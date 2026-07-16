Sýria zastavila pašerákov zbraní: Moderný arzenál mal smerovať k Hizballáhu

DAMASK - Sýrske orgány prekazili pokus o pašovanie zásielky moderných zbraní a rakiet cez hranicu z Iraku, informovala vo štvrtok sýrska tlačová agentúra SANA s odvolaním sa na zdroj z ministerstva vnútra. Podľa predbežného vyšetrovania bola táto zásielka určená pre libanonské militantné hnutie Hizballáh.
Americký prezident Donald Trump rokoval v júni s dočasným sýrskym prezidentom Ahmadom Šarom o boji proti Hizballáhu, pripomenula agentúra Reuters. Súčasní lídri Sýrie sú niekdajšími povstalcami, ktorí roky bojovali proti Hizballáhu, keď toto libanonské hnutie posielalo počas sýrskej občianskej vojny bojovníkov na podporu vtedajšieho prezidenta Bašára Asada. Noví sýrski predstavitelia oznámili odhalenie údajných buniek spájaných s týmto ozbrojeným hnutím. Hizballáh však odmieta, že by mal v Sýrii nejakú prítomnosť.
Trump podľa svojich slov navrhol Izraelu, že Šara by sa mal vysporiadať s Hizballáhom, keďže izraelská operácia v Libanone spôsobuje veľké straty na životoch. AFP poukázala na to, že od roku 2024 sú niekdajšie sýrske zásobovacie trasy Hizballáhu prerušené a podľa tamojších orgánov sa podarilo zmariť niekoľko pokusov o pašovanie zbraní do Libanonu. Kancelária libanonského prezidenta Džúzífa Awna uviedla, že Šara uistil prezidenta, že Sýria sa nebude miešať do vnútorných záležitostí Libanonu.