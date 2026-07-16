Panika na vychytenej pláži: VIDEO Dovolenkárov vyľakala stíhačka! Letela veľmi nízko, vzduchom lietali stany

TALLAHASSEE - Ukážka elitnej akrobatickej skupiny amerického námorníctva Blue Angels sa na floridskej pláži zmenila na dramatický zážitok. Mimoriadne nízky prelet stíhačiek zdvihol do vzduchu piesok, slnečníky aj stany a vystrašil stovky návštevníkov.
Na pláži Pensacola Beach na Floride zavládol v stredu ráno nečakaný chaos. Počas tradičného podujatia Breakfast with the Blues, ktoré otvára týždeň leteckých ukážok Blue Angels, preleteli stíhačky amerického námorníctva mimoriadne nízko nad pobrežím.
Dramatické zábery zachytávajú, ako silný prúd vzduchu z motorov rozvíril piesok a odfúkol stany, plážové kreslá aj slnečníky. Niektoré predmety zasiahli ľudí, úrady však zatiaľ nepotvrdili žiadne vážne zranenia. O incidente informovali televízia WEAR News aj denník New York Post.
„Myslela som si, že nás zmetú“
Návštevníci priznali, že podobný prelet ešte nezažili.
„Chodíme sem už desať rokov a nikdy som nič také nevidela. Doslova som si myslela, že nás Blue Angels zmietnu z povrchu zeme,“ povedala Ashley Korn pre televíziu WEAR News.
Ďalšia návštevníčka Samantha Mayneová uviedla, že spočiatku si s priateľmi mysleli, že nad plážou letí veľké transportné lietadlo C-130J Super Hercules prezývané „Fat Albert“.
„Bolo obrovské, pretože letelo tak blízko. Všetky naše stany popadali... Ale stálo to za to. Bolo to úžasné,“ povedala.
Prúd vzduchu odhadzoval vybavenie po celej pláži
Na videách zverejnených na sociálnych sieťach je vidieť, ako silný prúd vzduchu od motorov odhadzuje piesok aj plážové vybavenie desiatky metrov od pôvodného miesta.
Viacerí návštevníci priznali, že ich intenzita preletu zaskočila. „Na tento zážitok asi nikdy nezabudnem,“ povedal ďalší zo svedkov Lane Wilkerson.
Blue Angels začali bezpečnostné preverovanie
Po incidente vydalo velenie Blue Angels stručné stanovisko.
„Bezpečnosť našej domovskej komunity, divákov aj pilotov je našou najvyššou prioritou. Vedenie tímu preveruje okolnosti manévru a vykonáva dôkladnú bezpečnostnú kontrolu, aby zabezpečilo, že všetky operácie spĺňajú prísne bezpečnostné štandardy amerického námorníctva a Federálneho úradu pre letectvo (FAA),“ uviedol hovorca akrobatickej skupiny.
Tradícia láka štvrť milióna ľudí
Podujatie Breakfast with the Blues je tradičnou súčasťou Pensacola Beach Air Show. Počas neho stíhačky Blue Angels symbolicky vyznačujú letové trasy pred hlavnými ukážkami.
Tohtoročný letecký týždeň má mimoriadny význam. Blue Angels si pripomínajú 80. výročie svojho založenia a organizátori očakávajú približne 250-tisíc návštevníkov. Hlavné letové ukážky sú naplánované na piatok a sobotu.