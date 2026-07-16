Kollár rozvešal billboardy o záchrane ikonického nápoja: Vlastník sa TVRDO ohradil, žiadny súhlas sme mu NEDALI!

BRATISLAVA - Kampaň a poznateľnosť značky sa pri politickom súboji buduje už niekoľko mesiacov pred voľbami. Evidentne to vie aj nový hráč na slovenskej politickej scéne Zoroslav Kollár, ktorý rozbehol stranu Právo na pravdu. Jeho snaha sa však stretla s tvrdým odporom. Rozvešal totiž billboardy o záchrane ikonického nápoja Vinea. Príbeh o tom, ako sa práve on podieľal na záchrane tejto značky sa v mnohom líši od toho, ako to vidia ostatní a navyše sa voči použitiu tohto nápoja na billboarde ohradila samotná Kofola!
Na sociálnej sieti sa začali objavovať fotky z ciest, kde sa momentálne Zoroslav Kollár pozicionuje do úlohy stavebníka, ktorý "opraví Slovensko". Slováci si už všimli oranžové billboardy, kde Kollár v úlohe šéfa strany Právo na pravdu hovorí nielen o záchrane značky Zetor, ale najnovšie aj o tom, ako vraj "zachránil nápoj Vinea". Na tomto billboarde dokonca vidieť aj fľaše so známym logom značky Vinea, a práve to mnohých pobúrilo.
Žiadny súhlas sme nedali, reaguje vlastník a zvažuje právne kroky
Nie všetci to možno vedia, ale za značkou Vinea stoji známa spoločnosť Kofola ČeskoSlovensko a.s. Ani ich zraku neušlo, že si Kollár vizualizoval ikonický nápoj vo svojej kampani. Problém však je, že podľa ich stanoviska šéf mimoparlamentnej strany nepožiadal o súhlas na uvádzanie tejto značky a loga v jeho politickej kampani. Spoločnosť preto na svojom webe uviedla nasledujúce stanovisko:
"Vinea je jednou z najobľúbenejších slovenských značiek. Už takmer dve desaťročia sa o ňu staráme s rešpektom k jej histórii, pôvodu aj miliónom ľudí, ktorí si ju obľúbili naprieč generáciami. V portfóliu spoločnosti Kofola ČeskoSlovensko je od roku 2008, kedy sme ju kúpili od vinárskych závodov Vitis Pezinok. Vineu, rovnako ako ani žiadnu inú značku z nášho portfólia, nespájame s politickou stranou či politickou kampaňou. Nerobili sme tak v minulosti a nebudeme tak robiť ani v budúcnosti. S využitím značky Vinea v aktuálnej politickej kampani sme nesúhlasili," uviedla Jana Ptačinská Jirátová z komunikačného oddelenia spoločnosti Kofola, ktorá Vineu zastrešuje.
"Konzistentnou komunikáciou budujeme dobré mená našich značiek aj našej spoločnosti. Chránime ich pred neoprávneným použitím a poškodzovaním a rovnako ako by sme reagovali aj v inom prípade, aj teraz budeme zvažovať dostupné právne kroky. Vinea je dlhodobo symbolom kvalitného lokálneho hroznového nápoja, ktorý vďaka skvelej chuti a spoločne stráveným chvíľam vždy Slovákov spájal, a nie rozdeľoval," dodala Kofola.
Kollár zvolil viacero variantov kampane. Niekde hovorí o Vinei, inde zas o značke traktorov Zetor. Inde len stručne uvádza že "opraví ekonomiku a občan zvíťazí".
Billboard vyvolal ďalšie ohlasy
Na to, že s konkrétnym billboardom Zoroslava Kollára niečo nie je v poriadku, medzi prvými upozornila podnikateľka a marketérka Naďa Bohinská, ktorá podľa vlastných slov sama v Kofole kedysi pôsobila a ponúkla svoj pohľad na celú vec. Okrem iného kandidovala aj zo 116. miesta za Progresívne Slovensko v parlamentných voľbách 2023.
"Ale počkať, veď Vinea bola predsa predaná Kofole. To si veľmi dobre pamätám, pretože presne v roku 2008, keď sa predávala, som v Kofole pracovala. Viem, ako sa o Vinei hovorilo, aké boli plány a čo všetko sa muselo urobiť, aby sme poznali Vineu takú, ako ju poznáme dnes," povedala vo videu nahnevaná Bohinská, podľa ktorej za poznateľnosťou aktuálnej Viney stoja roky marketingovej práce a obchodu.
"Teraz príde nejaký pán Kollár, dá si Vineu na billboard a napíše, že ju zachránil. No tak vážení, tak toto nie. Ak už chcete hovoriť pravdu, pán Kollár, tak tam napíšte: 'predal som', pretože sú verejne dostupné informácie, že Vitis Pezinok predala ochrannú známku know how aj receptúru spoločnosti Kofola v roku 2008. Cenu ste dodnes nezverejnili," pokračovala Bohinská.
Podľa Bohinskej si dnes politik robí z predaja "záchrannú misiu". Na záver ešte spomenula samotnú informáciu, že Kollár nepožiadal Kofolu o súhlas s uvedením značky Vinea na billboarde.
V čase kúpy bola Vinea mŕtvy produkt, bráni sa Kollár a hovorí o "bláznivých progresívcoch"
Na výstup Bohinskej zakrátko na sociálnej sieti Instagram zareagoval samotný šéf strany. Zoroslav Kollár tvrdí, že už v čase predaja bola vraj Vinea "mŕtvy" produkt. "Z mojej iniciatívy sme do rebrandingu a reklamy investovali na tú dobu obrovské peniaze. A práve vďaka tomuto "vzkrieseniu" značky Vinea sme ju potom ako správne hovoríte predali," tvrdí Kollár a požiadal Bohinskú o úpravu videa, ak chce vraj "hovoriť pravdu".
Verejnosť sa potom pýtala aj na značku Zetor, ktorá po rokoch končí výrobu v strede Európy sťahuje výrobu do Ázie. Aj tú Kollár podľa billboardovej kampane v uliciach "zachránil". Aj na toto má ale Kollár svoju odpoveď. "Po piatich rokoch sa výroba dostala na 8 000 kusov ročne. Pretože blázniví progresívci spôsobujú ekonomický kolaps Európy, presunuli sme celú výrobu do Indie," vysvetlil Kollár.