Obrovský škandál v Česku: Nemocnica mala roky robiť zbytočné operácie srdca!

OLOMOUC - Jedna z najvážnejších káuz českého zdravotníctva nabrala nový rozmer. Fakultná nemocnica Olomouc prvýkrát pripustila, že niektorým pacientom implantovali defibrilátory bez splnenia všetkých potrebných kritérií. Polícia preveruje podozrenia zo závažných trestných činov.
Podozrenia, ktoré Fakultná nemocnica Olomouc celé mesiace odmietala, dostali nový rozmer. Odborná komisia zriadená nemocnicou predbežne dospela k záveru, že v roku 2024 dostali niektorí pacienti implantovateľný kardioverter-defibrilátor (ICD), hoci neboli úplne splnené všetky kritériá na vykonanie zákroku.
Nemocnica označila zistenia za závažné a výsledky preverovania odovzdala polícii. Zároveň pripustila, že ak sa preukáže poškodenie zdravia pacientov alebo finančná ujma spôsobená systému verejného zdravotného poistenia, bude pripravená škody kompenzovať, informoval Český rozhlas.
Ide o výrazný posun v kauze. Vedenie nemocnice totiž predtým odmietalo, že by pacienti dostávali implantáty bez medicínskeho dôvodu.
Polícia preveruje tisíce prípadov
Rozsah vyšetrovania je podstatne väčší než prípady z roku 2024, ktorými sa zaoberala odborná komisia. Polícia preveruje zákroky vykonávané v rokoch 2015 až 2025.
Námestník vrchného štátneho zástupcu v Olomouci Radek Bartoš pre Český rozhlas uviedol, že preverované sú tisíce prípadov. Vyšetrovatelia zisťujú, či pacienti dostávali defibrilátory aj v prípadoch, keď ich nepotrebovali.
Prípad je posudzovaný pre podozrenie z ťažkého ublíženia na zdraví viacerým osobám, ublíženia na zdraví a podvodu. Možná škoda spôsobená zdravotným poisťovniam podľa Vrchného štátneho zastupiteľstva v Olomouci presahuje 150 miliónov českých korún.
Zatiaľ však nebol nikto obvinený. Vyšetrovanie pokračuje a definitívne určenie, v koľkých prípadoch bol zákrok skutočne medicínsky neopodstatnený, bude závisieť od ďalšieho preverovania.
Nezvyčajný nárast počtu operácií
Na podozrivé dianie okolo implantácií upozorňovali už skôr Seznam Zprávy. Ich investigatívne zistenia poukázali na výrazný rast počtu zákrokov vo Fakultnej nemocnici Olomouc a na podozrenie, že stovky pacientov mohli dostať prístroj bez dostatočného medicínskeho dôvodu.
Podľa servera sa vyšetrovatelia zaujímajú aj o pacientov, ktorí za zákrokom cestovali do Olomouca stovky kilometrov napriek tomu, že podobnú zdravotnú starostlivosť mali dostupnú bližšie k svojmu bydlisku. Desiatky pacientov mali prichádzať napríklad z Karlovarského kraja vzdialeného približne 400 kilometrov.
Kauzu napokon prevzalo Vrchné štátne zastupiteľstvo v Olomouci. Seznam Zprávy v apríli informovali, že odhadovaná škoda môže prekročiť 150 miliónov českých korún.
Lekár upozornil na možné nezrovnalosti
Dôležitú úlohu pri odhalení prípadu zohral kardiológ Martin Hutyra, primár a zástupca prednostu kliniky. Podľa Seznam Zpráv upozornil vedenie nemocnice na možné manipulácie so zdravotnou dokumentáciou, neoprávnené zaraďovanie pacientov do medzinárodnej klinickej štúdie PROFID EHRA a implantovanie defibrilátorov mimo riadneho indikačného procesu.
Polícia prvýkrát zaistila dokumentáciu súvisiacu so štúdiou už koncom augusta 2025. Neskôr sa vyšetrovanie rozšírilo aj na samotné implantácie prístrojov.
PROFID EHRA je rozsiahla medzinárodná klinická štúdia, ktorá skúma využitie defibrilátorov u pacientov po infarkte. Podľa Seznam Zpráv sa na nej podieľajú pracoviská z 12 európskych krajín a Izraela a projekt je financovaný z európskeho programu Horizon 2020.
Pacient tvrdí, že ho opakovane presviedčali
Podozrenia dostávajú konkrétnejší rozmer aj vďaka skúsenosti jedného z pacientov. Vladimír zo Šumperska pre Seznam Zprávy opísal, že po infarkte v júni 2021 na neho personál nemocnice naliehal, aby podstúpil implantáciu defibrilátora. Podľa servera sa tak malo diať už krátko po jeho prepustení, hoci sa ešte čakalo na kontrolu, ktorá mala ukázať, ako sa jeho srdce zotavilo.
„Volali mi po prepustení z nemocnice celkovo trikrát. Hneď o týždeň nejaká žena, že sa dohodneme na termíne implantácie,“ opísal pacient. Keďže mal najskôr absolvovať kontrolné vyšetrenie, zákrok odmietol.
Nemocnica ho však podľa jeho slov kontaktovala opakovane. „Ja som im hovoril, že nič nechcem, až podľa toho, ako dopadne tá kontrola,“ uviedol Vladimír, ktorý si neželal zverejniť celé meno ani bydlisko.
Dnes má takmer 75 rokov a tvrdí, že je rád, že vtedy tlaku nepodľahol. Defibrilátor napokon nemá a podľa vlastných slov zostáva fyzicky aktívny. „Hrám tenis, jazdím na bicykli, lyžujem,“ povedal pre Seznam Zprávy.
Podozrenia sa týkajú aj zdravotnej dokumentácie
Samostatnú časť kauzy predstavujú možné nezrovnalosti v údajoch pacientov zaradených do štúdie. Seznam Zprávy v marci informovali, že interná kontrola našla úplnú zhodu medzi študijnou dokumentáciou, podmienkami štúdie a elektronickými záznamami nemocnice iba pri dvoch z približne 70 preverovaných pacientov.
Nemocnica vtedy odmietla, že by boli pacienti poškodení. Tvrdila tiež, že zdravotná dokumentácia verne zachytáva vykonané úkony a jej elektronický systém nevykazuje spätné pozmeňovanie údajov.
Prípadom sa však začalo zaoberať aj české ministerstvo zdravotníctva. To v marci podalo trestné oznámenie. Podľa Českého rozhlasu rezort poukazoval na nezvyčajne vysoký počet výkonov a podozrenia z obchádzania kritérií potrebných na implantáciu prístrojov.
Prístroj môže zachrániť život
Implantovateľný kardioverter-defibrilátor je malé elektronické zariadenie určené pacientom s vysokým rizikom život ohrozujúcich porúch srdcového rytmu. Prístroj nepretržite sleduje činnosť srdca a v prípade nebezpečnej arytmie dokáže zasiahnuť elektrickým impulzom.
Ak je správne indikovaný, môže pacientovi zachrániť život. Jeho implantácia je však invazívnym zákrokom a pacient s prístrojom následne žije dlhodobo, preto musí byť rozhodnutie o jeho použití založené na jasných medicínskych kritériách.
Práve to je teraz jednou z hlavných otázok rozsiahleho vyšetrovania. Polícia preveruje, či boli pravidlá pri implantáciách vo Fakultnej nemocnici Olomouc systematicky porušované a či tým mohlo dôjsť k poškodeniu pacientov a zdravotných poisťovní.
Najnovší záver odbornej komisie zatiaľ definitívnu odpoveď nepriniesol. Prvýkrát však samotná nemocnica pripustila, že minimálne pri časti zákrokov nemuseli byť splnené všetky podmienky na implantáciu. Konečný rozsah možných pochybení má ukázať pokračujúce vyšetrovanie.