Tragické NEŠŤASTIE v Tatrách: Obľúbený hasič zomrel po 200-metrovom páde! SMÚTI zbor aj priatelia

POPRAD/TORUŇ - Poľský turista, ktorý začiatkom týždňa zomrel vo Vysokých Tatrách, bol hlavný hasič Przemysław Zdrojkowski z Mestského riaditeľstva Štátneho hasičského zboru v poľskej Toruni. Spadol z 200 metrov z neoznačeného chodníka.
Ako priblížila Horská záchranná služba, v pondelok (13. 7.) predpoludním prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS žiadosť o pomoc pre 40-ročného turistu poľskej národnosti vo Vysokých Tatrách. "Počas výstupu po neznačenom turistickom chodníku na Čierny štít, v oblasti Čiernej terasy, spadol skalnatým terénom do Veľkej Zmrzlej doliny," opisujú horskí záchranári, ktorých kontaktovala jeho partnerka. Po páde nemala s ním žiadny kontakt.
Podľa záchranárov sa nachádzali v horolezeckom teréne, kde sa pohybovali bez istenia a bez potrebnej výstroje. "O súčinnosť pri záchrannej akcii bola požiadaná Letka MV SR, ktorá na heliporte v Starom Smokovci pribrala na palubu vrtuľníka záchranárov z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry," dodala HZS.
Turista utrpel po približne 200-metrovom páde zranenia nezlučiteľné so životom. Horskí záchranári evakuovali z exponovaného terénu partnerku zosnulého a jeho telesné pozostatky transportovali do Starého Smokovca, kde boli odovzdané polícii.
Obeťou je poľský hasič, kolegovia smútia
Obeťou tragického pádu v slovenskej časti Tatier je poľský hasič. "S hlbokým zármutkom sme prijali správu o tragickej smrti nášho kolegu – hasiča z Mestskej stanice Štátnej požiarnej služby v Toruni, Przemysława Zdrojkowského, ktorý zahynul počas horskej túry v slovenských Tatrách. Rodine, blízkym a všetkým, ktorých táto strata zasiahla, vyjadrujeme najúprimnejšiu sústrasť. Česť jeho pamiatke," napísalo Mestské riaditeľstvo Štátneho hasičského zboru v Toruni.
Nešťastie zasiahlo kolegov a priateľov. "Veľmi veľká strata. Mali sme tri spoločné záľuby: skauting, hasičstvo a lásku k horám," napísal Łukasz. "Nedokážem tomu uveriť, nemám slov. Úžasný, skromný a veľmi milý chlap," smúti Maciej. "Úprimnú sústrasť rodine. Bol to skvelý, úžasný priateľ! Budeš nám chýbať, Przemek," posiela odkaz do neba Dariusz.