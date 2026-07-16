Neľahký život Bonnie Tyler (†75): Chudoba, šikana a... Na vrchol sa vyškriabala vďaka tomuto!

FARO - Život Bonnie Tyler pripomínal horskú dráhu. Z detstva poznačeného chudobou a šikanou sa dostala medzi najväčšie hudobné hviezdy planéty. Osud jej však pripravil aj kruté rany, ktoré zmenili nielen jej život, ale aj hlas.
Život legendárnej speváčky Bonnie Tyler bol plný zvratov, ktoré by vystačili na román. Z dievčaťa vyrastajúceho v skromných pomeroch sa stala jedna z najvýraznejších osobností svetovej hudobnej scény. Na ceste za úspechom však musela prekonať množstvo prekážok. Rodáčka z Walesu, vlastným menom Gaynor Hopkins, vyrastala vo viacčlennej rodine, ktorá zápasila s nedostatkom financií. V malom obecnom byte žila spolu s piatimi súrodencami, no už ako dieťa vedela, čomu chce zasvätiť svoj život.
Neustále držala kefu na vlasy ako mikrofón a spievala. Detstvo však nebolo jednoduché. V škole bola terčom posmechu nielen pre svoju drobnú postavu. Vysmievali sa jej a volali ju trpaslíček. Dodala, že spolužiaci si z nich uťahovali aj preto, že rodina poberala sociálnu pomoc a deti mali nárok na obedy zadarmo. Ako šestnásťročná sa rozhodla odísť zo školy a naplno sa venovať spevu. Bez ukončeného vzdelania vystupovala v robotníckych kluboch po celom Walese, pričom za niekoľkohodinové koncerty si neraz odniesla len jedinú libru.
Jej kariéra nabrala správny smer až vtedy, keď si jej talent všimol hudobný producent. Hoci prvý singel nezaznamenal úspech, nevzdala sa a pokračovala ďalej. Neskôr však prišla ďalšia rana. V roku 1977 musela absolvovať operáciu hlasiviek pre vzniknuté uzlíky. Lekári jej odporučili úplný hlasový pokoj, no ona pravidlá porušila. V návale emócií si raz hlasno zakričala, čím si hlasivky natrvalo poškodila. Práve vďaka tomu však získala svoj charakteristický chrapľavý hlas, ktorý sa stal jej poznávacím znamením.
Aj v pokročilom veku zostávala aktívnou koncertnou umelkyňou. Osudnou sa jej napokon stala vážna zdravotná komplikácia. V máji utrpela akútnu brušnú príhodu po prasknutí čreva, následne dostala otravu krvi a po zástave srdca upadla do kómy. Zomrela v nemocnici v portugalskom meste Faro. Za život sa jej podarilo vybudovať značný majetok, predovšetkým vďaka desaťročiam koncertovania po celom svete. Podľa britských médií dosahovala hodnota jej majetku približne 35 miliónov eur.