. Tvorba a rozvoj novej značky Jan Becher tak logicky dopĺňa existujúce aktivity spoločnosti Maspex a potvrdzuje ambíciu skupiny posilňovať svoje postavenie na trhu liehovín.
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