Silné prsné a chrbtové svaly môžu chrániť srdce: Nová štúdia odhalila prekvapivú súvislosť

LONDÝN – Nejde len o vzhľad. Vedci zistili, že ľudia s kvalitnejším svalstvom v oblasti hrudníka a chrbta majú výrazne nižšie riziko infarktu aj predčasného úmrtia. Rozhodujúca pritom nie je veľkosť svalov, ale ich kvalita a množstvo tuku, ktorý obsahujú.
Silné svaly v oblasti hrudníka a chrbta môžu byť dôležitým ukazovateľom zdravia srdca. Vyplýva to z novej štúdie vedcov z University of Edinburgh, ktorá bola publikovaná v odbornom časopise Radiology. Výskumníci zistili, že ľudia s kvalitnejším kostrovým svalstvom mali počas nasledujúcich desiatich rokov výrazne nižšie riziko infarktu aj úmrtia, píše The Guardian.
Do štúdie sa zapojilo 1 722 pacientov s priemerným vekom 58 rokov, ktorí absolvovali CT vyšetrenie srdca pre bolesti na hrudníku. Vedci pomocou umelej inteligencie analyzovali nielen srdce, ale aj svaly v oblasti hrudníka, chrbta a medzi rebrami. Následne sledovali zdravotný stav účastníkov počas desiatich rokov. Počas tohto obdobia utrpelo 106 ľudí infarkt a 133 zomrelo.
Výsledky ukázali, že rozhodujúca nebola veľkosť svalov, ale ich hustota, teda kvalita. Svaly s nižším obsahom tuku boli spojené s výrazne nižším rizikom kardiovaskulárnych komplikácií. Naopak, ľudia s podpriemernou kvalitou svalov mali o 58 percent vyššie riziko infarktu a o 85 percent vyššie riziko úmrtia počas sledovaného obdobia.
Vedúca autorka štúdie profesorka Michelle Williamsová uviedla, že zistenia ju natoľko presvedčili, že sama zaradila do svojho režimu viac pohybu. Podľa nej môžu byť prospešné aktivity ako cyklistika, pilates či cvičenia zamerané na stred tela a chrbtové svalstvo. Zároveň však upozornila, že na potvrdenie presného vzťahu medzi cvičením, hustotou svalov a zdravím srdca bude potrebný ďalší výskum.
Odborníci z British Heart Foundation zdôrazňujú, že výsledky neznamenajú, že ľudia musia mať veľké svaly. Dôležitejšie je byť pravidelne fyzicky aktívny. Práve pohyb pomáha znižovať krvný tlak, hladinu cholesterolu, udržiavať zdravú hmotnosť a zlepšovať celkové fungovanie srdca.
Podľa odporúčaní odborníkov by mali dospelí absolvovať aspoň 150 minút stredne intenzívnej fyzickej aktivity týždenne a aspoň dvakrát týždenne zaradiť posilňovanie hlavných svalových skupín. Kombinácia aeróbneho pohybu a silového tréningu prináša najväčší prínos pre zdravie srdca.
Vedci veria, že v budúcnosti by analýza svalov mohla byť súčasťou bežného hodnotenia CT vyšetrení srdca. Lekári by tak dokázali jednoduchšie identifikovať pacientov s vyšším rizikom infarktu a odporučiť im preventívne opatrenia ešte skôr, ako sa objavia prvé vážne zdravotné problémy.