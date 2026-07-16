KDH otvorene: Štát pri riešení domáceho násilia zlyháva, navrhujeme systémové zmeny

BRATISLAVA - Štát aj polícia pri riešení domáceho násilia zlyhávajú, tvrdí opozičné KDH. Žiada preto systémové zmeny a vyzýva tiež premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby pri tvorbe štátneho rozpočtu vyčlenil zdroje aj na posilnenie kapacít probačných a mediačných úradníkov. Predstavitelia hnutia o tom informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii pred budovou parlamentu.
Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Andrea Turčanová (KDH) pripomenula, že obeťami domáceho násilia sú okrem žien aj deti, muži či seniori a od štátnych orgánov očakávajú odborný a profesionálny prístup a empatiu. „Realita je však často taká, že sa s ňou nestretnú. Ani na prvotnom výsluchu na polícii, ani u prokurátora a často, žiaľ, ani na súde,“ skonštatovala.
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KDH preto žiada zadefinovať inštitút sprevádzajúcej osoby, respektíve dôverníka, ktorý bude povinne prítomný pri celom procese, ktorým si obeť postupne prechádza. „Či už sú to lekárske, znalecké vyšetrenia, policajné výsluchy, následne výsluchy priamo na súde. Taktiež chceme zadefinovať predmet domáceho násilia do zákona ešte lepšie, ako je tomu dnes,“ uviedla Turčanová.
Hnutie tiež žiada zmenu legislatívy
Hnutie tiež žiada zmenu legislatívy, ktorá zabráni opakovanej viktimizácii obetí, aby neboli neustále traumatizované opakovaným vypočúvaním v stresujúcom prostredí. KDH chce presadiť aj opakované preškolenie policajtov, ktorí prijímajú hlásenia a vedú výsluchy. Mali by byť povinne školení na citlivú, odbornú a empatickú komunikáciu. Žiada aj vytvorenie podnetného pracovného prostredia pre policajtov, čo si podľa KDH vyžaduje úzku spoluprácu s vyškolenými kolegami, psychológmi aj duchovnými, ktorí sú v Policajnom zbore (PZ) zastúpení.
Hnutie poukázalo aj na kroky polície, ktoré nasledovali po vražde v Gelnici. Kritizujú vyjadrenia prezidentky PZ Jany Maškarovej, ktoré prišli opakovane aj napriek závažným zisteniam. „Vyhlásenia policajnej prezidentky, že polícia neporušila zákon, sú absolútne neakceptovateľné a ukazujú, že kontrolné mechanizmy v polícii nefungujú alebo sú nekompetentné. Ak policajná prezidentka nevidí pochybenia v tomto prípade a nevie vyvodiť zodpovednosť u svojich podriadených tak, ako to urobil generálny prokurátor, je namieste, aby vyvodila osobnú zodpovednosť a odstúpila. Zahmlievaním a popieraním pochybení nedosiahneme zlepšenie ochrany občanov,“ zdôraznil podpredseda KDH Viliam Karas.
Karas žiada tiež posilnenie kapacít probačných a mediačných úradníkov a vyčlenenie dostatočných financií na restoratívnu justíciu, keďže samotné zákazy priblíženia bez reálnej kontroly podľa KDH nestačia. „Vyčleňte dostatok zdrojov na posilnenie mediačnej a probačnej služby, na väčšie zapojenie cirkvi, charitatívnych organizácií, tretieho sektora pri podpore a asistencii všetkým, ktorí sú obeťami domáceho násilia,“ odkázal premiérovi.
Zuzana V. zomrela 20. júna v Gelnici
Zuzana V. zomrela 20. júna v Gelnici po útoku svojho manžela. Ten čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy, stíhaný je väzobne. Generálny prokurátor Maroš Žilinka už minulý týždeň uviedol, že Generálna prokuratúra (GP) SR zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala vražde učiteľky, závažné porušenia zákona. Následne uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov. Polícia v reakcii na zistenia GP reagovala, že PZ trvá na záveroch nezávislého kontrolného orgánu a nezávislého odborného útvaru v prípade vraždy učiteľky z Gelnice. Tie podľa polície nespochybnil vo svojich záveroch z preskúmania trestnej veci ani generálny prokurátor.