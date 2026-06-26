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Škandál v katolíckej cirkvi: Hrozivé podozrenie biskupa (70)! Mal znásilniť tínedžerku

Biskup David Oakley
Biskup David Oakley (Zdroj: Diocese of Northampton)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

LONDÝN - Katolícku cirkev v Anglicku zasiahla ďalšia vážna kauza. Biskup David Oakley čelí obvineniu, že pred rokmi dvakrát znásilnil dievča mladšie ako 16 rokov. Duchovný vinu odmieta.

Biskup čelí vážnym obvineniam

Katolícka cirkev v Anglicku a Walese rieši ďalší škandál. Sedemdesiatročného biskupa z Northamptonu Davida Oakleyho obvinili z dvoch prípadov znásilnenia dievčaťa mladšieho ako 16 rokov. Podľa britského denníka The Sun sa skutky mali odohrať pred viac ako dvadsiatimi rokmi.

Polícia duchovného zadržala vlani v septembri po tom, čo prijala oznámenie od údajnej poškodenej. Po výsluchu bol prepustený a počas celého vyšetrovania akékoľvek pochybenie odmietal.

Skutky sa mali stať na prelome rokov 2000 a 2001

Polícia grófstva Staffordshire uviedla, že obvinenia sa týkajú obdobia medzi februárom 2000 a februárom 2001. Vyšetrovanie viedol špecializovaný tím pre prípady znásilnení a závažných sexuálnych trestných činov.

„David James Oakley bol obvinený z dvoch prípadov znásilnenia dievčaťa mladšieho ako 16 rokov. Pred súd sa má postaviť 14. augusta na magistrátnom súde v Cannocku,“ uviedla polícia.

Z funkcie odišiel ešte počas vyšetrovania

Oakley nečakane odstúpil z vedenia diecézy už vlani v októbri, keď vyšetrovanie stále prebiehalo. Veriaci vtedy nedostali podrobné vysvetlenie jeho náhlej neprítomnosti.

Pred vypuknutím kauzy pritom patril medzi duchovných, o ktorých sa hovorilo ako o možných kandidátoch na funkciu westminsterského arcibiskupa, teda najvyššieho predstaviteľa rímskokatolíckej cirkvi v Anglicku a Walese.

Za kňaza bol vysvätený v roku 1980 a biskupom Northamptonu sa stal začiatkom roka 2020.

Diecéza vyzvala na rešpektovanie vyšetrovania

Po vznesení obvinenia vydala Northamptonská diecéza krátke stanovisko. „Môžeme potvrdiť, že biskup David Oakley bol obvinený po vyšetrovaní historických obvinení týkajúcich sa ochrany maloletých. Uvedomujeme si, že ide o veľmi citlivú situáciu pre všetkých zúčastnených, no vzhľadom na prebiehajúce súdne konanie sa k prípadu nebudeme ďalej vyjadrovať,“ uviedla diecéza.

Zároveň vyzvala každého, kto má obavy týkajúce sa ochrany maloletých, aby kontaktoval cirkevný tím pre ochranu detí alebo políciu.

Pápež Lev XIV. medzičasom vymenoval nového arcibiskupa

V decembri minulého roka vymenoval pápež Lev XIV. za nového westminsterského arcibiskupa Richarda Motha, ktorý sa stal novou hlavou Katolíckej cirkvi v Anglicku a Walese.

Moth predtým desať rokov pôsobil ako biskup diecézy Arundel a Brighton. Vo funkcii nahradil kardinála Vincenta Nicholsa, ktorý stál na čele cirkvi od roku 2009.

Viac o téme: BiskupZnásilnenieTínedžerkaPodozrenieVeľká BritániaDavid Oakley
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