Po búrlivých debatách je rozhodnuté: Francúzsko schválilo asistovanú samovraždu

PARÍŽ - Francúzsky parlament dnes definitívne schválil zákon, ktorý za prísne stanovených podmienok umožní nevyliečiteľne chorým pacientom asistovanú samovraždu, informujú agentúry AP a AFP. Smrtiacu látku si bude môcť podať pacient sám, alebo ak toho nebude fyzicky schopný, bude to môcť urobiť lekár.
Francúzsky premiér Sébastien Lecornu či predseda hornej komory parlamentu Gérard Larcher podľa AFP už v utorok uviedli, že sa kvôli tomuto zákonu obráti na takzvanú Ústavnú radu, čo je obdoba ústavného súdu. Podľa kancelárie premiéra by mohla rada rozhodnúť v polovici augusta. Ak nebude mať námietky, prezident bude môcť zákon ratifikovať. Nasledovať bude vypracovanie dekrétov upravujúcich jeho vykonávanie, napísala AFP.
Asistovanú samovraždu budú podľa zákona môcť podstúpiť len dospelé osoby, ktoré sú francúzskymi občanmi alebo sú rezidentmi vo Francúzsku. Ďalšou podmienkou je, že trpia vážnou a nevyliečiteľnou chorobou, ktorá je v pokročilej alebo terminálnej fáze, a sú schopní vyjadriť slobodné a vedomé rozhodnutie o tomto kroku.
Nový zákon stanovuje podrobný postup. Pacient musí podať žiadosť lekárovi, ktorý to posúdi spolu s aspoň jedným ďalším lekárom a ďalším zdravotníckym pracovníkom. Ak bude žiadosť schválená, pacient musí svoje rozhodnutie potvrdiť po minimálne dvojdňovej lehote na rozmyslenie.
Na vypracovanie návrhu zákona o eutanázii vyzval francúzsku vládu pred niekoľkými rokmi prezident Emmanuel Macron. Debata o tejto téme rozdelila spoločnosť. Zástancovia eutanázie túto možnosť obhajujú s tým, že chorí ľudia, ktorí dlhodobo neznesiteľne trpia, si budú môcť zvoliť dôstojnú smrť. Odporcovia, vrátane časti lekárskej obce či katolíckej cirkvi, tvrdia, že legalizácia asistovaného umierania môže prinútiť k takémuto kroku aj zraniteľné osoby.
Prieskumy verejnej mienky podľa Reuters vo Francúzsku dlhodobo ukazujú na širokú podporu možnosti asistovanej samovraždy. Podľa prieskumu agentúry Ifop z tohtoročného februára sa za takýto zákon vyslovilo 84 percent opýtaných.