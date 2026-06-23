Historicky prvý prípad v Holandsku: Eutanáziu podstúpilo dieťa mladšie ako 12 rokov!

AMSTERDAM - V Holandsku po prvý raz využili pravidlá, ktoré umožňujú vykonať eutanáziu u nevyliečiteľne chorých detí mladších ako 12 rokov. Prípad sa odohral vlani, no verejnosť sa o ňom dozvedela až teraz.
Holandské úrady potvrdili vôbec prvý prípad eutanázie dieťaťa mladšieho ako 12 rokov od rozšírenia legislatívy, ktorá takýto postup za presne stanovených podmienok umožňuje. Informáciu zverejnila ministerka zdravotníctva Sophie Hermansová, na ktorú upozornili médiá NOS a De Telegraaf.
O dieťati nie sú známe žiadne bližšie podrobnosti. Úrady nezverejnili ani jeho presný vek. Potvrdili len, že išlo o nevyliečiteľne chorého pacienta, ktorý trpel závažným ochorením sprevádzaným neznesiteľným utrpením.
Nové pravidlá začali platiť len nedávno
K zásadnej zmene došlo v roku 2024. Dovtedy bolo možné vykonať eutanáziu len u novorodencov alebo pacientov starších ako 12 rokov. Po novom sa možnosť rozšírila aj na deti vo veku od jedného do 12 rokov.
Podmienky však zostali mimoriadne prísne. Lekári môžu k takémuto kroku pristúpiť len v prípadoch, keď neexistuje žiadna reálna nádej na zlepšenie zdravotného stavu a utrpenie dieťaťa nemožno zmierniť dostupnou liečbou. Nevyhnutný je aj súhlas rodičov.
Práve podľa týchto pravidiel bol vlani vykonaný prvý zákrok svojho druhu v histórii krajiny.
O zákonnosti rozhodne prokuratúra
Každý podobný prípad podlieha dôkladnej kontrole. Ministerka Hermansová uviedla, že prípad najskôr posudzovala odborná komisia, ktorá preverovala, či boli splnené všetky zákonné podmienky.
Následne svoje stanovisko odovzdala prokuratúre. Tá musí rozhodnúť, či lekár postupoval v súlade s platnou legislatívou. Výsledok preverovania by mal byť podľa ministerky zverejnený v najbližšom období.
Lekári môžu zasiahnuť len vo výnimočných situáciách
Denník De Telegraaf pripomína, že eutanázia je v Holandsku povolená iba v krajných prípadoch. Podmienkou je nielen neznesiteľné utrpenie pacienta, ale aj skutočnosť, že neexistuje spôsob, ako jeho stav zlepšiť alebo bolesť účinne zmierniť.
Zároveň musí byť zrejmé, že smrť nastane v dohľadnom čase a medicína už nemá k dispozícii riešenie, ktoré by mohlo priebeh ochorenia zvrátiť.
Pred zmenou zákona zostávala len paliatívna starostlivosť
Portál NOS uvádza, že pred prijatím nových pravidiel mohli lekári pri nevyliečiteľne chorých deťoch mladších ako 12 rokov poskytovať iba paliatívnu starostlivosť.
V niektorých prípadoch sa pristupovalo k ukončeniu podávania výživy a tekutín, pričom samotné umieranie mohlo trvať dlhé dni alebo dokonca týždne. Zástancovia legislatívnej zmeny argumentovali práve tým, že niektoré deti boli počas tohto obdobia vystavené dlhodobému a nezvratnému utrpeniu.
Prvý zaznamenaný prípad podľa nových pravidiel preto opäť otvoril citlivú diskusiu o hraniciach medicíny, etiky a práva pri starostlivosti o nevyliečiteľne choré deti.