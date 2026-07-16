LETNÉ MONŠTRUM v Chorvátsku! VIDEO Dovolenkári v šoku utekali pred METEOTSUNAMI, lode uviazli na plytčine

STARY GRAD - V obľúbenom chorvátskom letovisku Starý Grad na ostrove Hvar zažili turisti počas noci dramatické chvíle. Oblasť zasiahla nezvyčajná meteorologická udalosť, ktorá spôsobila náhle zdvihnutie hladiny mora a krátko nato jeho prudký ústup. V prístave zostalo množstvo uviaznutých lodí.
Meteorologická organizácia Crometeo už niekoľko dní vopred upozorňovala na vznik výnimočnej poveternostnej situácie, ktorú nazvala ako "letné monštrum“. Ich obavy sa naplnili v stredu krátko pred 23. hodinou, píše portál Slobodna Dalmacija.
Hladina mora sa v Starom Grade najskôr zdvihla približne o 30 centimetrov, pričom voda zaplavila časť pobrežia. O niekoľko minút neskôr však nasledoval opačný extrém – more ustúpilo približne 60 centimetrov pod bežnú úroveň. Zmätení dovolenkári, ktorí pred chvíľou utekali pred prívalom vody, zrazu sledovali nečakaný pohľad na desiatky lodiek, ktoré zostali stáť na suchu.
Podľa portálu Dalmacija Danas ide o jav, ktorý odborníci označujú ako meteotsunami. Nevzniká zemetrasením, ale náhlymi zmenami atmosférického tlaku. Tie rozkmitajú hladinu mora a najvýraznejšie sa prejavia v dlhých a plytkých zátokách orientovaných smerom, odkiaľ vlna prichádza. Práve takou lokalitou je aj Starý Grad na Hvare.
Silné búrky potrápili aj ďalšie časti chorvátskeho pobrežia. V zadarskom súostroví zasahovali hasiči pri popadaných stromoch, odlomených konároch aj prevrátených plachetniciach. Okolo 22. hodiny zasiahol prudký vietor aj letovisko Sukošan.
Na niektorých meteorologických staniciach boli zaznamenané takmer orkánové nárazy vetra. Na ostrove Lošinj namerali meteorológovia rýchlosť až 32 metrov za sekundu, čo zodpovedá približne 115 km/h. Takéto hodnoty sú podľa meteorológov skôr typické pre zimné či jarné búrky než pre vrchol letnej sezóny. Našťastie, ako uvádzajú chorvátski meteorológovia, búrkový systém pred príchodom nad pevninu postupne zoslabol, a tak nespôsobil ešte rozsiahlejšie škody.