Na obrazovkách bol pupkáč, ale teraz: Premena exmarkizáka vyráža dych... Totálne vysekaný!

KOŠICE - Diváci si ho pamätajú ako farmára s pár kilami navyše a búrlivým románikom s Lenkou Tejbusovou. Od skončenia Farmy 17 však Matúš Horváth prešiel obrovskou premenou.
Matúš Horváth sa do povedomia divákov dostal vďaka účinkovaniu vo Farme 17. Na statku zaujal hlavne románikom s výraznou Lenkou Tejbusovou. Ich vzťah sa pred kamerami vyvíjal veľmi rýchlo a dvojica mala dokonca aj sex pred kamerami, ktorý televízia odvysielala.
Po skončení šou ešte nejaký čas tvorili pár, no napokon sa ich cesty definitívne rozišli. Dnes si každý z nich ide vlastnou cestou a obaja prešli výraznou životnou premenou. Lenka otvorene hovorí o tom, že chudne s pomocou kontroverzného lieku, zatiaľ čo Matúš stavil na poctivú drinu vo fitku.
Počas účinkovania na Farme bolo na ňom vidieť, že zápasí s kilami navyše a svoje bruško len ťažko schovával aj pod voľnejším tričkom. To je však už minulosť. Dnes je z neho úplne iný človek. Pravidelné tréningy a disciplína priniesli ovocie – Matúš sa môže pochváliť vypracovanou postavou a vysekaným bruchom, ktoré hrdo ukazuje na sociálnych sieťach.
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