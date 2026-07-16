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V bazéne vypukol poplach: Sedem ľudí sa prišlo kúpať, skončili s dýchacími problémami!

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

PAULLO - Obyčajná návšteva mestského bazéna sa zmenila na dramatický zásah záchranných zložiek. Sedem ľudí museli ošetriť po tom, čo sa u nich počas pobytu vo vode objavili dýchacie ťažkosti, kašeľ a nevoľnosť. Prvé zistenia naznačujú, že príčinou mohla byť nadmerná koncentrácia chlóru v bazéne.

K incidentu došlo vo štvrtok dopoludnia v mestskom bazéne v talianskom meste Paullo neďaleko Milána. Ako informoval portál ilgiorno.it, všetkých sedem návštevníkov, ktorí sa v tom čase nachádzali vo veľkom bazéne, začalo približne o 10. hodine pociťovať rovnaké zdravotné problémy – dýchacie ťažkosti, silný kašeľ a nevoľnosť.

Na miesto okamžite vyrazili záchranári s tromi sanitkami a dvomi vozidlami rýchlej lekárskej pomoci. Zasahovali aj hasiči zo špecializovanej jednotky pre nebezpečné chemické látky (NBCR) a karabinieri. Štyroch ľudí previezli do nemocníc v Melegnane a San Donate v tzv. žltom stupni naliehavosti. Podľa prvotných informácií by však nikto z nich nemal byť v ohrození života.

V bazéne vypukol poplach:
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 (Zdroj: Getty Images)

Pôvod problémov bol v poruche čerpadla

Príčina incidentu je predmetom vyšetrovania, no samospráva mesta Paullo už zverejnila predbežné vysvetlenie. "Počas včerajšieho dňa došlo k poruche čerpadla na čerpanie vody zo studne. Ešte v ten istý večer bolo nariadené jeho okamžité nahradenie a s cieľom zabezpečiť nepretržitú prevádzku bol aktivovaný obchádzkový systém, ktorý privádzal vodu z verejného vodovodu. Vďaka tomu mohli aktivity pokračovať s použitím vody z vodovodnej siete. Pri dnešnej rannej kontrole boli hodnoty chlóru podľa prevádzkového záznamu v súlade s predpísanými limitmi," uviedlo mesto.

Tieto problémy spôsobili zvýšenie jeho koncentrácie nad bežnú úroveň. Menší bazén podľa vyjadrenia radnice touto poruchou zasiahnutý nebol. Miestna Agentúra na ochranu zdravia (ATS) už začala vykonávať kontroly a odbery vzoriek. Bazén zostáva dočasne zatvorený a jeho opätovné otvorenie bude možné až po ukončení analýz a potvrdení, že voda spĺňa všetky bezpečnostné limity.

Mesto Paullo spolu so spoločnosťou SPM S.r.l., ktorá zariadenie prevádzkuje, ubezpečili verejnosť, že bezpečnosť návštevníkov je ich najvyššou prioritou. Zároveň prisľúbili dôkladné vyšetrenie príčin incidentu a prijatie všetkých opatrení, aby sa podobná situácia už nezopakovala.

Viac o téme: BazénKúpanieNevoľnosťChlórTalianskoDýchacie problémyPaullo
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