Nová kapitola medzi Kimom a Si Ťin-pchingom? Ázijské mocnosti upevňujú vzťahy

PEKING - Vysokopostavení predstavitelia Severnej Kórey a Číny sa zaviazali počas rokovaní v Pchjongjangu posilniť vzájomnú spoluprácu. Zámer odôvodnili medzinárodnou politickou situáciou, informovala vo štvrtok štátna agentúra KCNA. Píše správa agentúry DPA.
Tajomník Ústredného výboru vládnucej Kórejskej strany práce Čo Jong-won prijal v Pchjongjangu Wang Chu-ninga, predsedu Čínskeho ľudového politického poradného zhromaždenia a blízkeho spolupracovníka prezidenta Si Ťin-pchinga. V KĽDR je na trojdňovej návšteve pri príležitosti 65. výročia zmluvy o priateľstve a vzájomnej pomoci medzi oboma krajinami.
Wang podľa KCNA povedal, že zmluva poskytla právny základ pre upevnenie „priateľstva vykúpeného krvou“ medzi KĽDR a Čínou, ktoré spoločne bojovali počas kórejskej vojny v rokoch 1950 až 1953. Podľa severokórejského predstaviteľa situácia vo svete teraz podnietila obe krajiny k posilneniu ich jednoty.
Peking je najdôležitejším obchodným partnerom
Severná Kórea je podľa DPA jediným oficiálnym zmluvným spojencom Číny. Peking je zase najdôležitejším obchodným partnerom a diplomatickým zástancom Pchjongjangu. Ich lídri - vodca Kim Čong-un a prezident Si Ťin-pching - sa stretli v júni v Severnej Kórei, kde sa zaviazali otvoriť „novú kapitolu“ v bilaterálnych vzťahoch. Neskôr do Číny vycestoval severokórejský premiér Pak-Tche song.
Kim Čong-un v posledných rokoch nariadil výrazne rozšíriť jadrový program KĽDR a prehĺbil vojenskú spoluprácu s Ruskom. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 poskytla KĽDR muníciu a delostrelecké granáty Rusku a vyslala až 15.000 vojakov do ruskej Kurskej oblasti, aby odtiaľ pomohli vytlačiť ukrajinské sily.