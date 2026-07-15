Streda15. júl 2026, meniny má Henrich, zajtra Drahomír, Drahomíra

Obrovský škandál v Česku: Nemocnica mala roky robiť zbytočné operácie srdca!

Fakultná nemocnica Olomouc Zobraziť galériu (2)
Fakultná nemocnica Olomouc (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

OLOMOUC - Jedna z najvážnejších káuz českého zdravotníctva nabrala nový rozmer. Fakultná nemocnica Olomouc prvýkrát pripustila, že niektorým pacientom implantovali defibrilátory bez splnenia všetkých potrebných kritérií. Polícia preveruje podozrenia zo závažných trestných činov.

Podozrenia, ktoré Fakultná nemocnica Olomouc celé mesiace odmietala, dostali nový rozmer. Odborná komisia zriadená nemocnicou predbežne dospela k záveru, že v roku 2024 dostali niektorí pacienti implantovateľný kardioverter-defibrilátor (ICD), hoci neboli úplne splnené všetky kritériá na vykonanie zákroku.

Nemocnica označila zistenia za závažné a výsledky preverovania odovzdala polícii. Zároveň pripustila, že ak sa preukáže poškodenie zdravia pacientov alebo finančná ujma spôsobená systému verejného zdravotného poistenia, bude pripravená škody kompenzovať, informoval Český rozhlas.

Ide o výrazný posun v kauze. Vedenie nemocnice totiž predtým odmietalo, že by pacienti dostávali implantáty bez medicínskeho dôvodu.

Polícia preveruje tisíce prípadov

Rozsah vyšetrovania je podstatne väčší než prípady z roku 2024, ktorými sa zaoberala odborná komisia. Polícia preveruje zákroky vykonávané v rokoch 2015 až 2025.

Námestník vrchného štátneho zástupcu v Olomouci Radek Bartoš pre Český rozhlas uviedol, že preverované sú tisíce prípadov. Vyšetrovatelia zisťujú, či pacienti dostávali defibrilátory aj v prípadoch, keď ich nepotrebovali.

Prípad je posudzovaný pre podozrenie z ťažkého ublíženia na zdraví viacerým osobám, ublíženia na zdraví a podvodu. Možná škoda spôsobená zdravotným poisťovniam podľa Vrchného štátneho zastupiteľstva v Olomouci presahuje 150 miliónov českých korún.

Zatiaľ však nebol nikto obvinený. Vyšetrovanie pokračuje a definitívne určenie, v koľkých prípadoch bol zákrok skutočne medicínsky neopodstatnený, bude závisieť od ďalšieho preverovania.

Nezvyčajný nárast počtu operácií

Na podozrivé dianie okolo implantácií upozorňovali už skôr Seznam Zprávy. Ich investigatívne zistenia poukázali na výrazný rast počtu zákrokov vo Fakultnej nemocnici Olomouc a na podozrenie, že stovky pacientov mohli dostať prístroj bez dostatočného medicínskeho dôvodu.

Podľa servera sa vyšetrovatelia zaujímajú aj o pacientov, ktorí za zákrokom cestovali do Olomouca stovky kilometrov napriek tomu, že podobnú zdravotnú starostlivosť mali dostupnú bližšie k svojmu bydlisku. Desiatky pacientov mali prichádzať napríklad z Karlovarského kraja vzdialeného približne 400 kilometrov.

Kauzu napokon prevzalo Vrchné štátne zastupiteľstvo v Olomouci. Seznam Zprávy v apríli informovali, že odhadovaná škoda môže prekročiť 150 miliónov českých korún.

Lekár upozornil na možné nezrovnalosti

Dôležitú úlohu pri odhalení prípadu zohral kardiológ Martin Hutyra, primár a zástupca prednostu kliniky. Podľa Seznam Zpráv upozornil vedenie nemocnice na možné manipulácie so zdravotnou dokumentáciou, neoprávnené zaraďovanie pacientov do medzinárodnej klinickej štúdie PROFID EHRA a implantovanie defibrilátorov mimo riadneho indikačného procesu.

Polícia prvýkrát zaistila dokumentáciu súvisiacu so štúdiou už koncom augusta 2025. Neskôr sa vyšetrovanie rozšírilo aj na samotné implantácie prístrojov.

PROFID EHRA je rozsiahla medzinárodná klinická štúdia, ktorá skúma využitie defibrilátorov u pacientov po infarkte. Podľa Seznam Zpráv sa na nej podieľajú pracoviská z 12 európskych krajín a Izraela a projekt je financovaný z európskeho programu Horizon 2020.

Pacient tvrdí, že ho opakovane presviedčali

Podozrenia dostávajú konkrétnejší rozmer aj vďaka skúsenosti jedného z pacientov. Vladimír zo Šumperska pre Seznam Zprávy opísal, že po infarkte v júni 2021 na neho personál nemocnice naliehal, aby podstúpil implantáciu defibrilátora. Podľa servera sa tak malo diať už krátko po jeho prepustení, hoci sa ešte čakalo na kontrolu, ktorá mala ukázať, ako sa jeho srdce zotavilo.

„Volali mi po prepustení z nemocnice celkovo trikrát. Hneď o týždeň nejaká žena, že sa dohodneme na termíne implantácie,“ opísal pacient. Keďže mal najskôr absolvovať kontrolné vyšetrenie, zákrok odmietol.

Nemocnica ho však podľa jeho slov kontaktovala opakovane. „Ja som im hovoril, že nič nechcem, až podľa toho, ako dopadne tá kontrola,“ uviedol Vladimír, ktorý si neželal zverejniť celé meno ani bydlisko.

Dnes má takmer 75 rokov a tvrdí, že je rád, že vtedy tlaku nepodľahol. Defibrilátor napokon nemá a podľa vlastných slov zostáva fyzicky aktívny. „Hrám tenis, jazdím na bicykli, lyžujem,“ povedal pre Seznam Zprávy.

Podozrenia sa týkajú aj zdravotnej dokumentácie

Samostatnú časť kauzy predstavujú možné nezrovnalosti v údajoch pacientov zaradených do štúdie. Seznam Zprávy v marci informovali, že interná kontrola našla úplnú zhodu medzi študijnou dokumentáciou, podmienkami štúdie a elektronickými záznamami nemocnice iba pri dvoch z približne 70 preverovaných pacientov.

Nemocnica vtedy odmietla, že by boli pacienti poškodení. Tvrdila tiež, že zdravotná dokumentácia verne zachytáva vykonané úkony a jej elektronický systém nevykazuje spätné pozmeňovanie údajov.

Prípadom sa však začalo zaoberať aj české ministerstvo zdravotníctva. To v marci podalo trestné oznámenie. Podľa Českého rozhlasu rezort poukazoval na nezvyčajne vysoký počet výkonov a podozrenia z obchádzania kritérií potrebných na implantáciu prístrojov.

Prístroj môže zachrániť život

Implantovateľný kardioverter-defibrilátor je malé elektronické zariadenie určené pacientom s vysokým rizikom život ohrozujúcich porúch srdcového rytmu. Prístroj nepretržite sleduje činnosť srdca a v prípade nebezpečnej arytmie dokáže zasiahnuť elektrickým impulzom.

Ak je správne indikovaný, môže pacientovi zachrániť život. Jeho implantácia je však invazívnym zákrokom a pacient s prístrojom následne žije dlhodobo, preto musí byť rozhodnutie o jeho použití založené na jasných medicínskych kritériách.

Práve to je teraz jednou z hlavných otázok rozsiahleho vyšetrovania. Polícia preveruje, či boli pravidlá pri implantáciách vo Fakultnej nemocnici Olomouc systematicky porušované a či tým mohlo dôjsť k poškodeniu pacientov a zdravotných poisťovní.

Najnovší záver odbornej komisie zatiaľ definitívnu odpoveď nepriniesol. Prvýkrát však samotná nemocnica pripustila, že minimálne pri časti zákrokov nemuseli byť splnené všetky podmienky na implantáciu. Konečný rozsah možných pochybení má ukázať pokračujúce vyšetrovanie.

Viac o téme: VyšetrovanieDefibrilátorOperácia srdcaFakultná nemocnica OlomoucZbytočné zákroky
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO MIMORIADNE Žena si na
MIMORIADNE Žena si na Kysuciach kúpila syry pred kostolom: O pár dní zomrela
Domáce
Slovensko má zarobené na
Slovensko má zarobené na poriadny PROBLÉM: Experti ukázali na najviac vyľudnené mestá, TIETO jasne vedú!
Domáce
Česká legenda po dlhých
Česká legenda po dlhých 80 rokoch končí výrobu v Brne: Zetor odchádza do lacnejšej Ázie!
Zahraničné
Koniec lacného tankovania v
Koniec lacného tankovania v Česku? Vláda ruší reguláciu cien palív: Predajcov varuje
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Autner bije na poplach kvôli AI: Toto mi urobila s tvárou! Jasný odkaz organizátorom
Autner bije na poplach kvôli AI: Toto mi urobila s tvárou! Jasný odkaz organizátorom
Prominenti
Opitý posprejoval chodník s hanlivými výrazmi
Opitý posprejoval chodník s hanlivými výrazmi
Správy
Kapitán ŠK Slovan Bratislava Andraž Šporar počas predsezónnej tlačovej konferencie
Kapitán ŠK Slovan Bratislava Andraž Šporar počas predsezónnej tlačovej konferencie
Futbal

Domáce správy

FOTO Nepríjemný pád vo Veľkej
Nepríjemný pád vo Veľkej Fatre: Na pomoc museli vyraziť horskí záchranári
Domáce
aktualizované undefined
POZOR Záhorie: Zo smeru od Brna sa valí supercela, čakajte krúpy!
Domáce
Bratislavský taxikár sa podelil
Bratislavský taxikár sa podelil o bizarný zážitok: Obyčajná jazda sa behom sekundy zmenila na grotesku!
Domáce
Mimoriadna situácia v Banskej Štiavnici pretrváva: Obyvatelia musia šetriť pitnou vodou
Mimoriadna situácia v Banskej Štiavnici pretrváva: Obyvatelia musia šetriť pitnou vodou
Banská Bystrica

Zahraničné

Nový ukrajinský minister obrany
Kľúčový ukrajinský minister oznámil koniec: Zelenskyj už vybral nástupcu
Zahraničné
Ruské lietadlá znovu špehovali
Ruské lietadlá znovu špehovali pri hraniciach NATO: Do vzduchu museli ísť poľské stíhačky
Zahraničné
Po búrlivých debatách je
Po búrlivých debatách je rozhodnuté: Francúzsko schválilo asistovanú samovraždu
Zahraničné
aktualizované Loď plná migrantov sa
Loď plná migrantov sa prevrátila: Najmenej 50 ľudí zahynulo alebo je nezvestných
Zahraničné

Prominenti

Lela a Karlos Vémolovci
Vémola zachraňoval manželstvo a potom... rande s neznámou blondínkou! Prvá reakcia Lely
Zahraniční prominenti
Veľký deň v rodine
Veľký deň v rodine Eriky Barkolovej: FOTO Dcéra Alex má obrovský dôvod na radosť!
Domáci prominenti
Odovzdávanie cien SOZA. Na
Autner bije na poplach kvôli AI: Toto mi urobila s tvárou! Jasný odkaz organizátorom
Domáci prominenti
Princ Harry
Čím sa vlastne živí princ Harry? Konečne to prezradil, ľudia zostali zdesení: To nemyslíš vážne!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Stačí jedno kúpanie a
Stačí jedno kúpanie a objaví sa nepríjemná vyrážka: Vedci skúmajú jej pôvod
Zaujímavosti
Pravidelné holenie intímnych partií:
Pravidelné holenie intímnych partií: Toto to robí s vašou pokožkou
vysetrenie.sk
premnožene sinice vo vodnom
Ekologická KATASTROFA na Morave: Hrozí veľký úhyn rýb! TOTO pláva na hladine
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Nezvyčajný turista v Tatrách: Sám putoval horami a prešiel vyše 140 kilometrov!
Zaujímavosti

Dobré správy

Ženy robia jednu chybu
Ženy robia jednu chybu stále dokola: Presne toto by ste mali zmeniť!
feminity.sk
Trend longevity sa rieši
Fenomén, ktorý ovplyvní aj Slovákov: Tento nový trend úplne mení pravidlá hry
Domáce
Letná novinka, ktorá nielen
Letná novinka, ktorá nielen osvieži: Ktorá z týchto príchutí vás zaujala viac?
feminity.sk
Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk

Ekonomika

Rázny krok slovenských súdov: Známa poisťovňa čelí hrozbe bankrotu, v hre sú peniaze tisícov klientov!
Rázny krok slovenských súdov: Známa poisťovňa čelí hrozbe bankrotu, v hre sú peniaze tisícov klientov!
Slovensko má ďalšie problémy: Európska komisia nás rieši až v piatich prípadoch!
Slovensko má ďalšie problémy: Európska komisia nás rieši až v piatich prípadoch!
Lacná elektrina nestačí: Nová štúdia ukázala, prečo u nás elektromobily často nedávajú finančný zmysel!
Lacná elektrina nestačí: Nová štúdia ukázala, prečo u nás elektromobily často nedávajú finančný zmysel!
Slovenská pošta zatvára ďalšie pobočky: Starostovia protestujú, pošta hovorí o nevyhnutnej záchrane!
Slovenská pošta zatvára ďalšie pobočky: Starostovia protestujú, pošta hovorí o nevyhnutnej záchrane!

Šport

FOTO Bohyňa námorníkov: Ester Ledecká predviedla v bikinách dokonalé telo
FOTO Bohyňa námorníkov: Ester Ledecká predviedla v bikinách dokonalé telo
Lyžovanie
Anglicko – Argentína: ONLINE prenos zo semifinále MS vo futbale 2026
Anglicko – Argentína: ONLINE prenos zo semifinále MS vo futbale 2026
MS vo futbale
Pardavý prehovoril po incidente: Tréner reprezentácie priznal obrovské zlyhanie
Pardavý prehovoril po incidente: Tréner reprezentácie priznal obrovské zlyhanie
Slovensko
MS VO FUTBALE 2026 Deschamps položil provokatívnu otázku: A nehovorím to len preto, že sme prehrali
MS VO FUTBALE 2026 Deschamps položil provokatívnu otázku: A nehovorím to len preto, že sme prehrali
MS vo futbale

Auto-moto

NDS dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec
NDS dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec
Doprava
Peugeot 5008 má komfortné prekvapenie: takto by chcel cestovať aj ten váš
Peugeot 5008 má komfortné prekvapenie: takto by chcel cestovať aj ten váš
Zaujímavosti
FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
Predstavujeme
FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Náhradné plnenie: Ako splniť zákonnú povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím bez platenia odvodu
Náhradné plnenie: Ako splniť zákonnú povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím bez platenia odvodu
Zákony
Keď sa šéf zmení na tyrana: Čo je to bossing a ako sa brániť toxickému nadriadenému?
Keď sa šéf zmení na tyrana: Čo je to bossing a ako sa brániť toxickému nadriadenému?
Vzťahy na pracovisku
Sekretárka vs. Office Manažér: Viac než len zmena názvu na vizitke
Sekretárka vs. Office Manažér: Viac než len zmena názvu na vizitke
Trendy na trhu práce
Z kamoša šéfom: Ako prežiť povýšenie zvnútra tímu a nestratiť priateľov ani rešpekt?
Z kamoša šéfom: Ako prežiť povýšenie zvnútra tímu a nestratiť priateľov ani rešpekt?
Kariérny rast

Varenie a recepty

Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Ako vyčistiť špajzu po nálete molí a ochrániť nové zásoby jedla
Ako vyčistiť špajzu po nálete molí a ochrániť nové zásoby jedla
Rady a tipy
Smrdí vám kuchynská hubka? Vyskúšajte tento instagramový trik
Smrdí vám kuchynská hubka? Vyskúšajte tento instagramový trik
Rady a tipy

Technológie

Rusom sa práve skomplikovala situácia. Švédsko dovolilo Ukrajine používať rakety Meteor aj nad ruským územím
Rusom sa práve skomplikovala situácia. Švédsko dovolilo Ukrajine používať rakety Meteor aj nad ruským územím
Armádne technológie
VIDEO: Rusi ukázali zbraň, ktorá má zachrániť ich rafinérie. Zubr môže na ukrajinské drony spustiť paľbu až zo 16 hlavní
VIDEO: Rusi ukázali zbraň, ktorá má zachrániť ich rafinérie. Zubr môže na ukrajinské drony spustiť paľbu až zo 16 hlavní
Armádne technológie
Máš jeden z týchto 10 populárnych Xiaomi telefónov? Spoločnosť im oficiálne ukončila podporu, nové aktualizácie už nedostanú
Máš jeden z týchto 10 populárnych Xiaomi telefónov? Spoločnosť im oficiálne ukončila podporu, nové aktualizácie už nedostanú
Xiaomi
Vedci otriasli známou predstavou o dominantnej ruke. Jej výhoda možno vôbec nie je vrodená
Vedci otriasli známou predstavou o dominantnej ruke. Jej výhoda možno vôbec nie je vrodená
Veda a výskum

TN LIVE

V Prešove spúšťajú nabíjačky elektromobilov pri školách. Nie všetci sú z novinky nadšení
V Prešove spúšťajú nabíjačky elektromobilov pri školách. Nie všetci sú z novinky nadšení
Domáce
Prešovská policajtka mala lustrovať desiatky ľudí bez relevantného dôvodu. Informácie vraj posielala ďalej
Prešovská policajtka mala lustrovať desiatky ľudí bez relevantného dôvodu. Informácie vraj posielala ďalej
Domáce
Pripravení musia byť do minúty, v popise práce majú aj posilňovňu. Nazreli sme do zákulisia 24-hodinovej hasičskej služby
Pripravení musia byť do minúty, v popise práce majú aj posilňovňu. Nazreli sme do zákulisia 24-hodinovej hasičskej služby
Domáce
VIDEO: Šialená nehoda českého poslanca. Zdravotnícke auto po zrážke len tesne minulo ľudí
VIDEO: Šialená nehoda českého poslanca. Zdravotnícke auto po zrážke len tesne minulo ľudí
Zahraničné

Bývanie

Dali preč stenu a bývanie bolo zrazu priestrannejšie. Premena prízemia dala rodine omnoho lepší domov
Dali preč stenu a bývanie bolo zrazu priestrannejšie. Premena prízemia dala rodine omnoho lepší domov
Aj vy robíte tieto chyby? Lákate si tak mravce, mušky aj myši dovnútra. Čo robiť, aby ste sa ich zbavili?
Aj vy robíte tieto chyby? Lákate si tak mravce, mušky aj myši dovnútra. Čo robiť, aby ste sa ich zbavili?
Celý život na 21 metroch. Táto maringotka ponúka únik do ticha prírody a život, v ktorom toho netreba veľa
Celý život na 21 metroch. Táto maringotka ponúka únik do ticha prírody a život, v ktorom toho netreba veľa
5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok
5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok

Pre kutilov

Záhradné ležadlá v obchodoch sú predražené. Toto si vyrobíte pod 140 eur a je oveľa pohodlnejšie!
Záhradné ležadlá v obchodoch sú predražené. Toto si vyrobíte pod 140 eur a je oveľa pohodlnejšie!
Nábytok
Zahrabte k paradajkám a paprikám hlinenú nádobu: Geniálny trik, s ktorým stačí zalievať raz za týždeň!
Zahrabte k paradajkám a paprikám hlinenú nádobu: Geniálny trik, s ktorým stačí zalievať raz za týždeň!
Záhrada
Skleník v ohrození: Ak zbadáte na paprikách a paradajkách lepkavý povlak, zakročte včas
Skleník v ohrození: Ak zbadáte na paprikách a paradajkách lepkavý povlak, zakročte včas
Záhrada
6 najčastejších chýb pri zaváraní ovocia: Vyhnite sa im a zbytočne neprídete o poháre
6 najčastejších chýb pri zaváraní ovocia: Vyhnite sa im a zbytočne neprídete o poháre
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Na dovolenke sme stretli manželovu asistentku: Ubytovala sa v rovnakom hoteli a dávala mu nenápadné znamenia
Partnerské vzťahy
Na dovolenke sme stretli manželovu asistentku: Ubytovala sa v rovnakom hoteli a dávala mu nenápadné znamenia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rusko vyslalo svetu ostrý
Zahraničné
Rusko vyslalo svetu ostrý odkaz: Toto po vojne na Ukrajine nedovolí
Núdzový stav hlásilo deväť
Zahraničné
Šialená panika v oblakoch: Deväť dopravných lietadiel ohlásilo stav núdze! TOTO bol dôvod
Fakultná nemocnica Olomouc
Zahraničné
Obrovský škandál v Česku: Nemocnica mala roky robiť zbytočné operácie srdca!
undefined
Domáce
POZOR Záhorie: Zo smeru od Brna sa valí supercela, čakajte krúpy!

Ďalšie zo Zoznamu