POZOR Záhorie: Zo smeru od Brna sa valí supercela, čakajte krúpy!

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BRATISLAVA - Z územia Moravy sa na Slovensko blíži supercela. Informuje o tom na sociálnej sieti Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s tým, že supercela prešla ponad Brno a priniesla krúpy s priemerom približne dva až tri centimetre a krátky, ale intenzívny dážď.
„Na radarových snímkach ju spoznáte tak, že má tvar fazuľky a odkláňa sa doprava. Typicky prináša najmä väčšie, často aj veľké krúpy,“ opísali meteorológovia supercelu. SHMÚ preto vydal pre krajný juhozápad výstrahu prvého stupňa pred búrkou. Trvá predbežne do 21.00 h v okresoch Bratislava, Pezinok, Malacky, Senica, Skalica a Myjava.
(Zdroj: Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ))