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MIMORIADNE Obrovské protesty na Ukrajine proti Zelenskému! Ľudia sa búria proti odvolaniu ministra

V Kyjeve vypukli protesty potom, ako odvolali ministra obrany Michajla Fedorova. Zobraziť galériu (2)
V Kyjeve vypukli protesty potom, ako odvolali ministra obrany Michajla Fedorova. (Zdroj: X/Mário ZNA/Olena Tregub/ Sébastien Gobert)
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ČTK, TASR

KYJEV - Dnešný deň na Ukrajine je sprevádzaný veľkou sériou protestov vo viacerých mestách. Verejnosť sa búri proti radikálnemu rozhdonutiu prezidenta Zelenského, ktorý zosadil z postu ministra obrany Michajla Fedorova. V dave nespokojných ľudí je vidieť aj mnoho transparentov. Fedorov podľa nich nebol problém. Orem toho sa v noci opäť ozývali v Kyjeve výbuchy. Ukrajinské vzdušné sily predtým vydali varovania pred približujúcimi sa balistickými raketami. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

13:18 Ruská vláda čoraz viac obmedzuje prístup k platformám sociálnych médií, ako sú WhatsApp a Telegram, a namiesto toho tlačí ruských používateľov k aplikácii Max, na ktorej vývoj dohliadala ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB).

11:34 Novým ukrajinským premiérom sa stal šéf energetickej spoločnosti Naftohaz Serhij Koreckyj po tom, ako jeho nomináciu vo štvrtok schválil ukrajinský parlament (Verchovna rada). V úrade nahradí premiérku Juliju Svyrydenkovú, ktorá podala demisiu. Prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu označil Koreckého za najvhodnejšieho kandidáta na premiéra.

11:15 V Kyjeve sa zhromaždil dav ľudí – prevažne mladých – ktorí držali transparenty s nápismi "Ruky preč od Fedorova" a "Prestaňte sabotovať víťazstvo!" a skandovali "Hanba!".

Prezident Zelenskyj zatiaľ nevysvetlil svoje rozhodnutie, ktoré vyvoláva značné rozhorčenie medzi komentátormi a armádou, ako aj časťami občianskej spoločnosti. Fedorov (35) bol vymenovaný až v januári, ale pripisujú sa mu zásluhy za oživenie ministerstva. Bojoval proti korupcii.

Ako informuje BBC, podľa niektorých nebol Fedorov schopný dostatočne rýchlo konať v oblasti reformy v armáde. Podľa iných mal nezhody s vrchným veliteľom Oleksandrom Syrskym. 

V začiatkoch svojho pôsobenia na poste ministra požiadal zakladateľa SpaceX Elona Muska, aby zabránil Rusku používať satelity Starlink na dronové útoky. Jeho ministerstvo zohralo významnú úlohu aj pri nedávnych útokoch Ukrajiny na Krymský polostrov okupovaný Moskvou, ktorý Fedorov sľúbil úplne "odrezať" od Ruska pomocou dronových útokov. 

11:00 V niekoľkých mestách na Ukrajine vo štvrtok dopoludnia vypukli tzv. kartónové protesty proti odvolaniu ministra obrany Mychajla Fedorova, informovali tamojšie médiá a agentúra AFP. Podľa jej spravodajcov sa viac než 1000 ľudí zhromaždilo na jednom z námestí v Kyjeve.

10:45 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 16. júlu podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.

9:30 Šéf ruskej štátnej jadrovej spoločnosti Rosatom Alexej Lichačov uviedol, že pri ukrajinskom útoku dronom na Ruskom okupovanú Záporožskú jadrovú elektráreň zahynul jej hlavný inžinier. Informuje správa agentúry DPA.

8:00 Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer vo štvrtok pricestuje na svoju poslednú návštevu Ukrajiny pred odchodom z funkcie predsedu vlády. V Kyjeve bude rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informuje správa agentúry AFP a vyhlásenie britskej vlády.

7:05 Ruské nočné útoky na Kyjev si vyžiadali dvoch mŕtvych a najmenej piatich zranených, vrátane jedného dieťaťa, uviedli vo štvrtok tamojšie úrady. Píše agentúra AFP.

6:00 Srbský prezident Aleksandar Vučič počas stredajšej návštevy Kyjeva prisľúbil Ukrajine ďalšiu humanitárnu pomoc. Odmietol však podpísať spoločnú deklaráciu regionálneho summitu, ktorá vyzýva na pokračovanie vojenskej a bezpečnostnej podpory Ukrajiny a sprísnenie tlaku na Rusko. Informuje správa agentúry Reuters.

Úlomky rakiet dopadli na neobývané budovy

Na oblohe nad ukrajinským hlavným mestom bolo vidno niekoľko jasných zábleskov, po ktorých nasledovalo asi šesť výbuchov. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálnych sieťach oznámil, že bol zasiahnutý jeden sklad, pričom „úlomky rakiet dopadli na neobývané budovy“. Zásahy bojovými dronmi hlásil zase Ihor Terechov, starosta mesta Charkov, ktoré sa nachádza na severovýchode Ukrajiny.

Kyjev je od minulého mesiaca pravidelne terčom ruských útokov s použitím balistických rakiet, ktoré sú podľa AFP rýchle a ťažšie zachytiteľné. Ukrajina v súčasnosti trpí nedostatkom rakiet PAC-3, ktoré sú kľúčové pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Tieto systémy sú jedinou zbraňou v arzenáli Ukrajiny, ktorá dokáže s vysokou úspešnosťou zostreliť balistické rakety. Prezident USA Donald Trump na summite Severoatlantickej aliancie (NATO) minulý týždeň oznámil, že Spojené štáty vydajú Kyjevu licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot. Jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že výroba by sa mohla začať do konca tohto roka.

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