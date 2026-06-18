ŠOKUJÚCE zábery z Chorvátska: Deti počas festivalu videli ZVRÁTENÉ scénky aj umelé genitálie! Malo ísť o rodinnú komédiu

TAR-VABRIGA – Na chorvátskej Istrii rieši široká verejnosť obrovský škandál. Počas festivalu, na ktorý zavítali aj zahraniční turisti s rodinami, došlo k veľkému prekvapeniu, ktoré viacerých hostí znechutilo. Ich deti videli scénky pre dospelých, ktoré len kúsok od nich hrali profesionálni herci. Malo ísť pritom o rodinnú komédiu.
Na "Festivale pouličných kúzelníkov" v Tar-Varbige na chorvátskej Istrii vystúpil v piatok 12. júna aj istý francúzsky súbor. Ich scénky obleteli sociálne siete, avšak namiesto nadšenia sa stretli so znechutením. Festival, kde boli prítomné aj deti zahraničných turistov, utrpel poriadnu dávku kritiky. Ako informuje Dnevnik, niektoré scénky tohto súboru boli zvrátené a nechutné.
Kritika aj od miestneho poslanca
Medzi veľkými kritikmi figuruje aj poslanec Nikola Grmoja, ktorý zverejnil na sociálnej sieti Facebook zábery z tohto nechutného predstavenia. Následne spochybnil, prečo je takýto obsah financovaný zo štátnych zdrojov.
"Škandalózne, nechutné, zvrátené...A ak si myslíte, že preháňame, pozrite sa, čo chorvátski občania financujú z verejných peňazí a aké scény sa deťom na Istrii ukazujú pod rúškom 'detskej hry'," napísal Grmoja na Facebooku.
Následne dodal, že dvadelná hra bola propagovaná ako „rodinná komédia“, pričom obsahovala sexuálne akty, umelé genitálie a rôzny obsah nevhodný pre maloleté osoby.
Reakcia cestovky
Riaditeľka turistickej kancelárie Sanja Žužićová sa za vzniknuté problémy všetkým turistom a návštevníkom, ktorí hru videli so svojimi deťmi, úprimne ospravedlnila.
"Festival si v priebehu rokov vybudoval reputáciu kvalitného rodinného a medzinárodného podujatia, ktoré spája množstvo návštevníkov od najmenších až po tých najstarších," uviedla Žužičová s tým, že aj podľa nej neboli niektoré časti predstavenia vhodné pre kontext rodinného festivalu.
Na záver dodala, že cestovná kancelária nie ej organizátorom samotného festivalu a nevyberá ani program pre návštevníkov, ktorí naň zavítajú. Všetky názory širokej verejnosti si berie k srdcu. "V budúcnosti budeme robiť všetko pre to, aby sa už podobné situácie neopakovali," doplnila.