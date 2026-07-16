Charlize Theron na premiére: Zatienila ju jej adoptívna dcéra!

LOS ANGELES - Oscarová herečka Charlize Theron urobila výnimku a na slávnostnú premiéru filmu Odysea priviedla jednu zo svojich adoptívnych dcér. Mladá spoločnosť si svojím originálnym štýlom ukradla všetky pohľady pre seba.
Hollywoodska hviezda Charlize Theron dorazila na slávnostnú premiéru očakávaného filmu Odysea v New Yorku. Theron stavila na nadčasovú eleganciu v podobe bieleho outfitu, ktorý dokonale podčiarkol jej prirodzený šarm. Spoločnosť jej robila jedna z jej adoptívnych dcér.
Oscarová herečka, známa nielen svojimi filmovými úspechmi, ale aj tým, že si svoje súkromie starostlivo chráni, urobila výnimku a dovolila fanúšikom nahliadnuť do svojho rodinného života. Charlize vychováva dve adoptované dcéry – Jackson a August – a len zriedka ich berie na veľké spoločenské podujatia. Jej dcéra zvolila odvážnejší štýl. Čierne šaty doplnené výraznými topánkami. A svojou krásou zatienila svoju vlastnú mamu.
A o čom film Odysea je?
Odyseus (Matt Damon) bol kráľ gréckeho ostrova Itaka, ktorý podľa legiend a básnika Homéra vymyslel slávneho Trójskeho koňa, čo výraznou mierou pomohlo oklamať obrancov Tróje a ukončiť tak vyčerpávajúce dobývanie tohto mesta. Po skončení bojov netúži Odysseus po ničom inom, len sa vrátiť domov za manželkou Pénelopou (Anne Hathaway) a synom Télemachom (Tom Holland).
Svojimi odvážnymi činmi však podľa povestí rozhneval bohov a tí sa mu rozhodli návrat čo najviac skomplikovať. Aj preto sa slovo „odysea“ stalo synonymom pre cestu plnú prekážok, ktoré pútnika odvádzajú od jeho cieľa namiesto toho, aby ho k nemu približovali. Kým Odyseus vzdoruje bohom, obrom, zvodnej čarodejnici Kirké a ďalším nebezpečenstvám, jeho žena Pénelopa vzdoruje mužom, ktorí chcú uchvátiť ju a s ňou celé itacké kráľovstvo. (CinemArt SK)