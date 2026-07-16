Zabudnite na kamarátov! V tejto krajine vám môže ísť za svedka domáci miláčik

QUITO - V Ekvádore môžu na svadbu ísť za svedka nielen ľudia, ale aj domáce zvieratká. Úrady umožňujú "pet friendly" sobáše, pri ktorých si novomanželia môžu popri podpisoch svojich a svojich svedkov pripojiť aj odtlačok labky milovaného psíka či mačky. Jeden z takýchto občianskych sobášov opísala televízia CNN.
Hoci otlačok labky nemá pri sobášoch v Ekvádore právnu platnosť, pre ľudí uzatvárajúcich manželstvo má nevyčísliteľnú citovú hodnotu. Od mája, keď túto možnosť ekvádorské úrady zaviedli, uzavrelo podľa agentúry AFP sobáš za prítomnosti svojich domácich maznáčikov vyše 50 párov.
"Mať Lunu na svadbe je naozaj skvelé," povedala AFP 38-ročná Diana Tupizaová po obrade v Quite, zatiaľ čo jej novomanžel držal v náručí fenku v ružových šatičkách. Jej labku predtým otlačil na symbolické osvedčenie o pet friendly svadbe do kolónky nazvanej Otlačok labny vášho chlpatého priateľa. "Nová doba," komentovala akt nevestina matka. V takmer 19-miliónovom Ekvádore majú obyvatelia ako domácich maznáčikov 7,6 milióna psov a mačiek, napísala AFP. "Prispôsobujeme sa moderným potrebám," uviedol Ottón Rivadeneira, šéf miestneho matričného úradu.